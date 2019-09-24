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Happy PaMa 教得樂 第260期

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論盡教育：考第二喊 考尾二笑

【明報專訊】鄭重聲明，此文純粹從教育角度討論，100%與政治無關。全港市民都知我們的特首林鄭月娥是學霸，讀書叻，年年考第一，考第二會喊。毫無疑問，特首一定是一個十分勤奮、自我要求甚高的人，否則不會考第二都喊。身為父母，有個咁生性，又咁叻的女兒，夫復何求！面對這些超級學霸，王師奶真係要搵窿捐，考試但求pass，成績表不見紅字會開心到小聖堂念聖母經。好佩服讀書叻的人，但有時想「第一」真正的水平在哪裏？

小婦人有一個表姊，考試常在前五名上上落落，親戚們包括老媽都讚譽有加，叫小婦人以她為榜樣，而她亦怡然自得，昂然以學霸自居，母命難違，自然唔敢多聲氣。但心想：在野雞學校考第一，是否叻過傳統名校考第尾？看來未必。相反亦然，名校學生亦未必人人都叻過名聲較差學校的學生。特首母校嘉諾撒聖方濟各是天主教傳統名校，名人輩出，能年年考第一，自是真才實學，無花無假。報道從未講過特首是會考狀元，若以成績論英雄，她並非全港讀書最叻的一個。從未有一個會考狀元當上特首，可是她現在卻貴為特首，亦即證明讀書成績並不是成功的絕對保證，董建華不是，曾蔭權不是，梁振英更不是。因此，王師奶呼籲香港的家長們，用不着將自己的兒女催谷到非考第一不可，非做高考狀元不可。成功因素很多：品格、個性、耐力，還有是——因緣際會。

爭取第一是奮鬥心的表現，有奮鬥心是好事，正如奧運的目標：更高、更強、更遠。千萬人中，考唔到狀元，攞番個榜眼其實都不錯吖，人生路遙遙，安知他日誰可位列三公，使唔使喊吖！從教育角度來看，這是不健康的。家長們要明白，凡事有極限，聰明、智慧、體力都如是，做家長要教導兒女有進取心的同時，也要教導他們有接受失敗的勇氣，失敗的經驗是成功的基石。在求學奮發時期教他們「知足常足」略嫌太早，會削弱鬥志。適度的扶持，溫言的鼓勵是需要的。

換一個極端，考尾二笑又如何？家長們，不要以為小婦人講爛gag，真人真事真英雄。王師奶有一閨蜜，念六年級的兒子無心向學，除了打機，就是打波，逢考試必是滿江紅。一次中期試派成績表，母親說：「今次一定又係第尾了。」他笑嘻嘻的說：「唔係噃，有人墊底，好彩考番個尾二。」看！世界就是如此多姿多采，有人考第二喊，有人考尾二笑。

改態度總比改性格易

如果問：「考第二喊，考尾二笑，你寧願你的兒女屬哪一種？」我相信100%會選第一種。選「考第二喊」，不用擔心他不奮發，升學不會有問題；如果選「考尾二笑」，父母就由頭到尾都要承受，由幼稚園擔心到大學，叩門叩到頭崩額裂。以學生成長過程而言，誰快樂些？以心理質素而言，誰健康些？其實兩者都不可取，但如果用AK47指住非選不可，王師奶寧選「考尾二笑」，理由是：前者是性格問題，後者是態度問題。俗語都有話，江山易改，品性難移，一生中誰能免於失敗？稍不如意，後果難測。態度要上正軌當然也不是易事，吊兒郎當，天跌落來當被冚，但改態度總比改性格易。如果有一天幡然大悟，哈哈，可能一飛冲天。

當然，很多家長會反對小婦人的觀點。

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟

wongszelai@yahoo.com.hk

文﹕王師奶

[Happy PaMa 教得樂 第260期]

相關字詞﹕王師奶 林鄭月娥 名人kol 論盡教育

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