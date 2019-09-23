e代精神：爆粗新一代

據香港《廣播條例》，含粗口內容之電視節目均禁止在合家歡或兒童節目時段內播放，而含有大量粗口之電影亦被列為三級，只准許成年人士觀看。在互聯網年代以前，此等規限對保護心智未成熟之青少年還行之有效。只是，隨着互聯網之興起以至普及，一眾網台如雨後春筍，有些更標榜以粗口作噱頭；加上網上論壇和各式的平台，由於難以監管，粗口更是百花齊放。新一代在這種語境下成長，自然認為粗口沒問題，甚至感到親切。

不尊重女性 違背普世價值

在消極的氛圍中，人總想偶爾觸碰一些社會禁忌、調皮一下。從輕鬆的角度去探討，更有人認為粗口是粵語文化之「精髓」。可是，這種所謂精髓，卻多牽涉性器官、性扭曲或暴力，其根本存在的角色就予人粗鄙低俗之印象，極其量只能說是一種次文化，難登大雅之堂。

粵語粗口常以污衊及帶鄙視的語氣描述性器官或性行為，充滿男性沙文主義，對女性有明顯不尊重的意味，突顯了傳統廣東文化之性別不平等，亦根本與人人平等之普世價值互相違背。

粗口本身更是一種沒靈魂的語言方式。粗口字在口語常中被濫用，從助語詞到狀態描述，往往一字多義，其表達之意思難以細緻地反映語者之所表達，所謂「精髓」卻根本是在減少語言之變化，對粵語文化更是一種慢性謀殺。

社會積累了怨氣，需要發泄的情緒是可以理解。可是，在眾多鏡頭前坦蕩蕩的吶喊和展示粗鄙的語言，卻令不少人士感到尷尬不已。不論講或寫粗口的人士有任何崇高的理想，其粗鄙之本質卻不會因動機而變得高尚。把抗爭口號和性器官、性暴力等扯上關係，反給予人一種侮辱了真正自由民主的感覺；而讓全世界透過傳媒和互聯網看到香港新一代的這種素質，最終亦只會令香港蒙羞。

也許絕大多數講粗口之意圖並非真正要把其粗鄙內容實踐。只是講得多、聽得多，最終只會令不良意識潛移默化，形成對貶低女性觀念之默許。其實要發泄不滿，不妨多動腦筋，靈活運用幽默、嘲諷、相關詞等說話技巧，既能羞辱對方之餘，亦不失風範，更能令對方心悅誠服。

文：傅子健（精神科專科醫生）