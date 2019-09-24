背山傲海：教育孩子面對輸更重要

我們一生中要面對的競爭有許多。爭奶粉、爭玩具、爭名校、爭成績、爭大學學位、爭工作、爭薪酬、爭晉升、爭權、爭利、爭面子、爭男女朋友、爭愛、爭寵、爭家產、爭墓地……幾乎無時無刻都處於競爭之中。不管是怎樣性質的競爭，都至少涉及4個層面，分別是事（爭競什麼）、法（競爭規則）、人（和誰競爭）、果（競爭結果）。

以孩子面對的玩具競爭為例，事（玩具）、法（鬥大力）、人（隔離屋Ｂ仔）、果（贏或輸。爭到或爭不到）；如以中六學生面對的學習競爭為例，事（DSE成績）、法（考試規則）、人（所有DSE考生）、果（贏或輸。考到或考不到理想成績）。

上述競爭的4個層面，前3項都可以說是因，都會影響到第4項的果。如果再加上運氣和偶然，那影響結果的變數就更多。比如一個學霸在考試當天病了，或坐的地鐵出軌因此遲到了，甚至路上出意外了，十拿十穩的五星星就沒有了。

天才也是輸多贏少

說了這麼多有關競爭的分析，主要是想帶出以下這一點。人的一生中幾乎每一天都要面對大大小小各種各樣的競爭。這些競爭有不同的範疇、不同的規則、不同的對手，就算你是一個天才，也會輸多贏少。因為你只是某方面的天才（如果你是全能的天才那應該稱為神），只能在與其天才有關的競爭才能贏（還要假設你碰到的對手不是另一個天才，以及沒有倒楣的偶然因素出現）。在非你專長的眾多範疇，你還是會輸給別人。天才猶如此，一般人就更不用說了。

明白了這一點，就明白我們8不家教觀的第3「不」——「人生中面對輸的時候更加多，『不』要只教孩子如何去贏。」是的，當人生中輸的時候比贏的時候多得多，身為家長的你就不應該只着緊教育孩子如何去贏，更重要的，是教孩子如何面對輸。因為對於孩子的成長來說，輸不起的後果比贏不了更糟糕得多。

你的孩子如果輸不起，後果並不只是自身情緒心理上的失落、崩潰、自責、自卑、逃避……（這些也已經夠嚴重的了），還會因此而對比自己弱的人加倍狂妄，甚至有欺虐的心態。這就是弱者向更弱者抽刀的心態。無他，輸不起的人，好不容易找到一個不可能輸的對手，還不盡情滿足自己的勝者虛榮？這就使自己的人格有了缺陷。

為了贏 不擇手段更可怕

輸不起的另一個更嚴重的後果，就是他會不擇手段地去贏。如前所述，一個人再厲害，也是輸的時候多。輸不起的人面對不了輸，但靠本身正常實力卻又贏不了，那怎麼辦呢？唯有用不正當的方式，用不正當的手段。考試靠正常實力贏不了就作弊；工作靠正常實力贏不了就陷害同事；做生意贏不了同行對手就行賄。所以不要小看孩子輸不起的後果，一旦形成根深蒂固的心態和人格，最終將連累他整個人生。

那麼，對家長來說，如何避免孩子養成輸不起的心態呢？下期再談。

作者簡介：深信有教無類，毅然放下直資中學校長的高薪厚職，成立免費補習天地，助基層學童補習；近年亦大力推動「無牆教室」。

文﹕陳葒（「陳校長免費補習天地」創辦人）

[Happy PaMa 教得樂 第260期]