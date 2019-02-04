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2019年9月22日星期日
星期日生活
什麼人訪問什麼人：Sharon Hom：狂做嘢，又狂讀書，最緊要落手改變世界。
Sharon有話兒
Sharon Hom：香港人要說出有希望的故事
星期日現場：K&K——兩個世界
什麼人訪問什麼人：新加坡反對黨領袖 吳明盛：香港做到的，新加坡做不到。
影像特區
周日話題：由中小學看建制的endgame
七情上面：關於絕望
開門讀書：「我就最持平的」
在大學教植物學：不堪回首話馬錢
阿貓阿狗：#46好壞
movie chic movie style：《第一滴血／終極血戰》 暴力無處不在
Bringing Up Movies：逆權公民 近在咫尺
家明雜感：《萬千痛愛在一身》（一） 艾慕杜華七十大壽
影片簡評：《科學怪人之母：雪萊夫人》 IIA
藝術初體驗：在危難中與學生齊上齊落
單元連載
星期日文學‧港歌美學：對《願榮光歸香港》的異見
青年達人程介明 年輕人價值觀形成 非靠教育
另一個胃：煲底相見 同嘗自由滋味 綠茶黃薯紅豆鍋餅
綠色生活：九龍公園建地下空間 市區觀鳥聖地不再
Ways of Seeing：風景畫家遇上漫畫家 城裏烽火蔓延城外
Ways of Hearing：估你唔到的號角聲
未來城市：亞馬遜大火 香港人可以做什麼？
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影片簡評：《科學怪人之母：雪萊夫人》 IIA
【明報專訊】鄭政恆 3★
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什麼人訪問什麼人：Sharon Hom：狂做嘢，又狂讀書，最緊要落手改變世界。
Sharon有話兒
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七情上面：關於絕望
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另一個胃：煲底相見 同嘗自由滋味 綠茶黃薯紅豆鍋餅
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未來城市：亞馬遜大火 香港人可以做什麼？
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