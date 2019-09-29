死因達人馬宣立 科學求證 解拆「被自殺」之謎

同時，香港今個月內出現多宗墮樓或墮海的屍體發現案，引來死者「被自殺」揣測，其中有網民就個別個案的遺體特徵提出多項疑點，質疑警方指死因無可疑的說法。都說法醫會聽遺體說話，謠言滿天飛，資深法醫馬宣立說自己沒有一手資料可以為死因下定論，但醫學上可以釋除絕大部分網民質疑，他坦承部分是合理懷疑，而關鍵在於獲取的屍體資訊是否真確。

回應荃灣浮屍案疑點

上周二（二十四日）早上，荃灣柏傲灣碼頭對出發現一具黑衣浮屍，有人懷疑事件與近日的反逃犯條例修訂運動有關，網民當晚自發舉行悼念活動，聲稱要「還手足真相」。雖然，及後發現死者遺書，據了解，他涉及前年一宗假冒官員電話騙案，被控洗黑錢等罪名。死者家屬亦澄清指死者是自殺，不牽涉示威運動。但有悼念人士深信案件疑點重重，認定死者被自殺。整合網民就事件提出的六個疑點。

一、前一晚有警員出沒，網民預告屍體發現。

在屍體發現前一晚，即二十三日晚上有網民在連登討論區發帖轉發消息，發現有三架警車停泊在荃灣海美灣附近，十多名便衣警員行為可疑地探望海灣，網民預告在麗城、深井和青龍頭一帶可能將有屍體發現。

二、死者家屬急於承認死者自殺，網民認為有違常情

三、遺體不斷滲血水，懷疑有其他傷口

四、遺體雙手緊握拳頭，手臂呈現九十度彎曲上舉，懷疑生前雙手曾遭鎖上手銬

五、死者眼部瘀青，嘴角懷疑殘留封口膠帶痕迹

六、從遺體裸露的腳部判斷，屍體沒有發脹，認為不是自然浮屍

曾在衛生署任職法醫十三年的馬宣立，現在是香港大學李嘉誠醫學院病理學系副教授，不時在瑪麗醫院從事法醫工作。他以法醫角度嘗試分析網民就遺體特徵提出的第三至第六項疑點。

浮屍流出血水 很常見

從網民拍攝的相片所見，被放置地上的遺體滲出血水，馬宣立指出，遇溺身亡的浮屍案件「差不多個個都會流血水」。他解釋，人在墮海後，即使有自殺意欲，仍然會掙扎和呼吸，將大量海水吸進肺部或飲下，最終遇溺死亡。屍體細胞在死後逐步壞死，口腔、肺部，主要是腸道的細菌持續繁殖並產生氣體，而屍體組織在分解下變成腐敗血水。當屍體被打撈上岸，因水壓消失，體內血水將會跟隨肺部海水，從眼、鼻、口、肛門等部位流出體外，「就算沒有其他傷口，都會出血水的。好多時候，當腸道壓力升高，連屎、尿和精液都會被推出體外，不出奇的」。

至於遺體雙手緊握拳頭，馬宣立表示，可能是出現了死後抽搐（cadaveric spasm）現象。他提到現象多數在兩個情况下出現，包括遇溺時死者想求生，於是搏命抓住海草或樹枝，而在國外，當死者用槍自殺，有時會發現遺體手上仍然緊握槍械。「醫學上解釋不到為何會出現死後抽搐，視乎死者在死前短時間內的意識、心情和行為。」而要證實死者是否出現死後抽搐狀况，只有在現場檢查時，留意肌肉是否呈現繃緊狀態。

死者手臂彎曲上舉 屬正常狀態

至於手臂呈現九十度彎曲上舉姿勢，他直言是浮屍的正常狀態。因為後臂肌肉比前臂強壯，人彎曲雙手的肌肉其實較伸直雙手強，「當兩批肌肉齊齊抽搐，隻手始終都會彎埋嚟，所以手肘死後彎曲是人體結構的定律，是常見和expected的，本身浮屍就是這個形態」。

死者眼部瘀青，馬宣立指其實身體任何一部分浸在水中都會腫脹，加上屍變會令屍體變得又腫又黑。屍變大多從最多細菌的盲腸位置開始變色，蔓延至全身，而浮屍大多數是臉部向下，臉孔會被海中魚蝦啄食，「其實全身都啄的，只是嘴唇和眼睛軟一些，最容易咬」。他說不敢推測死者眼部發黑是因屍變抑或受傷，必須要在現場或解剖室中，看眼球、眼骨與附近軟組織有沒有傷勢。至於嘴角懷疑殘留封口膠帶痕迹，他說：「I dont know，somehow可能是影相的反光效果？」

