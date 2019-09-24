副刊
Happy PaMa 教得樂 第260期

Happy Pa Ma

下一篇 上一篇

背山傲海：教育孩子面對輸更重要

【明報專訊】之前說了「8不家教觀」的前2個「不」，接下來是第3個「不」——「人生中面對輸的時候更加多，『不』要只教孩子如何去贏。」

我們一生中要面對的競爭有許多。爭奶粉、爭玩具、爭名校、爭成績、爭大學學位、爭工作、爭薪酬、爭晉升、爭權、爭利、爭面子、爭男女朋友、爭愛、爭寵、爭家產、爭墓地……幾乎無時無刻都處於競爭之中。不管是怎樣性質的競爭，都至少涉及4個層面，分別是事（爭競什麼）、法（競爭規則）、人（和誰競爭）、果（競爭結果）。

以孩子面對的玩具競爭為例，事（玩具）、法（鬥大力）、人（隔離屋Ｂ仔）、果（贏或輸。爭到或爭不到）；如以中六學生面對的學習競爭為例，事（DSE成績）、法（考試規則）、人（所有DSE考生）、果（贏或輸。考到或考不到理想成績）。

上述競爭的4個層面，前3項都可以說是因，都會影響到第4項的果。如果再加上運氣和偶然，那影響結果的變數就更多。比如一個學霸在考試當天病了，或坐的地鐵出軌因此遲到了，甚至路上出意外了，十拿十穩的五星星就沒有了。

天才也是輸多贏少

說了這麼多有關競爭的分析，主要是想帶出以下這一點。人的一生中幾乎每一天都要面對大大小小各種各樣的競爭。這些競爭有不同的範疇、不同的規則、不同的對手，就算你是一個天才，也會輸多贏少。因為你只是某方面的天才（如果你是全能的天才那應該稱為神），只能在與其天才有關的競爭才能贏（還要假設你碰到的對手不是另一個天才，以及沒有倒楣的偶然因素出現）。在非你專長的眾多範疇，你還是會輸給別人。天才猶如此，一般人就更不用說了。

明白了這一點，就明白我們8不家教觀的第3「不」——「人生中面對輸的時候更加多，『不』要只教孩子如何去贏。」是的，當人生中輸的時候比贏的時候多得多，身為家長的你就不應該只着緊教育孩子如何去贏，更重要的，是教孩子如何面對輸。因為對於孩子的成長來說，輸不起的後果比贏不了更糟糕得多。

你的孩子如果輸不起，後果並不只是自身情緒心理上的失落、崩潰、自責、自卑、逃避……（這些也已經夠嚴重的了），還會因此而對比自己弱的人加倍狂妄，甚至有欺虐的心態。這就是弱者向更弱者抽刀的心態。無他，輸不起的人，好不容易找到一個不可能輸的對手，還不盡情滿足自己的勝者虛榮？這就使自己的人格有了缺陷。

為了贏 不擇手段更可怕

輸不起的另一個更嚴重的後果，就是他會不擇手段地去贏。如前所述，一個人再厲害，也是輸的時候多。輸不起的人面對不了輸，但靠本身正常實力卻又贏不了，那怎麼辦呢？唯有用不正當的方式，用不正當的手段。考試靠正常實力贏不了就作弊；工作靠正常實力贏不了就陷害同事；做生意贏不了同行對手就行賄。所以不要小看孩子輸不起的後果，一旦形成根深蒂固的心態和人格，最終將連累他整個人生。

那麼，對家長來說，如何避免孩子養成輸不起的心態呢？下期再談。

作者簡介：深信有教無類，毅然放下直資中學校長的高薪厚職，成立免費補習天地，助基層學童補習；近年亦大力推動「無牆教室」。

文﹕陳葒（「陳校長免費補習天地」創辦人）

[Happy PaMa 教得樂 第260期]

