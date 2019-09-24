後記：玩桌遊認識本地森林生態

沒料到這樣的森林意外場景，竟可在首副本港陸上森林生態桌遊《森林的法則》中遇到。Janice說這是OWLHK和Strategic Game Society合作出品的桌遊：「我們用了超過一年時間研發，因為要符合本地生態和物種，令《森林的法則》的內容既準確，也有娛樂性，令玩家學到環境教育。」

當玩家進入「森林」時，不同的決定會引發山火、伐林、捕獸籠等事件，傷害走過的動物及破壞生境地，繼而影響動物生存，最後影響到人類，帶出整個生態系統環環緊扣。大家有興趣的話，可以上OWLHK的臉書，看看生態桌遊計劃大使工作坊，費用全免。