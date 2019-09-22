星期日現場：K&K——兩個世界

9月16日傍晚，相約在金先生下榻的酒店見面，孰料他一早就在大堂等候，手上還拿着喝了半天的樽裝水。大家寒暄兩句之後，就在那裏談了大半小時。由於他的攝製團隊晚上還要繼續拍攝，也就隨便到旁邊的蝦麵小店填肚，繼續沒完沒了的話題。

由於見面本是閒談性質，既無筆錄，亦無錄音，是次紀錄就只憑記憶重組，再將稿件翻譯成英文讓金先生過目，得其同意後，變成了一個回到過去的虛擬訪談，真真假假，無用fact check，倒是有點《W—兩個世界》的感覺，當然，而我不是李鍾碩（笑）！

■Kei：奇夫 ■Kim：金義聖

香港首爾 平行時空

Kei：你昨天一下機，便立即走進灣仔街頭去？

Kim：是的，我們一走進街頭，就給人群的熱情感動了，沒想到香港人是這麼齊心，而且遊行還是未經批准的啊！

Kei：大家也沒想過你會走得那麼前線。

Kim：那是很自然的，我們就站在金鐘，看到大家本來就是很和平的。忽然間警察就發射催淚彈。接下來就是水炮車，我便忽然變成了前線，感覺倒像去了（1980年）光州現場一樣。

Kei：基本上這算是整場運動的縮影，所謂的「勇武」、「和理非」界線，根本早就難以分割。警方也愈來愈機動，可以突然縮短集會時間，甚至悍然將合法集會人士驅散並誘捕，前線和後方往往在幾秒間轉移。

Kim：在街頭上看見示威者互相幫忙，同時又走避警方的進攻，着實感動，也令我一下子走回1987年的首爾街頭似的。

Kei：1987年首爾的抗爭活動，那時你在現場？

Kim：那時候我剛好讀大學，大概是23歲。之前我是完全不知道光州發生的事，就是透過1987年的一連串示威活動，讓我們認識了軍方的殘暴，大家也就紛紛走上街頭抗爭了。

Kei：剛才你說金鐘現場警方鎮壓的場面，讓你想起了光州事件。可是以我所知，光州事件比現在的香港，對抗的程度慘烈得多了。

Kim：之所以這樣說，是沒想到香港的群眾真的這樣的齊心，明知勢孤力弱依然奮勇向前，於是教我想起了光州。

Kei：幾個月前，任誰也沒想過香港人可以這樣齊心、這樣勇武，當然還有一貫的靈活機動。不知你有沒有看過黃大仙的街坊，把家裏蒸魚的不銹鋼碟隨手拿出來，不上gear就衝上前線把TG（催淚彈）蓋掉，這算得上是社區力量。

運動成因 眾說紛紜

Kim：這次運動的成因是什麼呢？我知「反送中」是導火線，但事情該不這麼簡單吧，不然不會有一百萬、二百萬人上街，也不可能延續了一百天，喂，今天剛好就是一百天。

Kei：這問題，我猜誰也想知道答案，但誰也得不到答案。可以肯定的，不是林鄭或其黨羽口中的土地或房屋問題。沒錯年輕人是買不起房子，分享不到資產升值的成果，但那只是病徵而不是病因。政府這廿年來老是談增加土地供應，抑遏樓價，好像就能解決所有社會問題似的，到頭不過只是向個別地產商輸送利益而已。

Kim：這種資產升值、階級下流的問題，差不多是普世現象，都是globalization害的啊！

Kei：年輕人不能分享經濟發展成果，確實是全球化的現象。可是香港的產業太過單一化，極度依賴地產業和金融業，而這些行業不需要騁用大量人手，僅有的機會又往往給內地專才或是Oxbridge、Ivy Leaguers等壟斷，土生土長的年輕人要出人頭地難上加難，自然就會憎恨像你在《屍殺列車》所演的那類建制中人。

Kim：別忘了，孔劉才是那些金融精英，吃人不見血的喪屍……基金經理（笑）。

Kei：而且香港不像韓國，還有三星、LG那些製造業、重工業，可以聘用大量工人。

Kim：韓國的所謂製造業，其實也是百病叢生，年輕人難覓大商家的長工，只能以短期合約或兼職工作。而且，我們一般家庭的負債比率也很高，常常靠借貸生活。

Kei：歸根究柢，香港的經濟結構問題，在於聯繫匯率，港元與美元掛鈎，每一美元值7.8港元，從1983年開始實施的。

Kim：這個我倒沒有留意。

Kei：因為聯繫匯率，香港失去了貨幣政策，不能用利率或貨幣工具控制貨幣流速，從而逆周期調節經濟。2008年金融海嘯後，美國和中國全球兩個最大的經濟體，以萬億計的規模增加貨幣供應。小小的香港從前夾在東西方冷戰中左右逢源而絕處逢生，如今卻被東西方兩大熱錢流動中夾得烈火朝天，資產價格夾到上外太空，資產與無產階級的隔閡愈來愈闊。單憑收回土地、發展公屋這些伎倆，根本等於隨便開些止痛消炎藥，而深層次的骨折卻未動手術。