相關字詞﹕背山傲海 陳葒 名人kol

上 / 下一篇新聞

粵語片拍拖地 歎脆皮龍蝦
粵語片拍拖地 歎脆皮龍蝦
舊日二三事：郊外別墅度假 上世紀中$18晚
舊日二三事：郊外別墅度假 上世紀中$18晚
勞丕禮繪圖記錄大自然 通山跑推動環境教育
勞丕禮繪圖記錄大自然 通山跑推動環境教育
後記：玩桌遊認識本地森林生態
後記：玩桌遊認識本地森林生態
移石搬木修葺 讓山徑回歸天然
移石搬木修葺 讓山徑回歸天然
活動推介：修復山徑初體驗
活動推介：修復山徑初體驗
樓宇滲水 千里透視追「兇」
樓宇滲水 千里透視追「兇」
知多啲：大廈失修滲水 家居保險未必可賠
知多啲：大廈失修滲水 家居保險未必可賠
雨水滲牆 需自行維修
雨水滲牆 需自行維修
校園欺凌．專家：太多預防措施或有反效果 建構關愛文化 杜絕校園欺凌
校園欺凌．專家：太多預防措施或有反效果 建構關愛文化 杜絕校園欺凌
專家的話：完善投訴機制 保護受害人
專家的話：完善投訴機制 保護受害人
個案分享：家長及時察覺 向校方反映
個案分享：家長及時察覺 向校方反映
本周Focus．採訪手記：對付欺凌第一步：冷靜
本周Focus．採訪手記：對付欺凌第一步：冷靜
活動推介：與汪星人走訪大街小巷
活動推介：與汪星人走訪大街小巷
更認識遺傳性乳癌
更認識遺傳性乳癌
重要日子提提你！
重要日子提提你！
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
好去處：復刻版荔園 大人懷舊子女玩餐飽
好去處：復刻版荔園 大人懷舊子女玩餐飽
兒童牽犬賽：指揮狗狗展現美態 小小牽犬師顯身手
兒童牽犬賽：指揮狗狗展現美態 小小牽犬師顯身手
訓犬師教路：學習跟狗狗配合 穩定情緒
訓犬師教路：學習跟狗狗配合 穩定情緒
參賽者心聲
參賽者心聲
家家有禮：為銀屑病患出一分力
家家有禮：為銀屑病患出一分力
熱辣消息：一家大細體驗新式運動
熱辣消息：一家大細體驗新式運動
童讀好書：繪本注入綠色動力 認識地球之肺 了解環保重要
童讀好書：繪本注入綠色動力 認識地球之肺 了解環保重要
美食推介：B.Duck陪飲茶 懷舊糕點賣萌
美食推介：B.Duck陪飲茶 懷舊糕點賣萌
問專家：學期中宿營 學期初驚定先？
問專家：學期中宿營 學期初驚定先？
讀樂樂：孩子愛問「為什麼？」
讀樂樂：孩子愛問「為什麼？」
升學攻略：幼稚園及小學篇
升學攻略：幼稚園及小學篇
客座隨筆：寒冬中的化雨春風
客座隨筆：寒冬中的化雨春風
小學雞媽媽：不要被壞時代綑綁一起沉淪
小學雞媽媽：不要被壞時代綑綁一起沉淪
半職爸爸：粉紅兔與一個快樂的傳說
半職爸爸：粉紅兔與一個快樂的傳說
半個瑞典人：下午茶「喪屍」來襲
半個瑞典人：下午茶「喪屍」來襲
客座隨筆：別讓手機取代你的陪伴
客座隨筆：別讓手機取代你的陪伴
多元導航：資訊素養 家長又識唔識？
多元導航：資訊素養 家長又識唔識？
教大GPS：英文補習 如何才有成效？
教大GPS：英文補習 如何才有成效？
辣媽CEO：錯在和孩子做朋友（上）
辣媽CEO：錯在和孩子做朋友（上）
論盡教育：考第二喊 考尾二笑
論盡教育：考第二喊 考尾二笑