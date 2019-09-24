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Happy PaMa 教得樂 第260期

Happy Pa Ma

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問專家：學期中宿營 學期初驚定先？

【明報專訊】問：我的兒子今年念小四，平日不太喜歡接觸新事物，學校旅行或運動會前夕也會感到非常緊張。今年學校將在學期中安排全級學生作三日兩夜的宿營體驗，無特別原因的話所有學生都一定要參加。兒子知道後，從學期初開始已感到焦慮，常常說不想去宿營，甚至開始不想上學。他從小未曾離開父母在別人家過夜，所以非常害怕，但我又不想向學校申請豁免，把他標示為與別不同，也希望讓他藉此放開眼界，學習獨立。可是另一方面看到他苦苦哀求和驚恐的樣子，硬要他去參加又好像推他去懸崖一樣。我現在有什麼可以幫他的呢？

答：單看家長的描述，這個小朋友非常害怕轉變，對新事物亦感害怕，但孩子始終會長大，成長過程中會接觸很多新事物，父母可以多加鼓勵，讓他有所改變。

家長也說得對，現在即使推掉一個宿營活動，兒子日後還要面對很多不同的挑戰，試問可以推掉多少個？而且選擇逃避的話，孩子便永遠無法突破自己。現在先要做的，是讓孩子明白宿營其實沒有什麼大不了。例如先約一班相熟的親友一同去宿營，讓他知道是什麼一回事；然後可嘗試由熟悉的親友帶兒子去玩，讓他離開父母一陣子，明白雖然父母不在旁，但有熟悉的人在身邊，其實也不太可怕。到他習慣了，再試試讓他在親友家過夜，看看是否能適應。

提前教路 應對突發情况

其次，家長可教他一些突發情况的處理方法。如在宿營時不舒服，應怎樣做？如果不想玩某個集體遊戲，又如何應對？晚上突然想去洗手間，又怎樣才好呢？甚至製造一些情景示範，例如他怕黑，可試在房間關了燈，再跟他談一談感受。要知道有一些恐懼其實是難以名狀的，有時候你也不會明白和理解孩子為何會對某些情况或東西感到恐懼，那麼就先讓他盡情幻想出來，告訴你之後，你再為他拆解應付的方法。要知道有些幻想其實未必真的會發生，但如果他「袋着」幾個解決方案，也會感到安心一些。

最後，可以跟教師談一談孩子的情况，以及找一兩個他合得來、又懂得照顧別人的同學談談，請他們在宿營時照顧一下他。問問教師能否有活動的地圖和日程表，早點跟孩子「預習」，有助他有更好的心理準備。

歡迎讀者將問題電郵至happypama@mingpao.com，或傳真至2898 2537

文：顏燕雯

資料提供：聖雅各福群會樂寧兒童發展中心服務經理梁翠雲（註冊社工）

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