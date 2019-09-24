粵語片拍拖地 歎脆皮龍蝦

屹立青山灣畔的容龍今年已經80歲，時光荏苒，人面轉了又轉，可幸其招牌海鮮菜式，幾十年來水準如一。咬一口經典脆皮芝士焗龍蝦，吃進心頭的還有上世紀那幢歐式別墅帶來的美好時光。

上世紀初，交通不便，從九龍市區入新界，舟車勞頓，動輒花上數句鐘。直至1910年代開通青山公路，成為當時往返新界西及九龍的必經之路。整條公路沿海邊蜿蜒而行，以「咪」（mile，英里）為單位，湛藍海灣及涼快海風令人心曠神怡。早年不少富商在附近置業興建別墅、酒店，其中陸海通公司的陳氏家族正是青山公路19咪半的容龍別墅的主人。

謝賢鄧寄塵常來度假

1939年建成的容龍別墅背靠九逕山，面向青山灣。原先是一座招待富有人家而設的療養居所，後來漸變成酒店、餐廳。陳家陸海通第四代陳頌勳說：「當年爺爺嫲嫲就住在2樓，父親及叔伯5兄弟就住在地下，一人一間房，從露台走出去就是茶座。」容龍今年踏入80周年，總廚霍木根對昔日景况記憶猶新：「舊時有酒店、有泳池，一片園林美景。」在別墅內玩小型高卡車，看孔雀、馬騮與大龜，是不少孩子們難以忘懷的回憶。霍木根補充，後山未築起屯門公路時，常有雀鳥吱吱喳喳拍翼飛過。春天時別墅外滿路杜鵑，一片奼紫嫣紅煞是好看。

正因風景優美、設備齊全，除了是屋主一家的度假勝地外，當年亦吸引不少富家子弟、紅星名流驅車到訪，其中藝人楊群、謝賢、鄧寄塵等均常來短住度假食海鮮、遊山玩水。據聞謝賢與粵語片女星嘉玲更曾乘坐小艇，於別墅對出海灘登岸歎茶。當年容龍別墅與馬料水的雍雅山房齊名，同是粵語片的熱門取景之地，剛過世的夏萍主演的《天官賜福》、《小婦人》，以及林鳳、鄭碧影、張英才有份演出的《刁蠻女戲夫》亦曾在此取景。薛家燕憶述，當年容龍別墅相當好客，樂於借出場地予影視製作，她早在童星時期已曾到容龍別墅參與外景拍攝，後來與胡楓搭檔主演《迷人的愛情》時，亦有不少戲分在此取景。

別墅暢泳 上水即歎炒牛河

別墅正門曾屹立一條龍柱，72歲的霍木根依然記得，不少日本旅行團經過青山公路來容龍參觀時，定必反覆觸摸柱身，以求沾上福運。今日龍柱不復存在，但酒樓正門的歐陸式噴水池則是仿照舊日模樣而建，好讓一眾熟客緬懷。霍師傅記得不少遊人總愛在青山灣海灘游水，又或在別墅泳池內暢泳，當時的池水從山上流下，冰涼又清甜。「啲人好過癮㗎，游完水，衣服都無換，就上來露天茶座，叫一碟乾炒牛河、一份乳鴿、一杯飲品。」他笑說：「我哋逢周五六日就做到『黐肺』，單係炒河粉都百幾斤。平日廚房約有7至8個員工，但一到周末就要多請5個幫工。」可見當年盛况。

霍木根曾在筲箕灣洞天酒樓，以及跟容龍屬同一集團的油麻地彌敦酒店工作，1980年代首次加入容龍，見證過當年茶座與園林的風光美景。別墅後來在1989年拆卸，部分用地售予其他發展商重建為私人住宅容龍居，而母公司則另建一座3層建築，在1993年以容龍海鮮酒家繼續經營。由於地利之便，客人可從附近三聖街自購活海鮮轉交容龍廚房加工，亦可請酒家代訂海鮮，約10至20分鐘即可送到。

芝士「炸」龍蝦 「靚仔」靠換油

打開容龍的菜牌，以粵菜海鮮為主打，但其中一頁卻寫上「國際美食」，上面的食物有鮮茄焗肉醬意粉、公司三文治、西焗葡國雞，菜式的確頗「國際化」，霍木根說：「以前賣開咪繼續賣囉！」而其中一個頗具國際化色彩又甚受歡迎的海鮮名菜，是色澤金黃、賣相生動的芝士焗龍蝦。

「或許有容龍時就有此菜。」霍木根說記不清何時開始賣此菜，只知幾十年來，人氣絲毫不減，幾乎每枱客人都會叫。他們一般選8至10両的龍蝦仔，開邊洗淨瀝乾後，拍上一層麵粉，然後把幾大匙芝士鋪在開邊龍蝦仔上。霍師傅說：「各種龍蝦都可以，但芝士一定要用返『嗰隻』。」到底是哪一款？他三緘其口。其實也有不少網民猜測「芝士焗龍蝦」未必是用焗的方法。記者今次走進廚房，終發現龍蝦其實是以專用油鍋炸的。霍木根說成品要夠金黃「靚仔」，秘訣在於勤換油，每炸10碟龍蝦就要換新油，而油溫亦不可過猛，耐心慢炸10分鐘才大功告成，當侍應端出一桌12人分量的龍蝦時，重量級賣相令人嘩然，當然先要來個相機爭食。趁熱品嘗焗龍蝦，表層香脆內富芝香，龍蝦肉嫩滑新鮮，不會被濃郁的芝士味蓋過。

「邪惡」膏蟹糯米飯 鮮美沒法擋

除了龍蝦，辣酒煮花螺及蒜蓉膏蟹蒸糯米飯均是網民老饕推介菜式。辣酒以自家炒製的辣椒油及玫瑰露煮成，與新鮮花螺同煮後連同瓦斯爐一起上枱。開蓋時辣酒飄香，一手按實外殼，一手用竹籤撩出爽彈花螺，非常滋味。而膏蟹的糯米飯底則以糯米及粘米混合煮成，比例約為8比1，煮熟後再與蒜蓉及約1斤重的砍件大膏蟹一起蒸煮。當蟹汁、蟹膏及蒜蓉拌入飯底同吃時，美味得只能把「減肥」二字拋諸腦後。其他推介包括以錫紙包好焗製的砵酒焗生蠔，蠔肉大隻，入口外微脆內軟滑，生熟度恰到好處。另外，即燒即做即砍的各款燒味、豉油皇煎大蝦等亦十分出色，最後以灑上糖霜的沙翁作為甜品，絕對是大滿足。

昔日容龍是有錢人才會驅車出遊的地方。酒樓部總管梁根林說，今天來容龍用膳的，大部分是熟客。容龍就似是一處讓大家聚首一堂，邊嘗海鮮名菜，邊重溫舊日時光的地方。約40年來多次「出入」的霍木根說：「我就是對公司有感情，否則我也退休了。」正是這份情意結，伴隨「容龍」這字號走過80載時光。

■Info

容龍海鮮酒家

地址：屯門青山公路青山灣段

查詢：2450 6366

註：可自來海鮮，另設加工費。也可請酒家代訂海鮮，收15%手續費。另設加一

■有片睇，容龍——青山灣畔80載：bit.ly/2mw3C1T

文： 黃怡穎

統籌/陳詠詩

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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