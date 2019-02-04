台北快閃健行 登象山巨石陣 與101比高

不少家住香港深水埗、石硤尾一帶的居民，晚上也愛走上俗稱「嘉頓山」的小山丘，那裏沒有礙眼的屏風樓，景觀超級開揚，輕輕鬆鬆便欣賞到萬家燈火通明的城景，不失為乘涼聊天的好地方。其實在台北市中心亦有一座「嘉頓山」，它就是位於台北信義區的象山。

象山只高183米，只算一座小山，但由於它鄰近台北盆地，旁邊沒有大山遮擋，可說是欣賞台北城景的最佳位置。根據象山親山步道上的標示牌資料，由於象山其中一組伸入盆地的山體，形狀長長猶如象鼻，所以才被冠上象山之名。而就在象山的旁邊，還有虎山、豹山、獅山，與象山一起被稱為四獸山。有關四獸山的傳聞很多，例如這幾座山的風水極佳，所以上面建有過千墓穴。其中一個傳說又與鄭成功有關，說鄭成功退守台灣後曾途經這處，滯留期間曾趕退妖魔鬼怪，當然傳說歸傳說，反正現時已無法fact check。

石級陡直無街燈 宜備電筒

登象山，路線選擇有很多，因為今次主要是欣賞夜景，所以便揀選了最短路線，由象山捷運站附近的靈雲宮起步，圍繞象山親山步道走一小圈，即使慢慢行兼影相，全程亦只需約兩個小時。雖然路况主要是石級及石屎路，但由於大部分路段沒有街燈，加上石級頗為陡直，為安全計最好預備電筒。此外，如果想拍攝清晰的台北夜景，最好帶備小腳架並開啟手機或相機的夜間拍攝模式。另外，山上還有「一線天」及「彩繪大岩壁」兩個景點，可趕在日落前上山欣賞。

先乘搭捷運到象山站，從2號出口步出，沿信義路5段150巷或穿過象山公園，就可來到靈雲宮登山口。由象山親山步道起步，一開始就是數百級大石級，約10分鐘後就會來到第一個分岔口攝手平台。攝手平台是今趟旅程其中一個拍攝台北101城景的好地方，晚上有不少遊客在這裏擺好腳架拍攝，由於平台以木架搭建而成，所以走動時切記要放輕腳步，以免影響其他拍友取景。其實攝手平台右邊的登山石級可直走至另一景點六巨石，但因為要趁天黑前先參觀其他景點，所以這時可先朝「一線天」方向進發，六巨石建議回頭再看。

穿過「一線天」 體驗天然「冷氣」

不消十多分鐘便可從攝手平台來到「一線天」，它由兩塊巨大的岩壁組成，中間是一條僅可容一人側身通過的夾縫，有趣的是，穿過時會感到一陣涼意。而經過一線天後，很快便會來到另一景點「彩繪大岩壁」；雖說是彩繪，但其實大岩壁只是呈現出一大片黃褐色。因為象山的地質屬厚層砂岩，當岩石出現裂縫，表層隨年月而剝落，內裏的鐵質便會暴露在空氣中，氧化後便成為現時所見的一大片黃褐色。

登上最高點 俯瞰台北盆地

經過大岩壁後便會來到永春崗平台，這時要往右轉繼續上山，很快便會來到象山的最高點──超然亭，這裏可遠眺台北盆地的景色。不過，象山最佳觀賞夜景的地點並不在這裏，而是位於稍下位置的六巨石，只要走上六巨石，便會知道為何它會是Instagram上最熱門的象山打卡點。

顧名思義，六巨石由6塊形狀奇特的大石組成，登山步道會從巨石之間穿過。站於巨石之上，便可拍攝出一幅頗具氣勢的剪影相，與台北101比高。不過，要拍攝這張相並不容易，因為巨石範圍總是人山人海，必定要很有耐性才可拍攝出滿意的作品。之後只要從六巨石前方的石級下山，途中會經過攝手平台的分岔口，再沿左邊的石級下山，很快便可回到靈雲宮。

■其他景點

新北投硫磺谷 賞地熱景觀

新北投是很多港人愛去泡溫泉的地方之一。雖然在新北投捷運站附近有一個名為地熱谷的景點，但不少評論指它過於人工化，稍欠自然美。其實，在距離捷運站約10分鐘車程的地方，有一個景色更壯觀更自然的硫磺谷，谷內有多過噴氣孔及地熱溫泉，據稱是北投溫泉的源頭。硫磺谷在日佔台灣時，被日軍大規模設立採集硫磺及煉製工廠，因此對這裏的自然環境造成嚴重破壞。後來因發明石油提煉硫磺的技術，採硫磺的商業活動才逐漸式微。要來硫磺谷不難，只要於新北投捷運站美食街出口乘搭S9巴士，就可直達硫磺谷地熱景觀區，內裏建有一條步道可繞着山谷走一圈，從不同角度欣賞硫磺谷的風景。

■由我帶路

首先在iOS或Android手機上安裝ViewRanger活動紀錄程式，登記成為會員後，只要在瀏覽器上輸入連結（bit.ly/2m1QPDM），或用手機掃描QR code，手機系統就會自動打開ViewRanger網站，這時再點選Open in the ViewRanger App，就可以程式開啟及下載備有衛星定位的路線資料，去到當地再開啟這條路線，就可跟着衛星導航指示行山。此外，亦可在應用程式內搜尋「Ming Pao」用戶，就可檢閱以往曾介紹的路線資訊。

■旅遊錦囊

簽證：特區護照或BNO可網上辦理入台簽證

匯率：1港元約兌4新台幣

機票：9月份長榮航空由香港來回台北連稅項及附加費，價錢1369港元起

文：Wongyim

編輯：王翠麗

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