星期日現場：K&K——兩個世界

9月16日傍晚,相約在金先生下榻的酒店見面,孰料他一早就在大堂等候,手上還拿着喝了半天的樽裝水。大家寒暄兩句之後,就在那裏談了大半小時。由於他的攝製團隊晚上還要繼續拍攝,也就隨便到旁邊的蝦麵小店填肚,繼續沒完沒了的話題。

由於見面本是閒談性質,既無筆錄,亦無錄音,是次紀錄就只憑記憶重組,再將稿件翻譯成英文讓金先生過目,得其同意後,變成了一個回到過去的虛擬訪談,真真假假,無用fact check,倒是有點《W—兩個世界》的感覺,當然,而我不是李鍾碩(笑)!

■Kei:奇夫 ■Kim:金義聖

香港首爾 平行時空

Kei:你昨天一下機,便立即走進灣仔街頭去?

Kim:是的,我們一走進街頭,就給人群的熱情感動了,沒想到香港人是這麼齊心,而且遊行還是未經批准的啊!

Kei:大家也沒想過你會走得那麼前線。

Kim:那是很自然的,我們就站在金鐘,看到大家本來就是很和平的。忽然間警察就發射催淚彈。接下來就是水炮車,我便忽然變成了前線,感覺倒像去了(1980年)光州現場一樣。

Kei:基本上這算是整場運動的縮影,所謂的「勇武」、「和理非」界線,根本早就難以分割。警方也愈來愈機動,可以突然縮短集會時間,甚至悍然將合法集會人士驅散並誘捕,前線和後方往往在幾秒間轉移。

Kim:在街頭上看見示威者互相幫忙,同時又走避警方的進攻,着實感動,也令我一下子走回1987年的首爾街頭似的。

Kei:1987年首爾的抗爭活動,那時你在現場?

Kim:那時候我剛好讀大學,大概是23歲。之前我是完全不知道光州發生的事,就是透過1987年的一連串示威活動,讓我們認識了軍方的殘暴,大家也就紛紛走上街頭抗爭了。

Kei:剛才你說金鐘現場警方鎮壓的場面,讓你想起了光州事件。可是以我所知,光州事件比現在的香港,對抗的程度慘烈得多了。

Kim:之所以這樣說,是沒想到香港的群眾真的這樣的齊心,明知勢孤力弱依然奮勇向前,於是教我想起了光州。

Kei:幾個月前,任誰也沒想過香港人可以這樣齊心、這樣勇武,當然還有一貫的靈活機動。不知你有沒有看過黃大仙的街坊,把家裏蒸魚的不銹鋼碟隨手拿出來,不上gear就衝上前線把TG(催淚彈)蓋掉,這算得上是社區力量。

運動成因 眾說紛紜

Kim:這次運動的成因是什麼呢?我知「反送中」是導火線,但事情該不這麼簡單吧,不然不會有一百萬、二百萬人上街,也不可能延續了一百天,喂,今天剛好就是一百天。

Kei:這問題,我猜誰也想知道答案,但誰也得不到答案。可以肯定的,不是林鄭或其黨羽口中的土地或房屋問題。沒錯年輕人是買不起房子,分享不到資產升值的成果,但那只是病徵而不是病因。政府這廿年來老是談增加土地供應,抑遏樓價,好像就能解決所有社會問題似的,到頭不過只是向個別地產商輸送利益而已。

Kim:這種資產升值、階級下流的問題,差不多是普世現象,都是globalization害的啊!

Kei:年輕人不能分享經濟發展成果,確實是全球化的現象。可是香港的產業太過單一化,極度依賴地產業和金融業,而這些行業不需要騁用大量人手,僅有的機會又往往給內地專才或是Oxbridge、Ivy Leaguers等壟斷,土生土長的年輕人要出人頭地難上加難,自然就會憎恨像你在《屍殺列車》所演的那類建制中人。

Kim:別忘了,孔劉才是那些金融精英,吃人不見血的喪屍……基金經理(笑)。

Kei:而且香港不像韓國,還有三星、LG那些製造業、重工業,可以聘用大量工人。

Kim:韓國的所謂製造業,其實也是百病叢生,年輕人難覓大商家的長工,只能以短期合約或兼職工作。而且,我們一般家庭的負債比率也很高,常常靠借貸生活。

Kei:歸根究柢,香港的經濟結構問題,在於聯繫匯率,港元與美元掛鈎,每一美元值7.8港元,從1983年開始實施的。

Kim:這個我倒沒有留意。

Kei:因為聯繫匯率,香港失去了貨幣政策,不能用利率或貨幣工具控制貨幣流速,從而逆周期調節經濟。2008年金融海嘯後,美國和中國全球兩個最大的經濟體,以萬億計的規模增加貨幣供應。小小的香港從前夾在東西方冷戰中左右逢源而絕處逢生,如今卻被東西方兩大熱錢流動中夾得烈火朝天,資產價格夾到上外太空,資產與無產階級的隔閡愈來愈闊。單憑收回土地、發展公屋這些伎倆,根本等於隨便開些止痛消炎藥,而深層次的骨折卻未動手術。

