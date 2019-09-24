副刊
Happy PaMa 教得樂 第260期

Happy Pa Ma

下一篇 上一篇

童讀好書：繪本注入綠色動力 認識地球之肺 了解環保重要

【明報專訊】巴西雖然距離香港超過1.8萬公里，同時兩個地方的文化習慣亦不同，但一場亞馬遜熱帶雨林大火，卻引起了不少香港人的關注。作為地球村民的一分子，這場大火影響的不單是巴西人，隨時更影響我們居住的地球環境。究竟在利益與環保之間，應如何取捨？如何才可救救地球？這些大道理，要孩子即時明白，絕非易事，倒不如以繪本，把綠色生活的理念，一點一滴地注入小孩心內，讓小人兒明白愛護大自然的重要。

文︰許朝茵

了解亞馬遜 學習珍惜資源

一次森林大火，對地球環境真的有影響嗎？其實亞馬遜有「地球之肺」的稱號，當中大量的林木能幫助減慢全球暖化問題，對保護地球環境擔當很重要的角色。但在發生火災前，小朋友對這個雨林認識不多。為加深小朋友對亞馬遜的認識，童書館館主劉倩雯推介繪本《好多好多》，內容主要是介紹世界不同城市特色，當中包括香港、日本及亞馬遜。

書中指出亞馬遜原來橫跨9個國家，是全球最大及生態最多樣的熱帶雨林，有各式各樣的動物。「雖然香港和亞馬遜各自在地球的一端，但孩子可透過這本書，了解更多當地的資料，有助拉近我們和亞馬遜的關係，很適合在這時候和孩子閱讀。」

今次亞馬遜受到破壞，摧毁了不少珍貴資源，對環境帶來了深遠禍害，而火災成因，外界猜測部分火災與放火開墾農地有關。難道為了利益，便可以不斷地傷害大自然嗎？劉倩雯便以《多多社長：告訴你一個愛森林的故事》這繪本，為大家找出答案。她表示，這本繪本的內容，貼近亞馬遜的情况，「故事發生在一個名為『常常國』的地方，這國家有富豐天然資源，長有很多樹木，當中有一棵最年長又特別大的樹，名為森林大神」。

只求利益 只會破壞環境

而在常常國旁有個國家名為「多多國」，當地的國民只顧賺錢，尤其是其中一名餐廳老闆多多社長，他認為常常國十分浪費資源，應該將樹木砍走，騰出更多空間養更多的牛，以降低牛肉價格，他才能賺到更多錢。經多多社長游說下，常常國最終真的斬掉大量樹木養牛，令國家收入增加，物質愈來愈豐盛，但突如其來的一場暴雨，改變了常常國的人民生活。暴雨過後洪水來襲，然後又出現旱災，導致農作物失收。正當大家怪責多多社長觸怒森林大神時，森林大神卻突然出現。大神解釋原來森林能儲蓄雨水，減低洪水形成的風險；而儲起的雨水會蒸發上天空變成雲朵，之後再聚集成雨水重歸大地，所以森林是很重要的。最後大家也知錯，齊齊重新種植樹木。

除了《多多社長：告訴你一個愛森林的故事》之外，劉倩雯亦推介另一本提及利益與環境的繪本——《和平樹：一則來自非洲的真實故事》，繪本內容改編自真人真事，事件發生於1977年的肯尼亞。當時國內仍有大片樹木，女主角萬格麗的家庭本來以農務為生，後來因她成績好，獲獎學金出國讀書。她在幾年後學成回來，卻發現家鄉樹木大大減少。為令家鄉回復當年，她和其他婦女一起努力種樹，但另一邊廂人們則不停斬樹起樓，因此她提出抗議，不獲政府認同外，更被拘捕，因而引起更多婦女關注，加入種樹行列，為肯尼亞帶來更多樹木。

■好書推介

◆《和平樹：一則來自非洲的真實故事》

作者、繪者：貞娜‧溫特

譯者：沙永玲

出版社：小魯文化

◆《多多社長：告訴你一個愛森林的故事》

作者：藤真知子

繪者：木場葉子

譯者：周姚萍

出版社：小魯文化

◆《好多好多》

作者、繪者：馬可．馬汀

譯者：黃筱茵

出版社：時報文化

■延伸閱讀

◆《照顧我們的地球》

內容：故事其中一個角色蘿拉喜歡儲各式雜物，後來發現積存太多會弄污地方，把雜物扔走時，又發現太多垃圾很易令地球變成垃圾山，因此有小朋友主張回收再造，例如成為再造紙，避免浪費資源。另外，書中亦介紹不少節省資源的方法，例如刷牙時要關水喉、用花灑代替浸浴，這些方法簡單易做，小孩也可輕易做到。」

