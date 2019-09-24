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Happy PaMa 教得樂 第260期

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校園欺凌．專家：太多預防措施或有反效果 建構關愛文化 杜絕校園欺凌

【明報專訊】社會風波持續，外界都關注社會矛盾、對立的氣氛會否帶入校園，擔心學生可能因政見不合，甚或家人職業而產生欺凌的情况。開學大半個月，究竟校園的光景如何？在風雨飄搖之際，如何保住寧靜的學習環境，是一個值得探討的課題。

香港直接資助學校議會主席招祥麒

多觀察學生相處及情緒

代表全港74間直資學校的香港直接資助學校議會主席招祥麒表示，在校長群組之間，未有聽聞學校有因政見或家長職業而引起的校園欺凌個案，「我相信是因為校長都有共識，需要建立和諧有序的校園，所以大家都用了很多不同的方法應對事件」。

招祥麒不諱言，直資學校比較多學生是來自紀律部隊家庭，也鑑於早前社會上確實有流傳過要排擠警務人員子女的消息，因此以他任校長的陳樹渠紀念中學為例，亦有採取特別措施保護這班學生。「學校管理層核心成員，在開學前便重新翻閱所有學生的資料，以了解他們父母的職業。對於那些家長當警察的學生，我們有特別留意其他同學對他的態度，亦有觀察學生自己的情緒。」

另外，在開學前，他也特別約見了學生會代表，亦同時在開學日透過全校講話，呼籲學生不要把政治立場帶入校園，「我們尊重所有持份者包括老師及學生的個人立場，但就認為大家不適宜在校園內討論，免卻爭拗，甚至引起肢體衝突」。但校方鼓勵學生透過書信，向特首表達意見，「今年中文科第一篇作文，題目就是《給特首的信》，我鼓勵同學向特首提出改善建議，蒐集後，會透過局長轉交特首」。

德信學校校長郭超群

加強感恩、快樂及尊重教育

作為男校校長，郭超群說，男孩子推推撞撞、發生衝突的情况時有發生，但他從事教育工作多年，卻未見過純粹是因為對方家長的職業而起衝突，「小學生的爭執點很少是因為這些，極其量見過有學生因為炫耀父母職業而惹來其他同學不滿。德信開學至今都很順利，校園氣氛很好」。

郭超群又提到，開學前的確有收到警民關係組的通知，警務人員的子女獲發警報器防欺凌，不過，因開學至今無聽過響鬧聲，故不確定是否真的有學生帶上相關裝置上學，惟他個人並不主張，而校方亦無特別制訂保護警察子女的措施。「一切平常心，太多舉動，隨時有反效果。」但他補充，學校今年會重點加強「感恩」、「快樂」及「尊重」的正向教育元素，亦會引入「善意溝通」計劃，讓學生學習互相尊重的溝通模式。

香港中學校長會主席鄧振強

提升同工處理紛爭技巧

鄧振強表示，暫時無聽聞有中學因今次社會事件引發欺凌個案，而他作為校長的香港管理專業協會羅桂祥中學，亦未見有學生因政見不同而產生矛盾，「大家敏感度都高了，學生在校園亦不會特別拿事件出來爭論，所以開學至今，學生之間的氣氛都是平和」。

他指出，該校一向有恆常地做預防欺凌的工作，不會額外增加資源，但最近的確多派了同工參加教育局開辦的工作坊，期望進一步提升處理紛爭的技巧，建構正面校園。

德萃小學及漢師德萃學校總校長朱子穎

多做價值觀教育工作

「我相信小學生的思想仍然相對簡單，我見不到他們有爭論政見，當然亦無欺凌警察子女的情况。」朱子穎說。

被問及會否加強學童對社會時事的認識，他表示要小心處理，「小朋友心智未成熟，在尚未建立個人價值觀前，他們都很尊重老師的權威，所以我不建議老師跟學生談論今次社會事件誰是誰非，因為學校有近800個家庭，每個家庭都有不同的關注，如果孩子把老師的定奪帶回家，若老師的想法又跟學生家長有不同的話，就可能會引起家庭衝突」。

但他透露，學校今年會多做價值教育的工作，「價值觀如伸張正義、關心聆聽、饒恕復和等，這些價值觀是必然正確、毋庸置疑的，我們會跟學生多談這些」。

聖文德天主教小學訓輔主任李國釗

致電家長了解學生需要

李國釗透露，每年新學年，校方都會撥出「陽光電話」，由班主任逐一致電家長，了解學生的需要，但今年因應社會狀况，教師提早致電家長，「今年在暑假尾、開學前，我們已經開始打電話，的確有家長表示擔心，尤其是當警察的家長」。

他強調，校方向來一視同仁，不論學生家庭背景、父母職業，都會盡力關顧，希望營造一個和諧的大家庭，而學校亦特別提醒教師及班主任，近期要加強校園欺凌的意識，並掌握處理衝突、紛爭的方法。「我們好感恩，學校暫時沒有任何事情發生，一切運作正常。」

文：沈雅詩、顏燕雯、許朝茵

[Happy PaMa 教得樂 第260期]

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