童讀好書：繪本注入綠色動力 認識地球之肺 了解環保重要

文︰許朝茵

了解亞馬遜 學習珍惜資源

一次森林大火，對地球環境真的有影響嗎？其實亞馬遜有「地球之肺」的稱號，當中大量的林木能幫助減慢全球暖化問題，對保護地球環境擔當很重要的角色。但在發生火災前，小朋友對這個雨林認識不多。為加深小朋友對亞馬遜的認識，童書館館主劉倩雯推介繪本《好多好多》，內容主要是介紹世界不同城市特色，當中包括香港、日本及亞馬遜。

書中指出亞馬遜原來橫跨9個國家，是全球最大及生態最多樣的熱帶雨林，有各式各樣的動物。「雖然香港和亞馬遜各自在地球的一端，但孩子可透過這本書，了解更多當地的資料，有助拉近我們和亞馬遜的關係，很適合在這時候和孩子閱讀。」

今次亞馬遜受到破壞，摧毁了不少珍貴資源，對環境帶來了深遠禍害，而火災成因，外界猜測部分火災與放火開墾農地有關。難道為了利益，便可以不斷地傷害大自然嗎？劉倩雯便以《多多社長：告訴你一個愛森林的故事》這繪本，為大家找出答案。她表示，這本繪本的內容，貼近亞馬遜的情况，「故事發生在一個名為『常常國』的地方，這國家有富豐天然資源，長有很多樹木，當中有一棵最年長又特別大的樹，名為森林大神」。

只求利益 只會破壞環境

而在常常國旁有個國家名為「多多國」，當地的國民只顧賺錢，尤其是其中一名餐廳老闆多多社長，他認為常常國十分浪費資源，應該將樹木砍走，騰出更多空間養更多的牛，以降低牛肉價格，他才能賺到更多錢。經多多社長游說下，常常國最終真的斬掉大量樹木養牛，令國家收入增加，物質愈來愈豐盛，但突如其來的一場暴雨，改變了常常國的人民生活。暴雨過後洪水來襲，然後又出現旱災，導致農作物失收。正當大家怪責多多社長觸怒森林大神時，森林大神卻突然出現。大神解釋原來森林能儲蓄雨水，減低洪水形成的風險；而儲起的雨水會蒸發上天空變成雲朵，之後再聚集成雨水重歸大地，所以森林是很重要的。最後大家也知錯，齊齊重新種植樹木。

除了《多多社長：告訴你一個愛森林的故事》之外，劉倩雯亦推介另一本提及利益與環境的繪本——《和平樹：一則來自非洲的真實故事》，繪本內容改編自真人真事，事件發生於1977年的肯尼亞。當時國內仍有大片樹木，女主角萬格麗的家庭本來以農務為生，後來因她成績好，獲獎學金出國讀書。她在幾年後學成回來，卻發現家鄉樹木大大減少。為令家鄉回復當年，她和其他婦女一起努力種樹，但另一邊廂人們則不停斬樹起樓，因此她提出抗議，不獲政府認同外，更被拘捕，因而引起更多婦女關注，加入種樹行列，為肯尼亞帶來更多樹木。

■好書推介

◆《和平樹：一則來自非洲的真實故事》

作者、繪者：貞娜‧溫特

譯者：沙永玲

出版社：小魯文化

◆《多多社長：告訴你一個愛森林的故事》

作者：藤真知子

繪者：木場葉子

譯者：周姚萍

出版社：小魯文化

◆《好多好多》

作者、繪者：馬可．馬汀

譯者：黃筱茵

出版社：時報文化

■延伸閱讀

◆《照顧我們的地球》

內容：故事其中一個角色蘿拉喜歡儲各式雜物，後來發現積存太多會弄污地方，把雜物扔走時，又發現太多垃圾很易令地球變成垃圾山，因此有小朋友主張回收再造，例如成為再造紙，避免浪費資源。另外，書中亦介紹不少節省資源的方法，例如刷牙時要關水喉、用花灑代替浸浴，這些方法簡單易做，小孩也可輕易做到。」

作者、繪者：蘿倫．柴爾德

譯者：賴慈芸

出版社：上誼文化

◆《天空小熊》

內容：北極熊兄弟小天與小空，因為地球暖化，居住的地方愈來愈熱，需要去較冷的地方覓食，以及尋找失散的媽媽，因而開始冒險旅行。途中遇到冰層融解，也差點跌落冰崖。透過牠們的經歷，介紹北極的不同動物，如海豹、麝香牛及北極燕鷗等，加深孩子認識這個地方。

作者、繪者：加藤真治

譯者：黃惠綺

出版社：小魯文化

◆《森林是我家》

內容：主角大熊拿着寶劍不停砍掉大樹，翌日自己家園卻被大水冲毁，於是怒氣冲冲向水獺、山豬、狐狸及小鳥查問，最後發現罪魁禍首原來是自己。其實一些看似無關重要的小動作，也會影響環境。

作者：大衛卡里

繪者：吉恩富利

譯者：陳柏伶

出版社：格林文化

[Happy PaMa 教得樂 第260期]