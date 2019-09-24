副刊
Happy PaMa 教得樂 第260期

Happy Pa Ma

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客座隨筆：別讓手機取代你的陪伴

【明報專訊】和丈夫、兒子外出用膳，剛好附近一枱坐了和我們家很像的組合——一對年輕夫婦和他們的女兒，那小女孩看起來比我兒子大一點點。那名媽媽一邊為女兒預備飯餸，一邊把手機安放在女兒面前，然後吩咐女兒要自己吃飯。但那小女孩眼睛一直盯着電話裏的影片，並沒有回應，結果，那媽媽一邊餵女兒一邊自己吃飯。至於那名爸爸，坐在妻女的對面，眼睛和女兒一樣，一直盯着電話，努力地覆短訊，完全沒有理會同枱的人。我留意着這家人的相處，看着這3個應該親密卻是疏離的人，覺得他們有點「可憐」。

孩子喜歡父母專心陪伴

回想起兒子出生首數個月，有次丈夫說要跟友人打機而婉拒協助照顧兒子。我待他完成遊戲後隨即表示，我真的很需要他的幫忙，但因得不到回應而感到失望。當下丈夫道歉後，我們談論到底發生了什麼事。原來丈夫因為要照顧新生兒子而感到疲累且有壓力，於是，與朋友打機便成為他休息放鬆的時間。作為太太，我體諒丈夫的壓力，明白他真的需要鬆一鬆。

其實，我沒有禁止他打機，只是單單表達我需要他的幫助。因為我知道，若只是向他發脾氣或禁止他打機，既無法體諒他的難處，更影響我們的關係。傾談過後，自此丈夫每逢打機前，都會先問問我能否有這個空間，面對他帶着尊重的請求，我會毫不猶豫地答允。

近年有不少關於手機影響關係的研究，其中一個研究指出，愈倚賴手機的人愈容易出現關係不穩定；而愈認為伴侶倚賴手機的人愈少在關係中得到滿足。我相信這個研究結果除了應用在戀人或夫妻關係上，更能應用在親子關係中。有時兒子看到爸爸在用手機，會走過來媽媽身邊要媽媽陪他。

以歡笑回應爸爸的愛

隨着兒子漸長，我開始多了與丈夫分享、多點提示他如何與兒子相處。兒子喜歡我們專心陪他，不喜歡我們使用手機；又提醒丈夫，兒子看到我們做什麼便會模仿。漸漸丈夫在兒子面前使用手機的時間愈來愈少，陪伴兒子玩耍的時間也愈來愈多 。

孩子的情感很直接，爸爸給他時間陪伴他、一起做他喜歡的事，他便會用歡笑和「黐身」回應爸爸的愛。相反，爸爸以物質代替自己陪伴子女，子女亦只會與陪伴自己的物品建立關係。感恩我與丈夫早在兒子出生前便已有共識，絕不會以電子奶嘴餵養他。在照顧兒子成長的過程中，其實亦讓我們反思更多如何單純地去建立人與人之間的關係。

作者簡介：維護家庭基金好爸爸中心網誌作者

文﹕文麗兒

[Happy PaMa 教得樂 第260期]

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