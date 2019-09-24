半個瑞典人：下午茶「喪屍」來襲

【明報專訊】你猜猜瑞典5歲男孩子最投入什麼話題？
孩子心目中的「大人電影」
話說某天幼稚園下午茶時分，我身邊的5歲肥仔馬里正在吃乳酪加全麥片，忽然彈出一句：爸爸成晚在看大人電影。
嘩嘩嘩，我心諗，但語氣平靜地問他：什麼是大人電影？
肥仔馬里：好多人開槍那些！
原來如此！
他隨即問對面的靚仔艾薩：艾薩你有無看×××？
老師我不熟時下卡通片行情，聽了都不明……
艾薩答：梗係有！Shoop shoop shoop shoop！隨即作勢發射機關槍。
肥仔馬里興奮接戲：Shoop shoop shoop shoop！嘴邊滲出幾滴乳酪。
在座3個年紀較小的孩子停下嘴來，眼定定望着兩個同學仔做戲。
我眼前亮起紅燈，知道5秒之內，亂局一觸即發！明知齋喊停對這兩個性格巨星起不到作用，千鈞一髮之際，我最喜愛的題目突圍而出……
師生攜手演出
肥仔馬里：然後打死晒那些zombie！Shoop shoop shoop shoop！
我立即拖住「zombie」隻手，以熱情觀眾口脗插嘴：zombie！佢哋係咪咁死法？
Zombie戲我看得多，伸脷痙攣即刻入血的演技，令肥仔馬里頓時滅聲，眼珠擴張十倍瞪着我。
我扮痙攣不忘加旁白：你知否zombie死完5秒後，會彈起身！
我猛搖後頸，再扮翻生。
3個現場小觀眾半口張開，左望望兩個童星，右望望鬼上身老師，全體演員觀眾忘記進食。
肥仔馬里發揮英雄本色：那我用大樹枝殺死他！
我：唔掂！zombie不能死的，那叫做「不死」。不．死。
當然要加入教育元素。
靚仔艾薩好認真：我用冰柱！
我：無用。不．死。
肥仔馬里繼續走英雄路線：那我變成那個紅色的超級英雄！
哪個紅色呀？我問：Iron Man？
馬里急了：不不！Hulken！
老師糾正：他是綠色的。
艾薩認真：我是黑色的那個！
我：Batman！
他點頭：Batman！
此時身旁的女孩寶安弱弱一問：老師我想要個包……
大家方再起筷。
電影告一段落，zombie生死未卜。
我不覺得這段下午茶戲班涉嫌教壞細路，我肯定剛才十多分鐘，全體同學仔連老師我也飛到上天去。
作者簡介：移居瑞典十八年的原裝香港人，三女之母，每天做飯之餘亦寫字貼相。著有《幸福在最北》、《親愛的 給幸福加口甜》及最新作品《近乎生活在天堂》。
文﹕周游
[Happy PaMa 教得樂 第260期]