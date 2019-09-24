家家有禮：為銀屑病患出一分力

是次賽事設有3公里、6公里、10公里及半馬賽事，賽道圍繞北潭涌一段。其中的3公里家樂跑（A組）賽事歡迎年滿6至11歲的兒童與一名成人組隊參加，成功報名即可參加由亞洲運動及體適能專業學院（AASFP）舉辦的「銀屑閃跑親子跑步預備班」，由教練傳授小朋友正確拉筋及熱身方法、如何防止受傷、糾正跑姿等，費用全免。3公里家樂跑的勝出隊伍更可獲得由海洋公園贊助之入場門券，齊享天倫之樂。而比賽當日，香港彩繪同樂會在起跑前會為參賽者在臉部及身體畫彩繪，小朋友可在臉上加添圖案，為賽事添上趣味。

「銀屑閃跑」公益慈善跑

日期：11月10日

時間：早上7:30至中午12:00

會場地點：西貢北潭涌傷健樂園

報名及查詢：www.runandglow.com

■送「銀屑閃跑」3公里家樂跑名額

香港銀屑病友會送出第一屆「銀屑閃跑」公益慈善跑3公里家樂跑（A組）名額予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額3個，每人可參加二人隊際（一大一小）3公里家樂跑（A組）一次，並可免費參加由AASFP舉辦的親子跑步準備班。

截止日期：10月1日，送禮詳情刊於報章。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第260期]