辣媽CEO：錯在和孩子做朋友（上）

很多自以為開明開放的父母，說不要孩子把他們當作父母，無分彼此做朋友。因為要和孩子做朋友，所以不能用父母的角色去管教制止孩子的所想所做。不管有理無理，不論場合，不管其他人死活，孩子都可以率性而為。他們一句：細路仔係咁㗎啦！任由孩子為所欲為，胡作非為。

自以為開明 其實疏於管教

這批家長口口聲聲尊重孩子的自由及權利，驟耳聽來蠻有道理，理所當然。當父母和孩子是在做朋友的話，大家就是平起平坐的平輩，憑什麼說管教？

真的要多謝洪蘭老師，我無意中發現老師幾年前寫的文章：〈錯誤的觀念：以為跟孩子做朋友，才是好父母！〉。洪蘭老師寫的「理所當為」，我誠意再一次向大家推薦！

洪老師在文章內說的個案，是一名留美碩士回台灣找工作，他自覺條件好，是個打着燈籠沒處找的人才，他認為好工作應該自動找上門。結果等了4年，配得起他的工作未有出現，但拍拖9年的女朋友卻步步高陞，和他的距離愈來愈遠，要求分手；他竟然惡向膽邊生，開車撞女友，再兩度掉頭撞向她，誓要置她於死地。

警察逮捕他時，從他車上搜出一封信，內容說：「我最大問題是一直沒有辦法自立，32歲連自己都沒有辦法養活。這個家，比人家差；你們做父母的責任很大。我們都還在讀書，你們就不努力工作了；子女有樣學樣，變得懶散、不積極。你們根本不應該買房子給我與弟弟，讓我們太早就不學會努力工作。」

千錯萬錯原來都是養育他父母的錯！我隔着個mon都有想一巴車埋去的衝動！不過，這一巴，究竟應該車向他的父母，還是這個人渣？雖然以上個案在台灣發生，但其實放眼香港，類似個案雖未去到如此極端，但這種高不成低不就、攞正牌做隱蔽青年甚至中年、名副其實的廢中青，我也見過不少。

洪蘭老師除了勸喻各位父母，要馬上檢討自己是否豎立了壞榜樣，還提供了5點建議，教父母應該如何做父母，是管教教育孩子的基礎和根本。今期先分享第一點：

孩子的行為是父母的鏡子

1.幼兒養成好習慣

孩子的行為是父母的鏡子，父母的行為是孩子的榜樣。父母的待人接物方式，就是孩子的待人接物方式。所以父母必須以身作則，有教養的父母才教得出有教養的孩子。不過很多父母所謂管教教育，只不過是口頭禪，講咗等於做咗，沒有落實貫徹並徹底地執行。好習慣要有紀律，要堅持經年累月養成，但壞習慣話咁快就學到，一旦養成，就經年累月都改不了。

洪蘭老師說從動物實驗中得知，先不管習慣是好是壞，任何習慣即使是戒掉了，還是三不五時會再出現，只是強度沒有以前厲害，這叫「自然回復」。

老師的這一個結論正中核心：「所以幼兒教育最重要在良好習慣的養成，而不是送去上什麼才藝班。」

另外4點下周再續。

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長

文﹕張慧敏

[Happy PaMa 教得樂 第260期]