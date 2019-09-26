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2019年9月26日星期四
Eye On
香奈兒與俄國的閃耀情緣
Le Paris Russe de Chanel高級珠寶
天然植萃 深層呵護肌膚
可持續香水 回饋農業社區
天然萃取 智慧緊膚
一物二用 植萃彩妝潮流
星級甘醇酸護膚 性價比高
自家農場種植草本原材
海藻滋養入秋乾燥髮質
以《科學怪人》為靈感 秋冬系列 剖析浪漫理想主義
夢想小店 分享沿途風景
70歲的得體
重新開始，可以嗎？
憑一口氣 點一盞燈
優雅「V」字新標記 手袋上的色彩遊戲
Timeline
大尺寸袋款 釘珠刺繡 精細工藝
大地色系 編織細緻羊毛衣
天然藍染牛仔褲
衣服背後10年故事 回收物料 可持續發展時尚
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【明報專訊】打從2017春夏季度起，品牌創意總監一職由Pierpaolo Piccioli單人匹馬上陣。在他的帶領之下，炮製出多款受歡迎的袋款，風格亦比過往多出一份型格氣息。
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香奈兒與俄國的閃耀情緣
Le Paris Russe de Chanel高級珠寶
天然植萃 深層呵護肌膚
可持續香水 回饋農業社區
天然萃取 智慧緊膚
一物二用 植萃彩妝潮流
星級甘醇酸護膚 性價比高
自家農場種植草本原材
海藻滋養入秋乾燥髮質
以《科學怪人》為靈感 秋冬系列 剖析浪漫理想主義
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70歲的得體
重新開始，可以嗎？
憑一口氣 點一盞燈
優雅「V」字新標記 手袋上的色彩遊戲
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大尺寸袋款 釘珠刺繡 精細工藝
大地色系 編織細緻羊毛衣
天然藍染牛仔褲
衣服背後10年故事 回收物料 可持續發展時尚
香奈兒與俄國的閃耀情緣
Le Paris Russe de Chanel高級珠寶
天然植萃 深層呵護肌膚
可持續香水 回饋農業社區
天然萃取 智慧緊膚
一物二用 植萃彩妝潮流
星級甘醇酸護膚 性價比高
自家農場種植草本原材
海藻滋養入秋乾燥髮質
以《科學怪人》為靈感 秋冬系列 剖析浪漫理想主義
夢想小店 分享沿途風景
70歲的得體
重新開始，可以嗎？
憑一口氣 點一盞燈
優雅「V」字新標記 手袋上的色彩遊戲
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