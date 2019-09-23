針對治療：運動抗膝退化 矯正鞋墊改善足弓

行樓梯「咯咯聲」 手術紓痛楚

如果膝關節退化痛楚影響到日常生活，如行路時不順暢、上落樓梯「咯咯聲」連帶痛楚、蹲下站不起來，可以考慮手術。何嘉棋分享一個個案，病人雙腿呈O形，經X光檢查後發現有膝關節退化及骨枯，「個『樁』不是石屎地，而是沙石地，行多兩行已支撐不到體重。而O形腳愈來愈嚴重，就像『椿』倒塌，地陷般似的。」在3個月之間，病人左腳變形的情况惡化，膝痛加劇。病人接受手術更換人工關節後，痛楚和變形情况都隨之改善。

何嘉棋直言，手術後腿形會變直，但這只是「甜品」，做手術的目的是移除膝痛，而不是為了美觀。他認為若只是純粹外觀上「唔靚」，做手術矯形未必值得。