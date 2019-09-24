副刊
Happy PaMa 教得樂 第260期

Happy Pa Ma

下一篇 上一篇

讀樂樂：孩子愛問「為什麼？」

【明報專訊】孩子都是天生的哲學家，他們觀察入微，對每件事都尋根究柢，他們愛發問，愛思考，常把「為什麼？」掛在口邊，對事物背後的原因，窮追不捨，經常挑戰大人的耐性。

哲學思維的鍛煉有助我們反省日常生活、分辨對錯，思考人生的方向和意義。不過，香港有關兒童哲學的範疇仍有很大的發展空間，坊間富趣味而又適合幼齡兒童閱讀的哲學圖書為數也不多。

父母如何引導孩子思考

當孩子提出問題時，如何引導孩子思考、有層次有邏輯地分析並回答問題，對父母而言，相信是一門很大的學問。由法國作者瑪麗．歐碧內、關娜耶勒．布雷、馬提厄．德婁貝撰寫的《問個不停的小孩，加斯東》可能是父母「居家必備」的解難良方。

故事主人翁是加斯東，這個「問題小男孩」向大人提出各種難題，包括「為什麼大家不一樣？」、「為什麼會打架？」、「出生之前我在哪兒？」、「為什麼要上學？」、「為什麼有壞人？」、「死是什麼？」等等，通過加斯東與大人的不斷發問對答，圍繞着自我成長、人際關係、社會正義和生死等各種議題展開討論。

討論善惡

猶記得在觀看短短一個多小時的《小飛象》電影時，每有新角色出場，我的女兒便緊張地問：「他是好人抑或壞人？」深怕這人物會傷害小飛象。所謂難為正邪定分界，人物性格多是立體的，實在很難斷言一個人是好人抑或壞人。然而，孩子天真爛漫，他們的世界是簡單的，黑白對立截然二分。

書中，加斯東問老師為什麼會有壞人？老師的答案十分細膩，她指出，人生不是卡通，好人和壞人之間沒有十分清楚的界線，沒有單純的好人和壞人，好人和壞人的特質可在同一人身上出現的。

討論存在

一次，孩子正在做功課的時候，忽然放下鉛筆，煞有介事問道：「媽媽，究竟我是不是『真的』在做功課，你怎知道我是不是在睡夢中做這事情？」由莊周夢蝶到笛卡兒的我思故我在，是否真實地存在確是很沉重的課題。

書中探討了生命起源的問題。加斯東問父母生命的源頭，「生命是從哪裏來的？」，爸爸從理性、科學的角度解說，說有可能是長時間自然演化而來的，媽媽則從宗教信仰的角度回答，說是上帝創造的，討論得十分全面，言簡而意賅。

討論死亡

兒童都喜歡美善，他們都不願看見血腥或不幸的畫面。夜深人靜，相信每個孩子都曾熱淚盈眶地問過父母，「你會死嗎？」、「死後，我們會再見面嗎？」我們應如何跟孩子討論死亡？

書中對死亡展開討論。凡人終有一死，但每個人都以自己的方式為世界增添色彩，就算是已離世的親人，我們都仍深愛他們，以自己的方式紀念他們。他們變成塵埃埋在地下，有可能到了另一世界。父母毋須對死亡避而不談，可幫助孩子正面理解生命的意義，因為死亡是無可避免的。

哲學絕非虛無縹緲、不切實際的東西。哲學的思考方式可教會我們理解身居其中的世界。在電子科技當道、資訊過分雜亂氾濫的今天，大家都喜歡看圖「速食」，少有有節有理的討論或對話，哲學教育中重視培養邏輯思考、分析能力顯得尤其重要。

文︰Carol Ma

[Happy PaMa 教得樂 第260期]

上 / 下一篇新聞

粵語片拍拖地 歎脆皮龍蝦
粵語片拍拖地 歎脆皮龍蝦
舊日二三事：郊外別墅度假 上世紀中$18晚
舊日二三事：郊外別墅度假 上世紀中$18晚
勞丕禮繪圖記錄大自然 通山跑推動環境教育
勞丕禮繪圖記錄大自然 通山跑推動環境教育
後記：玩桌遊認識本地森林生態
後記：玩桌遊認識本地森林生態
移石搬木修葺 讓山徑回歸天然
移石搬木修葺 讓山徑回歸天然
活動推介：修復山徑初體驗
活動推介：修復山徑初體驗
樓宇滲水 千里透視追「兇」
樓宇滲水 千里透視追「兇」
知多啲：大廈失修滲水 家居保險未必可賠
知多啲：大廈失修滲水 家居保險未必可賠
雨水滲牆 需自行維修
雨水滲牆 需自行維修
校園欺凌．專家：太多預防措施或有反效果 建構關愛文化 杜絕校園欺凌
校園欺凌．專家：太多預防措施或有反效果 建構關愛文化 杜絕校園欺凌
專家的話：完善投訴機制 保護受害人
專家的話：完善投訴機制 保護受害人
個案分享：家長及時察覺 向校方反映
個案分享：家長及時察覺 向校方反映
本周Focus．採訪手記：對付欺凌第一步：冷靜
本周Focus．採訪手記：對付欺凌第一步：冷靜
活動推介：與汪星人走訪大街小巷
活動推介：與汪星人走訪大街小巷
更認識遺傳性乳癌
更認識遺傳性乳癌
重要日子提提你！
重要日子提提你！
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
好去處：復刻版荔園 大人懷舊子女玩餐飽
好去處：復刻版荔園 大人懷舊子女玩餐飽
兒童牽犬賽：指揮狗狗展現美態 小小牽犬師顯身手
兒童牽犬賽：指揮狗狗展現美態 小小牽犬師顯身手
訓犬師教路：學習跟狗狗配合 穩定情緒
訓犬師教路：學習跟狗狗配合 穩定情緒
參賽者心聲
參賽者心聲
家家有禮：為銀屑病患出一分力
家家有禮：為銀屑病患出一分力
熱辣消息：一家大細體驗新式運動
熱辣消息：一家大細體驗新式運動
童讀好書：繪本注入綠色動力 認識地球之肺 了解環保重要
童讀好書：繪本注入綠色動力 認識地球之肺 了解環保重要
美食推介：B.Duck陪飲茶 懷舊糕點賣萌
美食推介：B.Duck陪飲茶 懷舊糕點賣萌
問專家：學期中宿營 學期初驚定先？
問專家：學期中宿營 學期初驚定先？
升學攻略：幼稚園及小學篇
升學攻略：幼稚園及小學篇
背山傲海：教育孩子面對輸更重要
背山傲海：教育孩子面對輸更重要
客座隨筆：寒冬中的化雨春風
客座隨筆：寒冬中的化雨春風
小學雞媽媽：不要被壞時代綑綁一起沉淪
小學雞媽媽：不要被壞時代綑綁一起沉淪
半職爸爸：粉紅兔與一個快樂的傳說
半職爸爸：粉紅兔與一個快樂的傳說
半個瑞典人：下午茶「喪屍」來襲
半個瑞典人：下午茶「喪屍」來襲
客座隨筆：別讓手機取代你的陪伴
客座隨筆：別讓手機取代你的陪伴
多元導航：資訊素養 家長又識唔識？
多元導航：資訊素養 家長又識唔識？
教大GPS：英文補習 如何才有成效？
教大GPS：英文補習 如何才有成效？
辣媽CEO：錯在和孩子做朋友（上）
辣媽CEO：錯在和孩子做朋友（上）
論盡教育：考第二喊 考尾二笑
論盡教育：考第二喊 考尾二笑