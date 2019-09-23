增強肌肉訓練 減輕關節受壓

【明報專訊】註冊物理治療師趙秉裕強調，增強肌肉的訓練未必能令雙腿完全筆直，亦不能矯正骨骼或結構問題所致的X形腳和O形腳，但可以改善關節力學，減輕關節受到壓力。由於腿形與肌肉的強度有關，一些姿勢習慣造成的X形腳和O形腳，可透過運動改善，包括強化臀部及臀部外側肌肉、小腿肌肉、大腿四頭肌。