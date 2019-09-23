長者一跌 斷髖骨手尾長 依從練習 戒除惡習 重拾活動能力

周伯是一名80歲退休消防員，個子高高，體型偏瘦，行動自如，患有高血壓、高血脂及痛風症，定期在普通科門診覆診。夫妻二人與兒子居住在一間600多呎的房屋，嗜好烹調中西美食，是家中的伙頭大將軍。每天早上兩夫妻飲過早茶，便到街市選購食材做飯，每晚兩餸一湯，年終無休，生活寫意，一家樂也融融。閒時，他們忙於參與教會活動，包括逢星期二舉行的長者茶座、星期六的詩班練習，星期日崇拜後和教友知己到酒樓用膳。

「想不到一跌這麼嚴重」

一天早上 ，正當周伯夫婦出門時，周太先行去按電梯。「伯爺公，有𨋢嘞！」「嚟緊……唉吔！」周太聽到周伯的叫聲便立即去看過究竟，看到他手中緊握着門匙，倒在地上，動彈不得，面容扭曲，嚷着右邊髖部很痛。鄰居聞聲而出，協助召喚救護車，把周伯送院，經X光診斷發現右股骨折，需要接受髖關節置換手術。

周伯憶述意外過程，猶有餘悸。「當時聽到老婆話有𨋢到，就趕忙鎖上鐵閘，誰不知一轉身，踢到走廊的雜物，失去平衡，倒在地上。當時我的右臀先着地，即時感到極度痛楚。心想，我每日都去樓下公園做晨運，想不到這一跌就傷得這麼嚴重！」

周伯通過手術前評估，確定身體狀况適合做手術。知道將要接受手術，平常善言的周伯變得沉默寡言，擔心骨折令他不能如常地參加活動。醫護人員知道周伯的顧慮後，便向他解釋並加以鼓勵。手術後，周伯的健康狀况不錯，術後一天疼痛稍為改善。醫生提醒周伯，步行和輕量的活動對康復很重要，在物理治療師指導下他開始以輔助器慢慢步行。到第四天轉到康復病房繼續治療，兩星期後出院。

出院後，醫院安排周伯每星期兩天到日間中心繼續接受康復治療。物理治療師教導專門運動加強周伯下肢力量，並恢復髖關節活動能力去應付日常生活，職業治療師則協助周伯重拾生活技巧。

髖骨骨折康復的成效進度，很多時取決於病人能否依從醫護人員指示。周伯定時練習，加強髖關節的活動能力。另外，他掌握到自我照顧的技巧，不要交叉腳坐、不坐過矮的椅子，以防髖部屈曲超過90度、避免過度地把大腿向內或向外翻等，因為這些姿勢和動作都可能破壞人工關節的穩定度。他也學懂基本的傷口照料、觀察感染警告徵兆等。回家後，除了初期需用拐杖協助步行，周伯基本上都能恢復受傷前大部分的活動能力。護士亦建議他要注意飲食，避免身體過重而加速髖關節損耗。此外，一系列的防跌措施亦不可缺少。

眼耳退化 增跌倒風險

要避免跌倒，必須注意生理、心理和環境等因素。要鍛煉肢體活動，增強平衡力；當有腳患、下肢痛時要及早治理，需要時適當使用助行器，保持平穩步履。另外，視力和聽力退化都會增加跌倒風險；心情較焦慮及急躁的人亦較容易跌倒。環境因素方面，應除去家居陷阱，清除雜物，保持通道通暢及適度照明。浴室內宜裝上扶手，配備冲涼椅子等，使用高度合適、有靠背及扶手的椅子亦同樣重要。

文：蔡宇思醫生（食物及衛生局基層醫療健康辦事處長）

編輯：王翠麗

電郵：feature@mingpao.com