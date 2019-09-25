少年棋手：棋手有不同性格 電腦沒法取代

【明報專訊】學校每逢放小息都有大班學生下棋和圍着觀棋，究竟這小小棋盤對孩子有何吸引力？記者訪問陳振杰兩位小徒弟。「因為捉棋可以訓練思考。」今年7歲半的陳仲叡學習象棋約兩年，他認真地思考了數秒後，冷靜而肯定地回答。「當面對比自己年紀大的棋手時會緊張，不過我不太重視輸贏，因為捉棋只是遊戲。」學習象棋1年、8歲半的崔毅朗則比較熱情，滔滔不絕地分享對象棋的心得。「我鍾意用車，因為夠勁，行得又快又遠。我唔鍾意用卒，因為它行得較慢、殺傷力又細，不過只要正確地使用，都有機會過河吃掉對方的將軍！」