Kim:看來經濟問題還是挺嚴重的啊!我們在街頭不停聽到Free Hong Kong的口號,五大訴求最尾一項是要求雙普選,什麼是雙普選,我還不太明白。

Kei:這個問題真的不知怎樣說清楚。首先,行政長官的選舉,並不是一人一票選出來的。

Kim:吓?真的嗎?

Kei:不錯,行政長官是由一個只有1200人的選舉委員會選出來的,成員由四大組別所組成。這四大組別的委員卻沒有什麼代表性,是典型的小圈子選舉。真正有民意基礎的,就是立法會、地方議會的議員,加起來大概不夠委員總數的四分之一。所以,回歸後「選出來」的特首就一直缺乏民意基礎。除了在六月初期有喊過「林鄭下台」之後,基本上這聲音已消失了。因為大家明白制度一天不改變,換誰當特首還不一樣。

Kim:你可以解釋一下立法會的構成嗎,有點不太明白。

Kei:真的是一言難盡。立法會最大的問題是,地區直選和功能組別分組點票。立法會的70個議席,只有一半是由地區直選產生,餘下的35席是由「功能組別」選出來的。當中構成很像選舉委員會的成分,也就是在不同的商界或專業界別中進行選舉。然而這些界別往往只有公司法人代表或董事才擁有投票權,代表性可想而知,更不消說諸多界別根本只得一人參選而能自動當選為「零票議員」,好像現任的立法會主席。民選議會由一個毫無選民授權的議員來主持會議,根本就是對民主制度的最大嘲弄。

Kim:原來香港根本完全沒有民主,也難怪你們要上街抗爭了!

Kei:還有,過去幾年,幾位民選議員因宣誓問題便被褫奪資格,新的參選人又因為政綱上的用字而遭DQ,年輕人感到憤怒和絕望,是因為政治而遠超於經濟的原因。

Kim:那真是有點不可思議。

Kei:對啊!就算政府算將嚴重的政治問題spin成經濟問題,這也不是土地供應、年輕人置業那麼單純的經濟問題,而是No taxation without representation的憲政與授權問題。

Kim:那大概是高中生的基本常識罷了。

Kei:的確如此,我跟一些美國的本科生說了這四個字,他們已立即明白香港的political economy是如何腐爛。無論是深港高鐵、港珠澳大橋、機場三跑,以至「明日大嶼」等數以百億港元的大型基建項目,全部由政府提案,立法會的民選議員礙於分組點票,別說否決議案,就連提出修改的動議也從未通過。納稅人繳付的稅項,從來不能運用到極具需要的房屋、醫療、教育、交通等範疇,更不消說wealth redistribution。而這些工程的撥款,最後中標的不是國營機構就是既定利益集團,這樣不公平的施政,其實才是最赤裸的制度暴力。

前路何去 誰能指引

Kim:說起暴力,我來香港之前不少人都替我擔心,因為韓國那邊實在不太清楚香港具體的情况。可是昨天在金鐘,看到的大都是十分和平的示威者。總之在警察採取行動之前,遊行大致是和平的。

Kei:可是不少人還認為採取暴力抗爭就是不對,也有人認為示威者應該向韓國人學習,至少是2005年來港抗議世貿協議的韓農一樣。

Kim:即使示威演變成暴力,首先要負責的一定是政府和警方,他們要反思為什麼會引發民眾的暴力反應,而不是走去怪責示威者。至於應該暴力還是和平才能達到抗爭的目的,不一而足。1987年我們採取了激烈的抗爭行動而成功了。可是2016年(抗議總統朴槿惠),我們倒是快樂抗爭的,連續十六個星期的抗議活動,就像嘉年華會一樣,周末大家聚在一起唱歌,星期一便回到工作崗位,星期六日再來,周而復始,其間一顆催淚彈也沒放過。所以昨天看到TG,忽而有點陌生。

Kei:你知道嗎,嘉年華會,一齊唱歌,這些幾乎是傘運之後的禁忌來的。

Kim:是嗎?所以很難有一套一成不變的準則,以前我覺得韓國的示威者是全世界最勇武的,可是香港人早已超越了我們!

Kei:的確如此,上星期香港電視台首播《1987:逆權公民》,有些評論就說,怎麼韓國人不上full gear就上前線;韓警也太守規矩了,發射TG時全部槍頭向天的。

Kim:你知道平射TG是犯法的麼?我認為根本就應該全面禁止使用TG。話說回頭,看來香港的激烈抗爭不似短期內平息,你覺得事情發展下去會怎樣?

