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Happy PaMa 教得樂 第260期

Happy Pa Ma

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多元導航：資訊素養 家長又識唔識？

【明報專訊】隨着智能電子產品普及，社會對於資訊傳播和當中的價值教育有了新的要求，資訊素養（Cyber Wellness）的課題也應運而生。在香港的中小學，老師會於課堂向學生灌輸有關應對沉迷上網、網絡欺凌、侵權等知識，以使學生在網上懂得慎言慎行、自我保護。

然而，資訊素養所涉獵的範圍可以很廣，新加坡的教育部就開設了有規模的資訊素養教育課程，當中包括10項重點：網上資訊的特質、網上身分、平衡使用電子產品、網絡禮儀、網絡欺凌、網上交友、評估網上資訊、處理不恰當網上資訊、網上詐騙及尊重版權。

小四生開網店賣老翻

從我們前線的輔導經驗所見，家長一般只比較關注學生沉迷上網的問題，即「平衡使用電子產品」一項。學生上網除了要學時間管理，還有很多值得關注的問題，以下是兩個真實例子：

小敏現時就讀小學四年級，最近學校收到小敏媽媽的投訴，說小敏上網時間愈來愈長。當社工向小敏了解她上網的情况，發現她每天完成功課後，除經常長時間玩手機遊戲外，年紀輕輕的她更會網購和開設網上商店（IG Shop），並打扮成熟地相約陌生人在街上買賣交收，當中還涉及一些冒牌貨。小敏也喜歡韓國明星，在網上結識到不少志同道合的網友，有時會欺騙父母去同學的家聚會，其實是相約網聚。

打機欺凌隊友 延伸到現實

明仔升上中一後為了維繫友情，每天與同學放學後定時玩網絡遊戲，除了一玩便是三四個小時以上，玩得激動時更不時會在網上大講粗口。他也經常和同學一起在網上欺凌遊戲實力較低的隊友，加以侮辱，甚至把在網上的欺凌問題延伸到學校之內。明仔亦試過盜取媽媽的5000元來用作遊戲課金，而家長還未知情。

小敏和明仔的家長都只聚焦子女沉迷上網，而忽略其他問題的存在，如網絡欺凌、網上禮儀、網上交友的危機、網上的身分認同、盜版侵權、金錢運用等等。因此我們建議除了學生，家長也需要認識和具備資訊素養，才能懂得去教導子女，以及作好榜樣。

家福會得到教育局資助舉辦「健康上網支援網絡」，其中包括支援教師、學生及家長的輔導熱線和WhatsApp（5592 7474）。當大家對資訊素養或網絡問題有疑問，不妨直接和我們聯絡。

作者簡介：香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

文﹕黃詠樟（香港家庭福利會註冊社工）

[Happy PaMa 教得樂 第260期]

相關字詞﹕香港家庭福利會 沉迷打機 網絡欺凌 資訊素養 多元導航 侵權 詐騙 黃詠樟 名人kol

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