Kim：看來經濟問題還是挺嚴重的啊！我們在街頭不停聽到Free Hong Kong的口號，五大訴求最尾一項是要求雙普選，什麼是雙普選，我還不太明白。

Kei：這個問題真的不知怎樣說清楚。首先，行政長官的選舉，並不是一人一票選出來的。

Kim：吓？真的嗎？

Kei：不錯，行政長官是由一個只有1200人的選舉委員會選出來的，成員由四大組別所組成。這四大組別的委員卻沒有什麼代表性，是典型的小圈子選舉。真正有民意基礎的，就是立法會、地方議會的議員，加起來大概不夠委員總數的四分之一。所以，回歸後「選出來」的特首就一直缺乏民意基礎。除了在六月初期有喊過「林鄭下台」之後，基本上這聲音已消失了。因為大家明白制度一天不改變，換誰當特首還不一樣。

Kim：你可以解釋一下立法會的構成嗎，有點不太明白。

Kei：真的是一言難盡。立法會最大的問題是，地區直選和功能組別分組點票。立法會的70個議席，只有一半是由地區直選產生，餘下的35席是由「功能組別」選出來的。當中構成很像選舉委員會的成分，也就是在不同的商界或專業界別中進行選舉。然而這些界別往往只有公司法人代表或董事才擁有投票權，代表性可想而知，更不消說諸多界別根本只得一人參選而能自動當選為「零票議員」，好像現任的立法會主席。民選議會由一個毫無選民授權的議員來主持會議，根本就是對民主制度的最大嘲弄。

Kim：原來香港根本完全沒有民主，也難怪你們要上街抗爭了！

Kei：還有，過去幾年，幾位民選議員因宣誓問題便被褫奪資格，新的參選人又因為政綱上的用字而遭DQ，年輕人感到憤怒和絕望，是因為政治而遠超於經濟的原因。

Kim：那真是有點不可思議。

Kei：對啊！就算政府算將嚴重的政治問題spin成經濟問題，這也不是土地供應、年輕人置業那麼單純的經濟問題，而是No taxation without representation的憲政與授權問題。

Kim：那大概是高中生的基本常識罷了。

Kei：的確如此，我跟一些美國的本科生說了這四個字，他們已立即明白香港的political economy是如何腐爛。無論是深港高鐵、港珠澳大橋、機場三跑，以至「明日大嶼」等數以百億港元的大型基建項目，全部由政府提案，立法會的民選議員礙於分組點票，別說否決議案，就連提出修改的動議也從未通過。納稅人繳付的稅項，從來不能運用到極具需要的房屋、醫療、教育、交通等範疇，更不消說wealth redistribution。而這些工程的撥款，最後中標的不是國營機構就是既定利益集團，這樣不公平的施政，其實才是最赤裸的制度暴力。

前路何去 誰能指引

Kim：說起暴力，我來香港之前不少人都替我擔心，因為韓國那邊實在不太清楚香港具體的情况。可是昨天在金鐘，看到的大都是十分和平的示威者。總之在警察採取行動之前，遊行大致是和平的。

Kei：可是不少人還認為採取暴力抗爭就是不對，也有人認為示威者應該向韓國人學習，至少是2005年來港抗議世貿協議的韓農一樣。

Kim：即使示威演變成暴力，首先要負責的一定是政府和警方，他們要反思為什麼會引發民眾的暴力反應，而不是走去怪責示威者。至於應該暴力還是和平才能達到抗爭的目的，不一而足。1987年我們採取了激烈的抗爭行動而成功了。可是2016年（抗議總統朴槿惠），我們倒是快樂抗爭的，連續十六個星期的抗議活動，就像嘉年華會一樣，周末大家聚在一起唱歌，星期一便回到工作崗位，星期六日再來，周而復始，其間一顆催淚彈也沒放過。所以昨天看到TG，忽而有點陌生。

Kei：你知道嗎，嘉年華會，一齊唱歌，這些幾乎是傘運之後的禁忌來的。

Kim：是嗎？所以很難有一套一成不變的準則，以前我覺得韓國的示威者是全世界最勇武的，可是香港人早已超越了我們！

Kei：的確如此，上星期香港電視台首播《1987：逆權公民》，有些評論就說，怎麼韓國人不上full gear就上前線；韓警也太守規矩了，發射TG時全部槍頭向天的。

Kim：你知道平射TG是犯法的麼？我認為根本就應該全面禁止使用TG。話說回頭，看來香港的激烈抗爭不似短期內平息，你覺得事情發展下去會怎樣？

Kei：這又是一個誰也想知道但任誰也沒有答案的問題。大家時常會從歷史去找借鏡。你經歷過1987，嘗試過人民的勝利；而我卻是間接經歷了1989年北京屠城，三十年來的夢魘就是Beijing does a Tiananmen again... in Hong Kong。不過最近跟一些替深藍大老闆當軍師的學長談話，他卻認為最終會有一方徹底潰敗，然而敗方不見得一定是抗爭者。

Kim：你覺得政府會有潰敗的可能性嗎？

Kei：我這真的不知道，只能說We hope for the best, but are also prepared for the worst.

