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2019年9月23日星期一
健康
長者一跌 斷髖骨手尾長 依從練習 戒除惡習 重拾活動能力
知多啲：社區康健中心 助街坊「企穩」
肺腑之言：有呼吸系統毛病 潛水風險大
醫徹中西：中藥調理 扭轉體質抗癌
大合唱we connect 音樂治療建溝通平台
知多啲：大合唱≠音樂治療 有情緒困擾快求診
Life健康大革新 下周一啟動
腿變形成因多 運動未必拉得直 O形：膝退化 X形：或免疫系統疾病
針對治療：運動抗膝退化 矯正鞋墊改善足弓
增強肌肉訓練 減輕關節受壓
譚談健康：白喉殺手「重出江湖」
e代精神：爆粗新一代
性上癮尋因治本 禁慾無用反爆煲
個案：焦慮工作不順 召妓發泄反加壓
謬誤拆解：日做兩次≠性上癮
吾生有杏：院長醫生周記（97）：過了100天
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Life健康大革新 下周一啟動
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【明報專訊】（請看附圖）
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長者一跌 斷髖骨手尾長 依從練習 戒除惡習 重拾活動能力
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