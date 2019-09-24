本周Focus．採訪手記：對付欺凌第一步：冷靜

今期《Happy PaMa 教得樂》採訪了多位校長及專家，一起探討這個課題。當中，香港中文大學教育心理學系副教授伍斐然解構欺凌成因之餘，亦教家長如何應對。當中最令我印象深刻，是她這番見解：「當家長知道子女被欺負後，首要是控制自己的情緒，別在孩子面前表現太激動，例如嚎哭、大發雷霆或即時激動地向學校投訴，此舉反而會令孩子擔心事情愈搞愈大，增添他們的壓力。」

確實，小人兒受到欺負，無論身體有否受傷，心靈已受到打擊，伍斐然說這個時候，小朋友最渴望是得到協助。或許他們未必會即時說出被欺負的經過，但父母也要耐心陪伴，以及鼓勵孩子打開心窗。家長可以嘗試這樣說，「究竟發生了什麼事呢？媽媽很想知道，媽媽一定會幫你。」讓他們慢慢說出事情的經過。爸媽了解後，再和校方討論下一步行動。

家庭是每個小朋友的避難所，當孩子受傷後，若然父母只顧復仇、發泄，而忘記安撫子女的傷痛，最終只會加重小孩的痛楚。各位爸媽，請緊記，你們是小孩最後一道也是最強大的防線，欠缺你們的支持，孩子難以衝破困難，走出陰霾，請好好照顧子女的弱小心靈。

文：許朝茵

[Happy PaMa 教得樂 第260期]