作者、繪者：蘿倫．柴爾德

譯者：賴慈芸

出版社：上誼文化

◆《天空小熊》

內容：北極熊兄弟小天與小空，因為地球暖化，居住的地方愈來愈熱，需要去較冷的地方覓食，以及尋找失散的媽媽，因而開始冒險旅行。途中遇到冰層融解，也差點跌落冰崖。透過牠們的經歷，介紹北極的不同動物，如海豹、麝香牛及北極燕鷗等，加深孩子認識這個地方。

作者、繪者：加藤真治

譯者：黃惠綺

出版社：小魯文化

◆《森林是我家》

內容：主角大熊拿着寶劍不停砍掉大樹，翌日自己家園卻被大水冲毁，於是怒氣冲冲向水獺、山豬、狐狸及小鳥查問，最後發現罪魁禍首原來是自己。其實一些看似無關重要的小動作，也會影響環境。

作者：大衛卡里

繪者：吉恩富利

譯者：陳柏伶

出版社：格林文化

[Happy PaMa 教得樂 第260期]

上 / 下一篇新聞

粵語片拍拖地 歎脆皮龍蝦
粵語片拍拖地 歎脆皮龍蝦
舊日二三事：郊外別墅度假 上世紀中$18晚
舊日二三事：郊外別墅度假 上世紀中$18晚
勞丕禮繪圖記錄大自然 通山跑推動環境教育
勞丕禮繪圖記錄大自然 通山跑推動環境教育
後記：玩桌遊認識本地森林生態
後記：玩桌遊認識本地森林生態
移石搬木修葺 讓山徑回歸天然
移石搬木修葺 讓山徑回歸天然
活動推介：修復山徑初體驗
活動推介：修復山徑初體驗
樓宇滲水 千里透視追「兇」
樓宇滲水 千里透視追「兇」
知多啲：大廈失修滲水 家居保險未必可賠
知多啲：大廈失修滲水 家居保險未必可賠
雨水滲牆 需自行維修
雨水滲牆 需自行維修
校園欺凌．專家：太多預防措施或有反效果 建構關愛文化 杜絕校園欺凌
校園欺凌．專家：太多預防措施或有反效果 建構關愛文化 杜絕校園欺凌
專家的話：完善投訴機制 保護受害人
專家的話：完善投訴機制 保護受害人
個案分享：家長及時察覺 向校方反映
個案分享：家長及時察覺 向校方反映
本周Focus．採訪手記：對付欺凌第一步：冷靜
本周Focus．採訪手記：對付欺凌第一步：冷靜
活動推介：與汪星人走訪大街小巷
活動推介：與汪星人走訪大街小巷
更認識遺傳性乳癌
更認識遺傳性乳癌
重要日子提提你！
重要日子提提你！
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
好去處：復刻版荔園 大人懷舊子女玩餐飽
好去處：復刻版荔園 大人懷舊子女玩餐飽
兒童牽犬賽：指揮狗狗展現美態 小小牽犬師顯身手
兒童牽犬賽：指揮狗狗展現美態 小小牽犬師顯身手
訓犬師教路：學習跟狗狗配合 穩定情緒
訓犬師教路：學習跟狗狗配合 穩定情緒
參賽者心聲
參賽者心聲
家家有禮：為銀屑病患出一分力
家家有禮：為銀屑病患出一分力
熱辣消息：一家大細體驗新式運動
熱辣消息：一家大細體驗新式運動
美食推介：B.Duck陪飲茶 懷舊糕點賣萌
美食推介：B.Duck陪飲茶 懷舊糕點賣萌
問專家：學期中宿營 學期初驚定先？
問專家：學期中宿營 學期初驚定先？
讀樂樂：孩子愛問「為什麼？」
讀樂樂：孩子愛問「為什麼？」
升學攻略：幼稚園及小學篇
升學攻略：幼稚園及小學篇
背山傲海：教育孩子面對輸更重要
背山傲海：教育孩子面對輸更重要
客座隨筆：寒冬中的化雨春風
客座隨筆：寒冬中的化雨春風
小學雞媽媽：不要被壞時代綑綁一起沉淪
小學雞媽媽：不要被壞時代綑綁一起沉淪
半職爸爸：粉紅兔與一個快樂的傳說
半職爸爸：粉紅兔與一個快樂的傳說
半個瑞典人：下午茶「喪屍」來襲
半個瑞典人：下午茶「喪屍」來襲
客座隨筆：別讓手機取代你的陪伴
客座隨筆：別讓手機取代你的陪伴
多元導航：資訊素養 家長又識唔識？
多元導航：資訊素養 家長又識唔識？
教大GPS：英文補習 如何才有成效？
教大GPS：英文補習 如何才有成效？
辣媽CEO：錯在和孩子做朋友（上）
辣媽CEO：錯在和孩子做朋友（上）
論盡教育：考第二喊 考尾二笑
論盡教育：考第二喊 考尾二笑