屍身發脹與否 難單從外表辨別

最後，是屍體沒有發脹的質疑，他說看照片，屍體的發脹程度的確不嚴重，「如果嚴重，會像是大肥佬著住細碼衫，但不代表現在屍體沒有發脹，始終要去到殮房看衣服有沒有被繃緊。打開肚皮時，腸道脹不脹，到時就知」。

不過，他承認，譬如是遇溺身亡的案件，一個不懂游泳的死者被人推下水中，與自行跳入水，其實無法從屍體上看出分別，「除非有其他證據，見到有人推他下去」。

為何警方會在屍體發現前一晚在附近出現，馬宣立表示，他無法亦不應該由他來回答。但對於網民質疑死者家屬急於承認死者自殺是有違常情，這個說話溫柔慈祥的醫生就變得憤憤不平：「今次我覺得有少少，這件事真的不輪到網民去質疑，有少少懷疑心太重。如果家屬有可疑，最ideal應該是由家屬提出。」在三十七年法醫生涯中，他接觸過很多死者家屬，他說，如死者本身性格開朗積極，甚或原定明天出發去旅行，突然自殺，家屬亦會覺得不符合常理，提出被殺的懷疑。「但講到尾自殺有好多不同原因，好難純粹什麼都不知道就說，為何家人這麼快就接受，其實你不知道家人知道多少東西，可能死者留下遺書。」

合理懷疑須建基於事實

在訪問開初，馬宣立自言支持反逃犯條例運動，因此無任何原因要為警方或政府辯護，縱使他並不理解後來示威者破壞港鐵和商場的行徑。對於市民提出的「被自殺」疑慮，他說：「我覺得不好意思這樣說，但現時網民想信什麼，他們就pack埋一起當是，但逐樣去check，其實這些疑點不能夠說網民錯，但事實上並沒有可疑。」

不過馬宣立亦提到某些案件，網民提出的疑問實屬合理，但就強調必須知道掌握的屍體特徵是事實。追溯到最引起市民熱議「被自殺」的個案是九月十六日早上，將軍澳唐賢街對開海邊石隙發現身穿紅衣的屍體，屍體頭部腐爛見骨，網民懷疑死者是八三一太子站傷者之一。其後，警方調查後指，家屬曾在本月六日見過死者，死者當日離家後失蹤，警方在住所內撿獲死者遺書。有網民傳言指案中死者斷頸，但未見有新聞如此報道。

馬宣立說如果屍體不完整，必定會問發生了什麼事。「失蹤了十幾天，不代表死者死了十幾天。而且只是十幾天時間，就算屍變，無特別原因會令遺體頭部甩掉，除非有其他原因解釋，例如屍變到所有身體軟組織全部腐爛，腐爛至見骨至少要經歷數星期或以上的時間，又或者是被船隻摩打撞擊折斷。」但他強調關鍵在於，屍體真的斷頸嗎？

綁重物跳海 勿輕易排除他殺可能

另外，九月七日北角碼頭外發現八旬老翁浮屍，死者身上綁有一個以黑色膠袋包住的膠籃，籃內有四塊磚頭。警方在住所檢獲遺書，死者疑因百病纏身而自殺。馬宣立認為，「總之身體上有綁住任何東西，初初發現後，警方、法醫也好，都要加倍小心去調查，始終不能夠排除是他殺」。他說要了解是不是他殺，要視乎死者能否自行綁物件到身上；第二是看肺部有沒有吸入海水的痕迹，了解落水前是否已死亡；最後是檢查有沒有可疑傷口，解剖了解死者是不是生前真的有很多病痛。「自己綁磚跳海自殺的個案，on and off不同地方都有例子。如果是綁重物自殺，通常是因為自己識游水，不想自己在海中支撐太久。但同時亦有好多謀殺案會在死者身上綁重物，有綁磚頭、鐵餅，我見過甚至是綁坑渠蓋的，警方要調查死者能不能夠取得這些物件。」

墮樓一定會流血？

也有網民指出，近日一些墮樓個案的屍體竟然全身發黑卻無流血，質疑是死後才被掉下樓，「除非確實他從高處跌下又無血的話，當然好可疑啦」，馬宣立認為懷疑合理，但他不斷強調，要確定屍體真的發黑和沒有流血。他舉例說間中在香港留意到初生嬰兒從高處墮下，有些情况下好多血，有些卻無乜血。「媽媽會說BB出世時已經夭折，所以才掉下樓。如果我們見到有好多血，通常會告知警方這個BB在出世時是有生命的，不是死了的。如果真的無乜血，會告訴警方有機會媽媽說的話是對的，BB可能已經小產了，心臟已經不再跳動。」他說在香港，一般從高處墮樓的案件中屍體很少變黑，「因為好快會被發現」。

