Interest：是將或是卒 總有出頭天 拆解棋局 劣勢中不言棄

陳振杰是中國象棋香港及亞洲特級大師。他比賽經驗豐富，2009年奪得亞洲室內運動會團體及個人快棋雙料銅牌，並於2010年成為第16屆廣州亞運會香港代表。近年他花不少時間訓練年輕棋手，年紀最小的只有大約5歲。陳振杰說自己捉了近30年象棋，回想自己幾歲時被舅父引領進入象棋世界，一直沉迷至今。

記憶棋局方便檢討

為何一般小孩至5歲才學習中國象棋？因要認識棋子的身分和特性，必須先看懂棋面的中文字。「小時候我和舅父同住，他見我沒太多玩意便教我捉象棋。」

他回想起初捉棋時遇上不少挫折，對手高呼「將軍」之聲不絕於耳。但因為性格愛爭勝，他不斷鑽研落敗原因，後來甚至訓練自己把棋局記入腦海，方便日後「回帶」檢討。日子有功，他開始察覺舅父在棋局中逐漸減少「放水」讓賽，知道自己正不斷進步。後來他參加比賽期間結識了一班棋友，發現棋壇比棋盤上的格子世界宏闊得多。「棋手有富翁亦有基層人士，甚至有曾接受國際象棋訓練的外國人。而公開賽不分年齡，選手年紀橫跨越幾歲到60、70歲。」

比賽規定棋手「舉手不回」，當手指觸碰對方棋盤上的棋子便要把它吃掉，若吃錯便屬犯規。雖然象棋訓練他小心抉擇，但在職涯路上亦曾下錯決定、走進困局。「完成學業後我踏進商界工作，才發現沉悶的寫字樓工作不適合自己。」他接受事實，認真思考下一步棋，鼓起勇氣下了重要一着——轉職象棋教練。馬走「日」，象走「田」，不同棋子有自己的特質和步法。當清楚了解自己後，人生路自然暢通。

「下棋最難不是拆解眼前的困局，而是面對輸贏。」棋手輸了棋總想在下次比賽中擊敗對方，這對陳振杰來說是追求突破的原動力。他曾多次對戰世界冠軍級人馬王天一，但始終無法擊敗對方。「後來我發現既然勝算不高，倒不如抱學習心態應戰。」轉念後他發揮得更好，過程中令對方花盡九牛二虎之力才勝出。「當棋子被圍攻時難免要有犧牲，但犧牲要有價值，例如可想辦法令對方得手後身處險境。」這些經歷令他有所領悟。「一盤棋總有優勢和劣勢，當對手順境時自己便處於逆境。在劣勢中不要放棄，反而要設法把棋局拖長。對手久攻不下會急躁，趁其出錯便有機會反敗為勝！」這便是棋藝中的心理戰術。

審視全局進退有道

「就算棋藝精湛，情緒一旦波動便難以發揮。下棋講求綜合實力，除技術外還需專注、冷靜和有耐性。」他說有些心急的棋手想速戰速決，卻不斷行錯棋令自己落敗。所謂「一子錯，滿盤皆落索」，他說下棋時要讓自己從棋盤世界中抽離。「不要諗埋一邊，要多給自己選擇，宏觀地審視全局才可了解不同戰區的變化。」當掌握哪些戰區不受威脅，便可放心進攻或處理危急的地帶。

很多棋手喜愛在開局時「督卒」，不少「勇士」因而壯烈犧牲；亦有棋手愛用戰鬥力較強的車，四處追擊對手較弱的兵卒，最終因貪吃不知險而遭對方伏殺。「在戰術上不應單獨行動，各兵種應互相配搭。」他說會鼓勵棋手以移動幅度廣闊和威力較強的車、馬、炮組織攻勢。一款殺傷力強大的協作戰術叫「雙車錯」，即同時用兩隻車交錯地追擊對手同一隻棋子。另一款常用的叫「馬後炮」，即派遣馬當「炮台」，安置於我方的炮和目標棋子中間，當對方逃走時便有機會墜進馬的攻擊範圍。

很多新手認為兵卒每次只能行一格、又不能走回頭路，用途似乎不大。「各棋種各有功用，高低手的分別在於是否懂得善用。」兵卒的其中一種用途是為後方的馬掩護及開路。「兵卒可在敵陣中製造威脅，不但為後方的馬拓展移動空間，亦同時可阻礙對方的馬前進，此戰術名為 『活己馬制彼馬』。」在比賽的後半部分，「戰場」上大部分棋子一般都被殺掉，這時候兵卒便有「出頭天」，可逐步向對方的將帥邁進。「社會上每個人都有自己的角色，不論是將或是卒，只要能發揮自己總有出頭天！」

當將帥附近的士、相等守衛棋子殘缺不全，將帥要「保命」便要自求多福，不斷左閃右避。在一些水平不高的比賽中，若雙方將帥中間沒任何棋子掩護，可按賽規施展「飛將吃公」，即直接飛過到岸把對方吃掉，以加速完局。但在高端的比賽一般不許用此法，棋手很多時要鬥至最後一兵一卒。「若雙方皆失去所有車、馬、炮、卒，其餘棋子又不能過河攻擊對方的將帥，裁判會宣布和局收場，終結雙方的膠着狀態。」

文：呂瑋宗

編輯/陳淑安

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