性上癮尋因治本 禁慾無用反爆煲

究竟什麼是性上癮？

性愛次數頻密、經常心思思想看色情片、召妓、對伴侶不忠、多個性伴侶，到底是「鹹濕」，抑或是性上癮（Sexual addiction）？究竟性愛是否能夠成癮？性上癮又是否一個疾病？

食色性也 人類基本需要

東華學院醫療及健康科學學院院長、認可性治療師邱貴生表示，對於性上癮是否存在，醫學界未有統一的想法。「有人認為沒有性上癮這回事，就好像食飯，一個人好鍾意食飯，但沒理由說成『食飯上癮』。無辣不歡、經常吃辛辣的食物，難道又是上癮？各人需求不同，有人喜歡麻辣，有人喜歡普通辣。」他以食物作比喻，認為性與食物都是很基本的需要，故難以界定是否成癮。

精神科專科醫生、認可性治療師麥棨諾指出，「上癮」就字面上的意思是不能自拔，諸如酗酒、吸毒。「從濫藥、酗酒、性行為得到的滿足感不會持續，片刻開心，但不久便會消失。因此，他們會繼續用相同的方法去尋找開心，找到『門路』去令自己有那種感覺。」他解釋，大腦的犒賞系統（reward system）是一個回饋機制，透過這類行為，令腦部產生一些安慰和興奮的分泌物，令人開心，於是繼續下去，甚至不能自拔。

強迫性性行為與性上癮相似

邱貴生補充，在精神病學分類中，成癮有幾個因素，最主要是其行為影響工作、生活、家庭、伴侶關係。另一方面，他們曾經嘗試改掉這些行為，甚或會有罪疚感，但仍是改不了。性上癮雖然未有明確（醫學）定義，但的確有求助者在性方面未能自控，影響到工作、與伴侶關係變差等。他提到一名求助者，被發現在公司瀏覽色情網站，收到公司警告信；在家中又經常躲在房間裸聊、觀看色情片，與太太的性生活減少。

世界衛生組織（WHO）於2018年將強迫性性行為（Compulsive sexual behaviour）列入第11版《國際疾病與相關健康問題統計分類》（ICD-11），其特徵是持續地未能控制強烈、重複的性衝動或衝動所致的重複性行為。雖然強迫性性行為與性上癮的情况相似，不過WHO認為強迫性性行為是否構成成癮的表現，仍需更多科學研究。

雖然性愛能否成癮未有一致的結論，但所謂「性上癮」又是否一個疾病？要不要接受治療？由美國精神醫學學會出版的《精神疾病診斷與統計手冊》（Diagnostic and Statistical Manual，DSM-5），沒有將「性上癮」列入其中。美國性教育家、輔導者及治療師專業協會（AASECT）亦指出，目前沒有足夠的實證支持性上癮是精神疾病。

八成情緒壓力引發問題

麥棨諾表示，性上癮不是可診斷的疾病，而是一個徵狀，「就如流鼻水，可能是敏感、鼻炎、感冒引起。醫生要找出所謂的性上癮，這個徵狀背後的診斷，例如抑鬱症、焦慮症、雄性激素過多、甲狀腺機能亢進症、前額葉受損」。他提醒，不要忽略性上癮背後是什麼原因導致。舉例來說，腦部的前額葉負責管理自控能力，一旦中風或腦部有腫瘤，有可能影響前額葉，令患者性格大變，甚至對性慾的渴望失去恰當控制。「無論毒品、性、打機、飲酒，任何上癮都是源於背後出現了一些問題，最常見是情緒病，例如抑鬱症、焦慮症。」性上癮有不同的成因，其中以情緒、壓力問題最為常見，大約佔八成。

文：李祖怡

編輯：林曉慧

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