死因庭為自殺案把關

以上案件的共通點是，警方都說初步調查後相信死因無可疑，被網民質疑兒戲。馬宣立表示，即使警方說死因無可疑，但根據《死因裁判官條例》，所有自殺或他殺個案，都必須向死因裁判官報告，由裁判官決定是不是能夠確定死因，考慮要不要進一步責令警方調查、進行剖驗屍體與展開研訊，因此不用過分擔心死者含冤而死。

「一報上死因法庭，所有法醫都會見家人，了解家人會否知道更多有關死者死亡原因的資訊，有沒有懷疑或投訴，對解剖屍體有什麼看法等。」不過，家人可以申請豁免解剖屍體，例如一宗自殺案中，家人接受死者是自殺，又不想進行解剖，警方覺得無特別可疑，死因官可以豁免解剖屍體。「但從法醫角度覺得這樣不理想的，我們堅持所有屍體都要清楚知道死因。」

馬宣立說，其實並不覺得最近多了浮屍或屍體發現案，但重申只有衛生署法醫科或死因裁判庭可以提供真相。原來單是二○一八年，共有四萬七千宗死亡登記，至於曾向死因裁判官報告的死亡個案就有接近一萬一千宗，其中九百二十一宗是自殺個案，即平均每日兩宗。

接觸遺體 找尋答案

「你為何對死人有興趣，真的八字夠硬嗎？」面對記者這無禮的問題，這位馬來西亞華僑發出爽朗的笑聲，中英夾雜地說：「老實講我讀書時都沒有諗過會做這行，只是覺得法醫接觸的範疇好廣闊，可以同時活用科學和醫學去解釋案件，結果在見工時遇見講師王陽坤醫生（已故衛生署法醫顧問主管），他建議我試試，就入了行。」他說聽屍骨講故事只是記者愛用的漂亮說法，他只是純粹覺得接觸遺體時是在找尋死因，「盡自己能力可以做到的事情，希望得到答案，去滿足幾方面人的疑問」。

向馬宣立提出訪問，他說始終沒有親身接觸過個案中遺體，擔心會耽誤記者，誰料一通電話便談了個半小時，思考縝密而耐心的他，依照記者提供的照片和資訊，就能客觀地陳述各種可能性，不含糊，有他殺的可能就直言不諱，說到網民胡亂猜測亦直斥其非。

法醫是需要長時間專注和時刻警惕的工作，他說一九八二年加入醫務衛生署（衛生署前身）法醫科，當時經常要到案發現場工作。他憶述其中一單印象深刻的個案，發生在深夜時分，他當日是通宵值班法醫（每日晚上全港要有一名法醫通宵候命）。在灣仔軒尼詩道附近的後巷地下，有名年輕男生從高處墮下，從遺體向上看，見到大樓大約八樓的位置窗戶打開了。上樓調查發現並不是所有人都能進出此處，因為室內放滿通訊儀器，同時大樓證實死者為公司員工，死亡前有拍卡進入房間的記錄。「我覺得事件有可疑，因為室內和窗台都有血迹，是死者的血。再回到地下檢查遺體，發現胸部有一個好幼的小洞，似是被硬物刺傷，有機會是螺絲批，不過並不是致命傷。」他說沒有跟進最後案件有沒有成功輯拿兇手，但事件證明墮樓案件有可能是他殺。

倡議成立性暴力危機中心 提供支援

今年六十二歲的他，原定去年六月退休，但香港大學延長了他兩年合約至明年六月。雖在冰冷的解剖室工作，他滿腔熱血，因為性受害者驗身而赫然發現制度下性受害者遭遇的二次傷害——從到報案室在眾人面前憶述事發經過、由多為男性的法醫驗身、到家計會做身體檢查、到上庭審訊……於是，一九九五年他離開衛生署轉到香港大學教書，同時接觸家計會，並向政府提議成立為性受害者服務的慈善機構，促成二○○○年成立性暴力危機中心「風雨蘭」，提供報警、落口供及法醫檢查陪同、輔導等一站式支援服務，令性受害者不至於孤立無援。

訪問到最後，記者與他談到友人小時候曾遭受親人侵犯，至今仍未走出陰影，馬宣立聽後以溫柔聲線說：「係難嘅。」他叫記者等一等，走到一個更寧靜的空間接着說，「尤其是發生的時候，如果沒有人可以好好傾訴，要壓抑住，就更難。」不過，他說：「如果她準備好，可以試吓打畀風雨蘭，那裏有心理輔導幫到她。」

文 // 彭麗芳

圖 // 林靄怡

編輯 // 王翠麗

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