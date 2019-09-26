優雅「V」字新標記 手袋上的色彩遊戲

2019秋冬季度，創作總監Pierpaolo Piccioli炮製了不少單色調的女裝設計，配以利落獨到的剪裁，流露一貫的強勢優雅女性形象。天橋上，模特兒一身全黑或全白造型，手拿對比色系、顏色鮮明的VSLING手袋，搶眼突出，令這款季度主打手袋頓成焦點。

源自1970年代幾何元素

系列的袋款呈方形設計，靈感源於1970年代的幾何元素，簡潔細緻的線條，讓人聯想到品牌的經典優雅廓形。對於Pierpaolo Piccioli來說，除了要懂得從舊有元素取材，入主這所時裝大屋已有一段日子的他，當然亦同樣了解當下「穿華倫天奴的女人」的心態：她是一個怎樣的人？她又想要什麼？

在Pierpaolo的眼中，她既高貴優雅，同時卻又帶點拒絕成長的叛逆——像是過往的Rockstud系列，綴有punk味十足的窩釘細節，盡顯她的反叛作風。至於來到VSLING系列，就以獨特的色系作招徠，像是那甜美的粉紅色，彷彿在喚起她的少女情懷。

鮮明單色調 減去長飾帶

另一方面，系列亦採用了新的標記特色。從2019春夏季度開始，品牌在袋款設計上帶來了新的方向—— 以復古黃銅VLOGO作為手袋鎖扣。先面世的VRING系列，更在這「招牌」金屬扣飾中加入長長的皮革條子點綴裝飾，令袋款看起來充滿流動感。至於今季的VSLING系列，就減去了長飾帶，以鮮明的單色調襯托方形袋款，於形狀與色彩之間互相平衡，在設計上呈現出純淨與連貫的感覺。

查詢：Valentino 2523 8035

文：Vivian Lau

模特兒：Katie S（Liberté）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安

電郵：lifestyle@mingpao.com

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