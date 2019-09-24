副刊
Happy PaMa 教得樂 第260期

Happy Pa Ma

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半個瑞典人：下午茶「喪屍」來襲

【明報專訊】你猜猜瑞典5歲男孩子最投入什麼話題？

孩子心目中的「大人電影」

話說某天幼稚園下午茶時分，我身邊的5歲肥仔馬里正在吃乳酪加全麥片，忽然彈出一句：爸爸成晚在看大人電影。

嘩嘩嘩，我心諗，但語氣平靜地問他：什麼是大人電影？

肥仔馬里：好多人開槍那些！

原來如此！

他隨即問對面的靚仔艾薩：艾薩你有無看×××？

老師我不熟時下卡通片行情，聽了都不明……

艾薩答：梗係有！Shoop shoop shoop shoop！隨即作勢發射機關槍。

肥仔馬里興奮接戲：Shoop shoop shoop shoop！嘴邊滲出幾滴乳酪。

在座3個年紀較小的孩子停下嘴來，眼定定望着兩個同學仔做戲。

我眼前亮起紅燈，知道5秒之內，亂局一觸即發！明知齋喊停對這兩個性格巨星起不到作用，千鈞一髮之際，我最喜愛的題目突圍而出……

師生攜手演出

肥仔馬里：然後打死晒那些zombie！Shoop shoop shoop shoop！

我立即拖住「zombie」隻手，以熱情觀眾口脗插嘴：zombie！佢哋係咪咁死法？

Zombie戲我看得多，伸脷痙攣即刻入血的演技，令肥仔馬里頓時滅聲，眼珠擴張十倍瞪着我。

我扮痙攣不忘加旁白：你知否zombie死完5秒後，會彈起身！

我猛搖後頸，再扮翻生。

3個現場小觀眾半口張開，左望望兩個童星，右望望鬼上身老師，全體演員觀眾忘記進食。

肥仔馬里發揮英雄本色：那我用大樹枝殺死他！

我：唔掂！zombie不能死的，那叫做「不死」。不．死。

當然要加入教育元素。

靚仔艾薩好認真：我用冰柱！

我：無用。不．死。

肥仔馬里繼續走英雄路線：那我變成那個紅色的超級英雄！

哪個紅色呀？我問：Iron Man？

馬里急了：不不！Hulken！

老師糾正：他是綠色的。

艾薩認真：我是黑色的那個！

我：Batman！

他點頭：Batman！

此時身旁的女孩寶安弱弱一問：老師我想要個包……

大家方再起筷。

電影告一段落，zombie生死未卜。

我不覺得這段下午茶戲班涉嫌教壞細路，我肯定剛才十多分鐘，全體同學仔連老師我也飛到上天去。

作者簡介：移居瑞典十八年的原裝香港人，三女之母，每天做飯之餘亦寫字貼相。著有《幸福在最北》、《親愛的 給幸福加口甜》及最新作品《近乎生活在天堂》。

文﹕周游

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