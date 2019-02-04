吾生有杏：院長醫生周記（97）：過了100天

反思初心 守護專業精神

香港的情况早已成國際新聞焦點。每次出席國際會議，總有些海外與會者以「特別」的眼光看待我這個「香港人」，覺得香港成了「戰地」，更有些朋友問我有否考慮離開這個城市！

每次聽到這些說話，我都忍不住要還口，要為香港解說。是的，大眾可以批評當局雖經多番勸諫卻仍是執迷，結果錯過了一個又一個修補創傷的機會，令事情發展到如斯艱難和嚴峻的局面。可是我仍然相信香港人整體上都是很有質素的，儘管政見立場不同，但我們同樣地對不公義的行為絕不妥協，追求理想的同時也守住本分，堅持最根本的價值觀。

作為醫生，我固然不願意見到任何暴力所造成的流血和傷害；即使是言語暴力，傷害也可以是一生之久。但與此同時，我也見到許多醫護和學生於這段艱難的日子，反思自己的初心，重申醫護界的專業精神，時刻以病人為先，不論病人的身分、政見立場如何，都堅持竭力捍衛病人權益及保障傷患者得到有尊嚴的對待。緊守崗位、一視同仁，這是醫護的驕傲。

我們必成為更好的人

醫護行業是守護生命的專業。醫護人員可能本身有自己不同的信念、政治取態，但當我們穿上白袍、制服，就必須緊守崗位，秉持最高標準的專業操守。正如每位醫科新生加入醫學院時念頌的誓詞：「承諾會盡心盡力照顧病人，絕對不會在行醫時帶有個人的偏見，會尊重病人的權利、價值觀和信仰，並會保護他們的私隱。」

狄更斯的《雙城記》一開始這樣寫：「那是最好的時代，那是最壞的時代；那是智慧的時代，那是愚蠢的時代；那是信任的時代，那是懷疑的時代；那是光明的季節，那是黑暗的季節；那是希望之春，那是絕望之冬；我們應有盡有，我們一無所有；我們直奔天堂，我們直奔地獄……」

不止一次我在網上見到留言說：「我們已回不了過去。」但真金不怕洪爐火。經歷火的熬煉絕對是痛苦難耐，但熬煉過後，我們便如精金。這城將要成為更好的地方，我們必成為更好的人。

作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