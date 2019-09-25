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2019年9月25日星期三
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Gadget：植入中階單反功能 無反30fps連拍RAW相片
新品推介：手機披「外衣」降溫
有「腦」精選：日系筆電輕巧王 機側插槽齊全
台北快閃健行 登象山巨石陣 與101比高
Interest：是將或是卒 總有出頭天 拆解棋局 劣勢中不言棄
棋盤分析：深入「戰陣」 瞄準與閃避
少年棋手：棋手有不同性格 電腦沒法取代
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棋盤分析：深入「戰陣」 瞄準與閃避
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【明報專訊】棋盤上的棋子星羅棋佈，令不少初學者摸不着頭腦。陳振杰嘗試帶領讀者深入「戰陣」，近距離分解戰局。
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Gadget：植入中階單反功能 無反30fps連拍RAW相片
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有「腦」精選：日系筆電輕巧王 機側插槽齊全
台北快閃健行 登象山巨石陣 與101比高
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