魚腸金錢雞 舊菜新煮 復刻老香港 賭神飲勝

以1960年代的香港為設計藍本的六小館，無論環境或食物都圍繞昔日香港風情。設計師梁志天的品味人所共知，他的前作尖沙嘴六公館的室內設計令人驚艷，六小館部分角落以懷舊建築為設計主線，波浪形灰綠色牆壁模仿當年的風琴鐵閘，同時運用60年代經典水磨石來鋪地板。懷舊以外，亦充分利用店面本身優勢，以一列落地玻璃引進陽光和青葱翠綠的景色。秋冬來臨時，客人更可選擇在戶外餐區一邊享受綠色風光，一邊品嘗美食。

波兒游入籠 可愛滿身蝦

老闆無論對環境或食物都要求甚高，精緻的菜式既是美食也是藝術品。其中「波兒蝦餃」的魚兒造型可愛吸睛，令人聯想到宮崎駿的電影《崖上的波兒》；餐廳主廚楊志宏以澄麵包成魚的外形，用黑芝麻充當眼睛，造型生動，他說：「波兒蝦餃從傳統蝦餃演變而來，以八成蝦肉搭配一成豬肉，及一成萵筍製成。」蝦肉大粒彈牙，口感飽滿。

另外，醉香鮮腐竹牛𦟌亦是打卡之選，楊志宏以牛𦟌粒代替傳統的切片牛𦟌，依牛𦟌紋理切出粒狀，再以鹵水料燜煮，後以花雕酒浸24小時，上碟時配上鮮腐竹，酒香非常濃。

鵝肝金錢雞 平民滋味添貴氣

這裏的懷舊菜式既保留傳統味道，也與時並進，新舊交融。重點推介鵝肝金錢雞，這個貴氣十足的菜名，背後藏着戰後窮困的香港人，以下欄食材炮製好滋味的智慧。金錢雞不是雞，而是以肥豬肉、瘦豬肉和雞肝串起來燒的燒味，一般較硬身。而六小館的金錢雞，將雞肝換上鵝肝，咬下去鬆軟，蜜汁滲入其中，十分惹味。

好吃的古法鉢仔焗魚腸坊間買少見少，雖然它的賣相與蒸蛋相似，但製作過程相當繁複，先要將新鮮魚腸內外清洗乾淨，剪走多餘油脂，再以薑、葱辟腥，最後配上油炸鬼、薑絲、陳皮絲及叉燒絲等食材，以古法製作，先蒸40分鐘，然後燒炙表面，再放進焗爐，是一道心機之作。當然，還有另一經典菜式豬油鉢仔焗飯，雖然坊間不少食肆都有豬油撈飯供應，但這裏的亮點是豬油渣。菜式用上泰國香米配豬油、豬油渣及秘製豉油，其中炸豬油渣，工序繁多，要先提煉後炸香，不是一般食肆願意花工夫。香氣逼人的豬油滲入飯中，再拌以香脆可口的豬油渣，即使「邪惡」也管不了那麼多了。以鉢仔焗飯，飯粒更乾爽而富嚼頭，米香十足。

5支試管 溝成「賭神級」雞尾酒

富香港本土特色的，除了菜式還有飲品及甜品。招牌飲品以多部經典港產片的角色來命名，例如「高進」就是電影《賭神》裏周潤發飾演的角色，這杯Perilla Rum雞尾酒，用上5支分別盛有Rum、Perilla Liqueur、Chambord、Ginger、Butterfly Pea Tea的試管，喝的時候一次過倒進杯裏，混合起來形成漸變色效果。

甜品方面由絲襪奶凍做代表。奶凍是西方甜品，而絲襪奶茶則充滿本土特色，將兩者結合成港式奶茶奶凍，配搭兩塊奶油厚多士，將本地食品換上新方式演繹。奶凍茶味甚濃，帶微甘，口感幼滑。

■六小館

地址：大嶼山東涌達東路18至20號 6樓601舖

查詢：2382 8633

文： 盧靖賢

編輯/林曉慧

美術/謝偉豪

電郵/food@mingpao.com