Kim：我也很明白，你們現時面對的處境和對手，比我們當年複雜得多。那時候我們只要面對軍政府，國內的人都很齊心。你們現在面對的是北京，我們也嘗過給他們欺凌，所以更覺得你們勇氣可加，也充滿智慧。昨天聽到大家一起唱《願榮光歸香港》，that's so amazing……我彷彿看見一個新時代的誕生。

Kei：確實如此，我常跟身邊的人說，三十年來我從未如此樂觀過。不錯，眼前的運動好像有點挫折，過千抗爭者被捕，男女義士身心受虐重創，社會陣營徹底撕裂。可是，大家已經醒覺了，認清政權對人民壓迫、蔑視和玩弄的手法。當大家醒覺了，有了共同的身分、目標和志向，那麼一切都回不了頭。

Kim：這個我很清楚，我也很想幫香港人在外面宣傳這運動。可是，一般外國人很難花長時間去深入了解整件事，而且五大訴求也有點抽象，有沒有什麼方法可以簡單說明呢？

Kei：（停了幾秒）我想最易理解的，就是實行真正雙普選吧。一來這是《基本法》中明文規定的，那變相是主權移交前，香港人與北京立下的社會契約。所以我們不是提出什麼苛求，沒有什麼離經叛道的，只是討回應有的權益而已。二來人民的代表權、選舉權、三權分立互相制衡等，是普世認同的基本價值和人權，在自由世界裏，是小學生也懂得的淺顯道理。

電影現實 平行時空

Kim：看到香港市民萬眾一心，明知不可為仍為之，讓我想起了我最喜愛的港產片。

Kei：那是……

Kim：A Better Tomorrow

Kei：《英雄本色》，剛好也是「黎明到來前」的作品（註：1986年）。

Kim：那時候，我總是幻想自己成為Mark哥，手持雙槍，沿途把惡人消滅。Mark哥和豪哥，一直都是我的偶像。

Kei：我也算是那個年代長大的，吳宇森電影強調的俠義精神，手足齊上齊落的情誼，確實就是香港人的精神內核。由張徹年代的武俠片，到七八十年代的影視作品，甚至張國榮的《倩女幽魂》等，都是承傳了勇武之士智勇雙全的精神，人人不畏強權敢於挺身而出，哪怕已是只有百分之一的機會，哪怕只剩一息尚存，都會奮不顧身作戰到底。我想香港人的共同身分、集體意識，除了承傳近二百年基督文明的洗禮外，或多或少是因電影電視塑造而成的。

Kim：作為電影演員，我當然認同你的看法。就以《1987：逆權公民》為例，結尾那場戲，看到人熱血騰沸之餘，也在在提醒我們，自由民主是一定要經勤苦奮鬥才能得到的。

Kei：是的，那場戲，我也看到淚眼盈眶。一方面感動韓國人那次運動的成功，最終帶來總統普選；另一方面卻憤恨香港人怎麼還沒達到那種上下一心全民抗暴的團結，以致義士們的努力總是功虧一簣。

Kim：不要灰心，正正就是這樣，你們仍需繼續努力，努力爭取社會上每一個人的支持，支持大家一起為自由民主而戰鬥，那麼才會看到「黎明來到的一天」。

後記

轉眼間，對談暫且結束。從沒想過金先生健談而親切，不但沒有明星架子，而且是個思路敏捷、好奇愛問，既有分析能力也有熱忱勇氣的演藝工作者。接下來的幾天，金先生所到之處，市民無不熱烈歡迎，感激他的支持，把香港人多月來抗爭的事迹，宣揚到韓國和世界。也難怪大家的反應如此熱烈，這個煩囂城中，人們早把藝人當成「戲子」，只覺他們見利忘義、離地自私，難得看到俗世清流，自然倍感激動。

也許一切都是上天的安排，金先生在這時候訪港，各社區剛巧準備播放他有份擔演的電影。但願我們也能像1987年韓國國民一樣，一起撐到「黎明來到的一天」。

《1987：逆權公民》社區放映

《1987：逆權公民》將於9．24（星期二晚）在全港共49個地點舉行社區放映，詳情請與當區社區組織聯絡，或以關鍵字「#924放映會」、「#逆權公民」搜尋

文、圖//奇夫

編輯//楊焜庭

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