移石搬木修葺 讓山徑回歸天然

本地慈善環保團體綠惜地球（The Green Earth）將會在10月大搞「香港山徑日」暨麥理浩徑生日會，除了展示麥徑的歷史圖片、舉辦攝影比賽，其中一項重要活動，是邀請了漁農自然護理署維修山徑的退休師傅，以及提倡以人手方法維修山徑的台灣千里步道協會專家，一同示範如何以天然方法維修山徑。

石屎化加劇水土流失 致冲蝕溝

本身是越野跑愛好者的綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙指出，SARS事件後，行山變成港人其中一項最熱中的運動；加上近幾年愈來愈多越野賽事舉辦，大大增加山徑的使用率，「特別是最多人使用的麥徑，部分路段如雞公山、昂平的水土流失非常嚴重，冲蝕溝的出現不單破壞大自然，更會增加市民受傷風險，絕對有需要修復山徑」。

以往政府部門如漁護署、民政事務處在維修山徑時，都傾向優先選用石屎、石板等人工物料，因為維修時間短，而且老一輩的技工已退休，導致人手修復山徑的手藝失傳。越野跑手曾小強及其他熱愛自然山徑的人，便在3年前成立郊遊徑石屎化關注小組，讓公眾了解以石屎修葺山徑並非理想方法。「以石屎或石板維修山徑，弊端是水泥會阻隔雨水滲入泥土，下雨時便增加石屎徑兩旁的水流量及衝擊力，加劇水土流失而形成冲蝕溝，長遠更會將石屎徑底下的泥土掏走。」曾小強說現時不少石屎路面已出現崩塌，可見這方法無助解決山徑損壞。另一方面，石屎山徑不見得較安全，因為下雨後的積水會令表面更跣更滑，而堅硬的路面亦會增加行山人士膝蓋的負擔，無論在保護環境或行山安全問題上，都應考慮其他方法去維修山徑。

掌握損壞因素 以天然材料修葺

經過網友大量提供外國政府以天然方法維修山徑的資料，並向環境科學、建築工程、山徑維修等方面的專家請教後，曾小強說關注小組認同修復山徑，必須先了解引致該段山徑損壞的環境因素，再以最天然的方法修葺山徑，例如以附近的石塊、木材作為修葺材料，才能有效解決山徑損毁的問題。關注組其後多次約見政府部門，提交山徑去石屎化的研究報告，終於落實於部分使用率高而又損毁嚴重的山徑上試驗，例如大帽山四方山涼亭前、雞公山、馬鞍山昂平營地前的山徑等。目前，政府有關部門及公眾對這些已修葺的山徑均有良好評價，不單獲漁護署支持，曾小強透露民政事務處管轄的山徑路段，亦有望在明年初開始試驗，作為日後其他修路工程的先導參考。

培訓義工 維修理論與實踐並重

天然維修山徑方法的呼聲雖然日漸響亮，漁護署亦會不定期招募義工協助維修山徑，但鄭茹蕙提醒，一次性的義工服務並無法令活動變得「可持續」，「在活動期間，義工大部分時間僅投入體力，雖然已加強漁護署職員修復山徑的效率，但就未必能清楚了解山徑管理的概念」。她表示，綠惜地球在去年獲環境及自然保育基金資助，開展了「環保基金共築可持續遠足山徑——無痕山林教育計劃」，舉辦一連串講座、導賞活動，以及為「自己山徑自己修」義工培訓計劃，招募了60個學員。

「計劃內容結合了一天室內理論及兩天實地維修，同時亦鼓勵學員出席實地視察活動，進一步加深維修山徑的理論。」鄭茹蕙指第一期計劃已完成，不少參與的學員事後亦經常出席漁護署的義工維修活動，協助漁護署專家向其他義工講解管理山徑的概念，期望長遠能建立一支具備知識及技術的義工維修團隊，提升修復山徑的效率。

維修不簡單 石級穩固有技巧

行山路線資訊網站「綠洲Oasistrek」的Teddy，亦是完成「自己山徑自己修」課程的學員之一，「我由2002年開始行山，因為鍾意行山，所以開設網站介紹行山路線與人分享」。他稱以往雖然也留意到山徑損毁問題，但從沒認真思考應如何修復，「直至有一年行過船灣淡水湖郊遊徑附近一段俗稱『跌死狗』的路段，發現原本的泥路變成石屎板，開始有些抗拒，覺得山徑多了一條疤痕」。

Teddy說後來問題愈來愈嚴重，而且經修復的山徑很快又再破損，便意識到這些方法並不理想，「留意到關注組提出的理念，自己亦開始上網搜尋其他外國資訊，漸漸認同天然維修山徑的理念，便報名參加義工活動，但就覺得內容不夠深入」。參加「自己山徑自己修」課程後，他才真正理解修路絕不簡單，「除了學習不同的維修方法，更重要是掌握山徑損毁的原因，例如到底是什麼問題導致水土流失或水浸，要到現場視察該段山徑的水流方向，以決定如何疏導水流；又要尋找附近有什麼天然材料可供維修，維修的方法是做石級抑或整平斜坡，這些問題都要預先考慮，並非純粹移石搬木」。

他以做石級為例，一般人以為只要將石頭平整一面朝上放即可，「但原來要將石頭的重心移至上坡方向，否則石頭很易滾下山坡；再根據石底輪廓在泥土挖出相同形狀，放置石頭後並以碎石填補縫隙，之後才可以鋪泥填平，這樣才可確保石級安全穩妥」。Teddy說修復山徑進度非常慢，以「自己山徑自己修」課程為例，即使連續兩天有接近60個學員出席，協助修復馬鞍山麥徑昂平一段損毁嚴重的山徑，也只能完成約50米距離，「相信要等到日後訓練出更多資深義工，才有可能加快進度」。

■保護山徑 人人有責

曾小強說，行山人士就算沒打算參加修復計劃，都可改變自己的行山習慣，有助減慢山徑損壞。

文：Genki