副刊

專題

下一篇 上一篇

移石搬木修葺 讓山徑回歸天然

【明報專訊】香港行山徑總長度達500公里，其中最為港人熟悉的麥理浩徑，到今年10月剛好是啟用40周年，一連串慶祝活動將會舉行。但在行山人士眼中，麥徑其實已遍體鱗傷，水土流失嚴重，冲蝕溝猶如一道道受感染的傷口，正在日漸腐爛和擴大。漁護署雖已派員搶救，但效率遠遠落後於損壞速度，要保護自然山徑，自救呼聲已在民間響起。

本地慈善環保團體綠惜地球（The Green Earth）將會在10月大搞「香港山徑日」暨麥理浩徑生日會，除了展示麥徑的歷史圖片、舉辦攝影比賽，其中一項重要活動，是邀請了漁農自然護理署維修山徑的退休師傅，以及提倡以人手方法維修山徑的台灣千里步道協會專家，一同示範如何以天然方法維修山徑。

石屎化加劇水土流失 致冲蝕溝

本身是越野跑愛好者的綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙指出，SARS事件後，行山變成港人其中一項最熱中的運動；加上近幾年愈來愈多越野賽事舉辦，大大增加山徑的使用率，「特別是最多人使用的麥徑，部分路段如雞公山、昂平的水土流失非常嚴重，冲蝕溝的出現不單破壞大自然，更會增加市民受傷風險，絕對有需要修復山徑」。

以往政府部門如漁護署、民政事務處在維修山徑時，都傾向優先選用石屎、石板等人工物料，因為維修時間短，而且老一輩的技工已退休，導致人手修復山徑的手藝失傳。越野跑手曾小強及其他熱愛自然山徑的人，便在3年前成立郊遊徑石屎化關注小組，讓公眾了解以石屎修葺山徑並非理想方法。「以石屎或石板維修山徑，弊端是水泥會阻隔雨水滲入泥土，下雨時便增加石屎徑兩旁的水流量及衝擊力，加劇水土流失而形成冲蝕溝，長遠更會將石屎徑底下的泥土掏走。」曾小強說現時不少石屎路面已出現崩塌，可見這方法無助解決山徑損壞。另一方面，石屎山徑不見得較安全，因為下雨後的積水會令表面更跣更滑，而堅硬的路面亦會增加行山人士膝蓋的負擔，無論在保護環境或行山安全問題上，都應考慮其他方法去維修山徑。

掌握損壞因素 以天然材料修葺

經過網友大量提供外國政府以天然方法維修山徑的資料，並向環境科學、建築工程、山徑維修等方面的專家請教後，曾小強說關注小組認同修復山徑，必須先了解引致該段山徑損壞的環境因素，再以最天然的方法修葺山徑，例如以附近的石塊、木材作為修葺材料，才能有效解決山徑損毁的問題。關注組其後多次約見政府部門，提交山徑去石屎化的研究報告，終於落實於部分使用率高而又損毁嚴重的山徑上試驗，例如大帽山四方山涼亭前、雞公山、馬鞍山昂平營地前的山徑等。目前，政府有關部門及公眾對這些已修葺的山徑均有良好評價，不單獲漁護署支持，曾小強透露民政事務處管轄的山徑路段，亦有望在明年初開始試驗，作為日後其他修路工程的先導參考。

培訓義工 維修理論與實踐並重

天然維修山徑方法的呼聲雖然日漸響亮，漁護署亦會不定期招募義工協助維修山徑，但鄭茹蕙提醒，一次性的義工服務並無法令活動變得「可持續」，「在活動期間，義工大部分時間僅投入體力，雖然已加強漁護署職員修復山徑的效率，但就未必能清楚了解山徑管理的概念」。她表示，綠惜地球在去年獲環境及自然保育基金資助，開展了「環保基金共築可持續遠足山徑——無痕山林教育計劃」，舉辦一連串講座、導賞活動，以及為「自己山徑自己修」義工培訓計劃，招募了60個學員。

「計劃內容結合了一天室內理論及兩天實地維修，同時亦鼓勵學員出席實地視察活動，進一步加深維修山徑的理論。」鄭茹蕙指第一期計劃已完成，不少參與的學員事後亦經常出席漁護署的義工維修活動，協助漁護署專家向其他義工講解管理山徑的概念，期望長遠能建立一支具備知識及技術的義工維修團隊，提升修復山徑的效率。

維修不簡單 石級穩固有技巧

行山路線資訊網站「綠洲Oasistrek」的Teddy，亦是完成「自己山徑自己修」課程的學員之一，「我由2002年開始行山，因為鍾意行山，所以開設網站介紹行山路線與人分享」。他稱以往雖然也留意到山徑損毁問題，但從沒認真思考應如何修復，「直至有一年行過船灣淡水湖郊遊徑附近一段俗稱『跌死狗』的路段，發現原本的泥路變成石屎板，開始有些抗拒，覺得山徑多了一條疤痕」。

