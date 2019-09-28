整理信札 浮現異地戀回憶

最懷念寄給妻子「報告書」

阿國憶述，當年兩名女兒年紀尚幼，到日本旅遊時，趁機與妻子帶同女兒到東京迪士尼樂園遊玩，怎料長女中途迷路，與父母失散，嚇得他與妻子連忙向當地人求助。「可能因為這事情不太愉快，所以在我的意識中，早早忘掉了這份回憶。」如今憑舊物喚回記憶，他笑言，即使這份回憶不愉快，仍值得紀念。

在海報中，一批信札佔去近半面積，阿國形容這數十封信為自己「最最最懷念的物品」。1986年，他到日本進修6星期，每天下課後便回到宿舍寫信，翌日早上再把信件寄回香港。翻開一頁頁信紙，紙上記的不是情話，而是當年阿國在日本的瑣碎事，如論文撰寫進度、教日本人說廣東話等，因此當年阿國的妻子收到信件時，笑說內容像下屬給上司的報告。

二人結婚40年，阿國妻子幾年前因癌病去世。回顧長達40年的婚姻，今年72歲的阿國形容，到日本進修那6星期只佔婚姻歲月的一小部分，自己原本對這批信札無甚印象，但今次翻起信札，又令他感觸萬分。他形容信札為無價之寶，30多年後重看內容，再次印證「大家真的愛過彼此」、「我不能與太太分隔異地」。

「原來可以這樣表達記憶」

在展覽上，當阿國第一眼看到自己的海報時，感到耳目一新，「原來可以這樣表達記憶」。談及記憶，他自有一番看法。他形容，自從太太逝世後，自己頓成為夫妻回憶的最大主人，因此每天活着時，亦可紀念回憶。問及自己的回憶及舊物對他人有何意義？他認為是次紀錄能讓他人了解記憶方法之廣，更懂得選擇如何紀念至愛。