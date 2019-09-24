兒童牽犬賽：指揮狗狗展現美態 小小牽犬師顯身手

文︰顏燕雯

香港雖然不時都有狗展活動，不過一直都只把重點放在參展犬上。然而在英國、澳洲甚至不少亞洲國家在狗展中，卻很多時都會同場舉辦兒童牽犬賽，讓兒童及青少年都可以成為牽犬師，帶着小狗在狗展中出賽，一展身手。

原來香港早在30多年前都曾辦過兒童牽犬賽，但停辦多年，直至近一兩年才復辦。香港狗會榮譽會員、曾擔任本港兒童牽犬賽評判的Johnny Lau表示，香港在1985、1986年間多次舉辦兒童牽犬賽，當年的得獎者甚至有機會晉身在英國舉行的決賽，「不過，當時去英國比賽所費不菲，所以很多得獎者最後也沒有出國。後來比賽亦停辦了，直至最近香港狗會委員開會商討，知道有家長表示有興趣讓子女參與，這個比賽才於2018年復辦，更希望每個月辦一次」。

狗種不拘 互動定勝負

香港狗會舉辦的兒童牽犬賽，賽制依據英國狗會的標準，分為4至8歲、9至14歲兩個組別；每名參賽者要牽着一隻狗，按照評判的要求行走展示路線，包括直線來回、走一個三角形及繞場一周。評判會站在場內近距離觀看參賽者和狗隻互動，並按參賽者能否正確依從指示及展示狗隻，以及他們有無自信、技巧是否熟練等準則評分。

和成年人牽犬師不同，一般狗展中，牽犬師的責任是把狗隻最美好的一面展示出來，同時帶領賽犬依從評判的要求行走指定路線；但兒童牽犬賽評分重點是參賽者與狗隻及評判之間的互動，不會因狗隻的質素而加減分。

學習照顧動物

今年3月的狗展中，來自美國的全犬種評判Ms. Alessandra Folz擔任其中一個評判，說到對兒童牽犬賽的看法，她形容這是一件非常美好的事。「我父親是狗展評判，我小時候也是一個Junior Handler，如今又是評判！這是一個能夠代代傳承的活動，對小朋友來說，他們可以學習如何照顧動物，明白到狗狗能夠成為自己的最好朋友。對家長來說，這是一個很好的親子活動，就好像我和我爸爸一樣，由他教我和支持我，我也非常受他的影響。」她說在香港觀看兒童牽犬賽感到氣氛非常融洽，大家抱着既放鬆又認真的態度去參與，感受到場內大家都在支持各位小小參賽者，場面溫馨而有趣。

[Happy PaMa 教得樂 第260期]