Teddy說後來問題愈來愈嚴重，而且經修復的山徑很快又再破損，便意識到這些方法並不理想，「留意到關注組提出的理念，自己亦開始上網搜尋其他外國資訊，漸漸認同天然維修山徑的理念，便報名參加義工活動，但就覺得內容不夠深入」。參加「自己山徑自己修」課程後，他才真正理解修路絕不簡單，「除了學習不同的維修方法，更重要是掌握山徑損毁的原因，例如到底是什麼問題導致水土流失或水浸，要到現場視察該段山徑的水流方向，以決定如何疏導水流；又要尋找附近有什麼天然材料可供維修，維修的方法是做石級抑或整平斜坡，這些問題都要預先考慮，並非純粹移石搬木」。

他以做石級為例，一般人以為只要將石頭平整一面朝上放即可，「但原來要將石頭的重心移至上坡方向，否則石頭很易滾下山坡；再根據石底輪廓在泥土挖出相同形狀，放置石頭後並以碎石填補縫隙，之後才可以鋪泥填平，這樣才可確保石級安全穩妥」。Teddy說修復山徑進度非常慢，以「自己山徑自己修」課程為例，即使連續兩天有接近60個學員出席，協助修復馬鞍山麥徑昂平一段損毁嚴重的山徑，也只能完成約50米距離，「相信要等到日後訓練出更多資深義工，才有可能加快進度」。

■保護山徑 人人有責

曾小強說，行山人士就算沒打算參加修復計劃，都可改變自己的行山習慣，有助減慢山徑損壞。

文：Genki

上 / 下一篇新聞

粵語片拍拖地 歎脆皮龍蝦
粵語片拍拖地 歎脆皮龍蝦
舊日二三事：郊外別墅度假 上世紀中$18晚
舊日二三事：郊外別墅度假 上世紀中$18晚
勞丕禮繪圖記錄大自然 通山跑推動環境教育
勞丕禮繪圖記錄大自然 通山跑推動環境教育
後記：玩桌遊認識本地森林生態
後記：玩桌遊認識本地森林生態
活動推介：修復山徑初體驗
活動推介：修復山徑初體驗
樓宇滲水 千里透視追「兇」
樓宇滲水 千里透視追「兇」
知多啲：大廈失修滲水 家居保險未必可賠
知多啲：大廈失修滲水 家居保險未必可賠
雨水滲牆 需自行維修
雨水滲牆 需自行維修
校園欺凌．專家：太多預防措施或有反效果 建構關愛文化 杜絕校園欺凌
校園欺凌．專家：太多預防措施或有反效果 建構關愛文化 杜絕校園欺凌
專家的話：完善投訴機制 保護受害人
專家的話：完善投訴機制 保護受害人
個案分享：家長及時察覺 向校方反映
個案分享：家長及時察覺 向校方反映
本周Focus．採訪手記：對付欺凌第一步：冷靜
本周Focus．採訪手記：對付欺凌第一步：冷靜
活動推介：與汪星人走訪大街小巷
活動推介：與汪星人走訪大街小巷
更認識遺傳性乳癌
更認識遺傳性乳癌
重要日子提提你！
重要日子提提你！
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
好去處：復刻版荔園 大人懷舊子女玩餐飽
好去處：復刻版荔園 大人懷舊子女玩餐飽
兒童牽犬賽：指揮狗狗展現美態 小小牽犬師顯身手
兒童牽犬賽：指揮狗狗展現美態 小小牽犬師顯身手
訓犬師教路：學習跟狗狗配合 穩定情緒
訓犬師教路：學習跟狗狗配合 穩定情緒
參賽者心聲
參賽者心聲
家家有禮：為銀屑病患出一分力
家家有禮：為銀屑病患出一分力
熱辣消息：一家大細體驗新式運動
熱辣消息：一家大細體驗新式運動
童讀好書：繪本注入綠色動力 認識地球之肺 了解環保重要
童讀好書：繪本注入綠色動力 認識地球之肺 了解環保重要
美食推介：B.Duck陪飲茶 懷舊糕點賣萌
美食推介：B.Duck陪飲茶 懷舊糕點賣萌
問專家：學期中宿營 學期初驚定先？
問專家：學期中宿營 學期初驚定先？
讀樂樂：孩子愛問「為什麼？」
讀樂樂：孩子愛問「為什麼？」
升學攻略：幼稚園及小學篇
升學攻略：幼稚園及小學篇
背山傲海：教育孩子面對輸更重要
背山傲海：教育孩子面對輸更重要
客座隨筆：寒冬中的化雨春風
客座隨筆：寒冬中的化雨春風
小學雞媽媽：不要被壞時代綑綁一起沉淪
小學雞媽媽：不要被壞時代綑綁一起沉淪
半職爸爸：粉紅兔與一個快樂的傳說
半職爸爸：粉紅兔與一個快樂的傳說
半個瑞典人：下午茶「喪屍」來襲
半個瑞典人：下午茶「喪屍」來襲
客座隨筆：別讓手機取代你的陪伴
客座隨筆：別讓手機取代你的陪伴
多元導航：資訊素養 家長又識唔識？
多元導航：資訊素養 家長又識唔識？
教大GPS：英文補習 如何才有成效？
教大GPS：英文補習 如何才有成效？
辣媽CEO：錯在和孩子做朋友（上）
辣媽CEO：錯在和孩子做朋友（上）
論盡教育：考第二喊 考尾二笑
論盡教育：考第二喊 考尾二笑