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Happy PaMa 教得樂 第260期

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專家的話：完善投訴機制 保護受害人

【明報專訊】校園欺凌成為近日社會熱話，但何為欺凌？香港中文大學教育心理學系副教授伍斐然指出，欺凌主要包含以下3個元素：

(1) 重複發生︰

欺凌在一段時間內重複發生，並非單一的偶發事件。

(2) 權力不平衡︰

欺凌者明顯比受害人強，不單是體力上的差別，也包括朋輩影響力等其他因素。

(3) 具惡意：

欺凌者蓄意欺壓及傷害別人，可以是心理或身體上的傷害。

至於有提議向警員子女派發警報器，或組織接放學隊伍，以防他們被欺凌，伍斐然則不認同這些做法，「家長及校方不應過分緊張，要先評估警員孩子的實際風險。若評估為極高風險，便採取合適的預防措施，如老師多注意學生間的互動，或在小息時段多巡邏。否則就毋須大費周章」。她補充，有些預防措施可能會帶來反效果，包括引起警員子女不安或恐懼，而警報器亦未必適合孩子使用，「如果他們不小心錯用發出警號，會引起其他同學注意，覺得他們古怪，反而有可能增加孩子被排擠或欺凌的情况」。

伍斐然又謂，要預防校園欺凌，學校擔演關鍵角色，最重要是建立關愛校園文化，「學校除教導學生要關心別人外，也要有完善的投訴機制保護受害人等，亦要讓全體學生知道，校方絕對不會容忍欺凌行為，每一個同學都有責任向老師報告，這樣可減少欺凌發生」。

[Happy PaMa 教得樂 第260期]

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