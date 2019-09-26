衣服背後10年故事 回收物料 可持續發展時尚

再生金屬製成舞會服飾

Conscious Exclusive系列每季都會用上新的回收物料，探索更大的可持續發展方向。今季首次使用再生黃銅，再生鋅和結合廢棉製成的全新Lyocell纖維Tenceltm X Refibratm，將1960年代神秘化妝舞會的玩味和五光十色表露無遺，塑造出華麗的衣櫥。

H＆M的創意顧問Ann-Sofie Johansson表示：「H＆M Conscious Exclusive的每個系列都以不同方式取得進展，這次展示第10個系列令人興奮，它證明創新永不停止。更令我們激動的是，我們用更可持續物料推出的許多創新產品已經整合到我們其他時尚產品線中。」

時尚界的可持續發展的歷史當然不止十年，實質來說，或者未有什麼飛躍式的進步，但品牌在教育消費者的層面上，也必須要持之以恆，繼續下去。

查詢：www.hm.com

文：Sammy