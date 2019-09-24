客座隨筆：寒冬中的化雨春風

解釋相應措施 免學生不安

相關研究指出，危機事件會讓人擔心生命安全受威脅，因此提升安全感為處理時首要原則。教育局網頁指出︰「學校應為學生提供安全的學習環境，保障其身心健康及安全。」在危機事件中，學校除了應盡更大的努力確保學生安全，同時亦應明確具體地向學生解釋相應措施，讓學生清楚明白，以減少學生的不安感。

第二項重要的原則是穩定情緒，教師可留意以下各項︰

1. 面對危機時人或會出現不同的生理及情緒反應，如︰頭痛、肚痛、肌肉緊繃、胃痛、心跳及呼吸急促、睡眠問題、排便問題，及對目睹的創傷性場面好像在眼前閃現、驚嚇、易怒、內疚等。這些反應或會為學生帶來額外恐懼，懷疑自己身體及心理出問題，令自己苦上加苦。教師要讓學生明白這些是不尋常狀况下的自然反應，其強烈程度會隨時間的流逝而消減。愈害怕它們，愈會影響自己的情緒

2. 提供可行的方法讓學生應對情緒起伏及睡眠問題，如︰安定心神練習（可參考bit.ly/2kjXrNC）、放鬆練習（www.egps.hk/relaxation-exercise）及睡眠衛生資訊等

提供諒解與尊重

3. 過度接觸與危機事件相關的資訊或會令人心情更困擾，教師宜以接納的態度與學生討論有節制地接觸媒體的可能性，如︰定時關機；只讀文字，不看影片等等

第三項重要原則是聯繫感。面對重大社會事件，各人均有自己的想法。遇到與自己意見不一的學生時，校長和教師不一定要同意學生的觀點，但仍應本着「有教無類」、「和而不同」的精神，給予聆聽及關注，讓情緒困擾的學生意識到有人願意了解他們。很多學生在其他成年人身上得不到諒解與尊重，師長的聆聽及關注或許成為絕望中的一點光，讓他們感受到能與可信任的成年人彼此聯繫，並為他們帶來希望感。

孔子說︰「有教無類。」這風雨飄搖的開學月或許為這句說話再添加新的意義。作為教育工作者，我們能看到在不同意見的背後，照顧那些受傷、害怕、極需關愛的心靈嗎？

文﹕陳鑑忠（新生精神康復會教育心理學家）

[Happy PaMa 教得樂 第260期]