Kei:這又是一個誰也想知道但任誰也沒有答案的問題。大家時常會從歷史去找借鏡。你經歷過1987,嘗試過人民的勝利;而我卻是間接經歷了1989年北京屠城,三十年來的夢魘就是Beijing does a Tiananmen again... in Hong Kong。不過最近跟一些替深藍大老闆當軍師的學長談話,他卻認為最終會有一方徹底潰敗,然而敗方不見得一定是抗爭者。

Kim:你覺得政府會有潰敗的可能性嗎?

Kei:我這真的不知道,只能說We hope for the best, but are also prepared for the worst.

Kim:我也很明白,你們現時面對的處境和對手,比我們當年複雜得多。那時候我們只要面對軍政府,國內的人都很齊心。你們現在面對的是北京,我們也嘗過給他們欺凌,所以更覺得你們勇氣可加,也充滿智慧。昨天聽到大家一起唱《願榮光歸香港》,that's so amazing……我彷彿看見一個新時代的誕生。

Kei:確實如此,我常跟身邊的人說,三十年來我從未如此樂觀過。不錯,眼前的運動好像有點挫折,過千抗爭者被捕,男女義士身心受虐重創,社會陣營徹底撕裂。可是,大家已經醒覺了,認清政權對人民壓迫、蔑視和玩弄的手法。當大家醒覺了,有了共同的身分、目標和志向,那麼一切都回不了頭。

Kim:這個我很清楚,我也很想幫香港人在外面宣傳這運動。可是,一般外國人很難花長時間去深入了解整件事,而且五大訴求也有點抽象,有沒有什麼方法可以簡單說明呢?

Kei:(停了幾秒)我想最易理解的,就是實行真正雙普選吧。一來這是《基本法》中明文規定的,那變相是主權移交前,香港人與北京立下的社會契約。所以我們不是提出什麼苛求,沒有什麼離經叛道的,只是討回應有的權益而已。二來人民的代表權、選舉權、三權分立互相制衡等,是普世認同的基本價值和人權,在自由世界裏,是小學生也懂得的淺顯道理。

電影現實 平行時空

Kim:看到香港市民萬眾一心,明知不可為仍為之,讓我想起了我最喜愛的港產片。

Kei:那是……

Kim:A Better Tomorrow

Kei:《英雄本色》,剛好也是「黎明到來前」的作品(註:1986年)。

Kim:那時候,我總是幻想自己成為Mark哥,手持雙槍,沿途把惡人消滅。Mark哥和豪哥,一直都是我的偶像。

Kei:我也算是那個年代長大的,吳宇森電影強調的俠義精神,手足齊上齊落的情誼,確實就是香港人的精神內核。由張徹年代的武俠片,到七八十年代的影視作品,甚至張國榮的《倩女幽魂》等,都是承傳了勇武之士智勇雙全的精神,人人不畏強權敢於挺身而出,哪怕已是只有百分之一的機會,哪怕只剩一息尚存,都會奮不顧身作戰到底。我想香港人的共同身分、集體意識,除了承傳近二百年基督文明的洗禮外,或多或少是因電影電視塑造而成的。

Kim:作為電影演員,我當然認同你的看法。就以《1987:逆權公民》為例,結尾那場戲,看到人熱血騰沸之餘,也在在提醒我們,自由民主是一定要經勤苦奮鬥才能得到的。

Kei:是的,那場戲,我也看到淚眼盈眶。一方面感動韓國人那次運動的成功,最終帶來總統普選;另一方面卻憤恨香港人怎麼還沒達到那種上下一心全民抗暴的團結,以致義士們的努力總是功虧一簣。

Kim:不要灰心,正正就是這樣,你們仍需繼續努力,努力爭取社會上每一個人的支持,支持大家一起為自由民主而戰鬥,那麼才會看到「黎明來到的一天」。

後記

轉眼間,對談暫且結束。從沒想過金先生健談而親切,不但沒有明星架子,而且是個思路敏捷、好奇愛問,既有分析能力也有熱忱勇氣的演藝工作者。接下來的幾天,金先生所到之處,市民無不熱烈歡迎,感激他的支持,把香港人多月來抗爭的事迹,宣揚到韓國和世界。也難怪大家的反應如此熱烈,這個煩囂城中,人們早把藝人當成「戲子」,只覺他們見利忘義、離地自私,難得看到俗世清流,自然倍感激動。

也許一切都是上天的安排,金先生在這時候訪港,各社區剛巧準備播放他有份擔演的電影。但願我們也能像1987年韓國國民一樣,一起撐到「黎明來到的一天」。

