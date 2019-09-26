大地色系 編織細緻羊毛衣

談到今次系列的主角，不得不提羊毛，各單品採用不同國家的羊毛，製作出冷帽、外套、大衣等高山嚴寒環境下適用的衣服。例如，原產自英國蘇格蘭的雪蘭羊毛（Shetland Wool），配合講求精準細緻的編織技藝，製作出針織燈芯絨，並參照奧地利傳統西裝外套（Tyrolean）設計成中性外套款式，配合多個口袋，成為功能與時尚兼備的單品。

蘇格蘭雪蘭羊毛 製作針織燈芯絨

法國代表是亞爾勒（Arles）羊毛針織外套，先於日本作縮絨處理，令它的毛絨質感更豐厚，再藉工匠刺繡的立體圖案點綴外套飾邊。Float Boiled Wool樽領毛衣則以澳洲羊毛製作，以簡約剪裁配上口袋細節設計，並選用簡單的卡其色，極易配襯，能為秋冬衣櫥再添一員。系列當中最能體現山系精神的莫過於Nylon Climber Cleric 908 。登山旅遊少不了時尚與功能兼備的衣服，45R特別選用具防風防水功能的尼龍面料，配合魔術貼口袋、拉鏈等細節，製作出適合戶外運動的背心外套。

查詢：45R 2861 1145

文：Sammy

編輯：陳淑安

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