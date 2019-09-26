最近也有跟這位朋友見面，亦是自香港6月時代革命後第一次再與她聚會，她表示我們的聚會「不談政治」，尊重彼此立場，但其實在聚會期間她亦有意無意的暗示自己明白香港人這一刻在做什麼，這一刻有什麼憂患，只是身為中國人，她從出生開始就被灌輸對國家事少說少錯，凡事應逆來順受的歪理，就算心中有不悅，也不會表露出來，從她身上我明白被剝削言論自由是多麼的可悲，縱使她現在已跟隨丈夫入了德國籍，但「愛國不叛國」的思維仍然根深柢固的烙印在心中。

現實中明白事理的中國人偏少，盲撐愛國愛黨的人太多，在這幾個月的逆權運動中，德國有多個大城市亦有居德港人集會聲援及支持香港的年輕人，但在facebook的居德港人群組中得知在各城市的多次集會中，都有中國人偷拍集會人士的容貌，據報他們會把照片送到德國的中國大使館領功，雖然不知道會為集會人士帶來什麼影響，但無疑營造白色恐怖。除此之外，德國亦有很多深藍的香港人，他們大部分都是經營中式餐館或中式超級市場，最近有幾人就聯手合資以時薪6至8歐元，聘請德國的中國留學生於網上搜尋居德港人的集會人士資料，以及到港人聲援逆權運動的集會「踩場」，他們的招聘廣告上還大字標題：沒有偉大的中國，哪來繁榮的香港？

香港制度漸變質 傾向有利中國

無可否認這十多年來中國發展迅速，但有否任何一個城市比香港優勝？硬件上可能有，軟件相信還需好好努力多幾十年。事實上英國於1997前為香港策劃良好的基建，優質的法律及醫療制度，卻在回歸後的短短22年間逐漸被變質，資金流向及基建規劃全部傾向有利於中國的可持續發展了。數十年前的香港有多元化的經濟發展，曾研發和生產很多令港人自豪的產品；今時今日的香港好像只容得下旅遊業和飲食業發展，房地產項目發展也以吸引內地投資者為目標。如果逆權運動能成功以和理非改變現况，或許能真正給予香港一個重新開始的機會。

今期是專欄最後一期，祝願香港有更美好的將來，亦藉此多謝大家對豆媽的支持，有緣再見。

香港，加油！

文：豆媽

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