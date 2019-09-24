小學雞媽媽：不要被壞時代綑綁一起沉淪

謝謝念掛風雨中的我們和我城。

人們更緊密 也更水火不容

這場運動裏，我們和孩子都走得不前，日子過得比很多人平安。然而，從6月至今3個月，驀然回首，舊常識原來已經逐漸被新日常替代。譬如：該帶着對孩子的歉疚上街遊行，還是帶着對同路人的歉疚跟孩子去玩，成為每個周末的掙扎；安坐家中也能吸到催淚氣，那種嗆鼻嗆喉的難受儼然成為一代香港人的共同回憶；每晚10時窗外傳來的呼喊聲，劃破看似平靜的老區，那是聽得到的抑壓；兩口子臨睡總要互相提醒放下手機，以免一不小心滑進令人難過的新聞和另一個無眠夜；人們變得更緊密，一闋歌便能召喚出同悲同喜的新共同體，對「香港人」三個字感到前所未有的自豪；人們也變得更冰炭不容，親友共處時艱難地不彼此刺傷，各自在平行時空裏懊惱……

但這些破壞，都不及有些東西的不堪一擊更教人戰悚。小時候我家樓下是少年警訊中心，放學後常去歎冷氣打乒乓球——還有別處比警察關注的青少年中心更安全正氣嗎？﹗可是今時今日，兒子約朋友出門打球，我不自覺地瞄瞄他穿的顏色，叮囑他途經警署要小心；朋友決定重新管接管送家裏的中學生，生怕她在路上無端招惹失控的長棍。彷彿年輕已成原罪。

守持人性的善 保持希望

看過Black Mirror的Men Against Fire嗎？在未來的戰爭，士兵被植入誤導感官的科技，於是叛軍看起來不是人、嗅起來不是人、沒有人類語言，連射殺過程都被過濾了血腥味和尖叫聲。在這種「新現實」下，開槍變得輕鬆多了，像拍蚊子那樣，毋須跨越同理心約制。劇裏的士兵叫叛軍做bogeyman（專欺孩童的惡鬼妖怪），香港警察叫示威者做「曱甴」，都不是人。說穿了，「曱甴論」也是把示威者非人化的誤導過程，只是連高科技也省下。

從前「免於恐懼的自由」是口號，「這是最好的時代，也是最壞的時代」是故弄玄虛的小說開端，現在統統是生活體驗。歷史的走向從來只有馬後炮，沒有人知道有什麼在前面等着，我們也只能努力地彼此提醒着守持人性的善，不要被壞時代綑綁着一起沉淪。然後，保持希望。

朋友，謝謝你聽我絮絮叨說了這一大堆……也許因為，明明在做功課的孩子，又唱起那首香港人的歌。

祝你們和孩子都平安快樂。

美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）

文﹕蘇美智

[Happy PaMa 教得樂 第260期]