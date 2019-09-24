好去處：復刻版荔園 大人懷舊子女玩餐飽

文：顏燕雯

小模特兒：Ebo Tse

1:64微縮模型還原度高

荔園在1949年開業，雖然它早在1997年結業，但盛載了不少香港人的美好回憶。為慶祝荔園成立70周年，D2 Place舉辦的「我們的荔園」展覽及嘉年華，特別讓大家重拾兒時樂趣，場內設有多個充滿荔園特色的遊戲和互動區，小朋友更可試玩「荔園×Babe Hero」職業扮演遊戲；同場還設有荔園遊樂場1:64微縮模型供觀賞，令一家大小都可以感受荔園的歡樂時光。

■INFO

我們的荔園

日期：即日至10月13日

時間：周一至五下午3:00至晚上9:00，周六、日及公眾假期中午12:00至晚上9:00

地點：荔枝角D2 Place二期地下The Garage

門票：$80（1張門票及6個遊戲代幣）；「荔園．流金歲月」套票$388（2張門票、12個遊戲代幣、價值$200「荔園．流金歲月」現金券及額外1次抽YES! Card機會）；Babe Hero套票$200（2張門票、12個遊戲代幣及8歲或以下小童參加「荔園×Babe Hero」一次）。3歲以下小童免費入場

網址：http://www.facebook.com/D2Place

[Happy PaMa 教得樂 第260期]