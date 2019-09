Sharon Hom：香港人要說出有希望的故事

人們驚訝有這樣「熟書」和「好打得」的人在為香港「代言」。立即「弱弱的」在WhatsApp跟Sharon說,直播還未完你的fans club已在連登上出現了,不如不要等到下星期,本周就做訪問,港人肯定想再知道多點你的想法。豈料直播一結束,她已立刻回覆答應,並傳出電郵給中國人權(Human Rights in China)的媒體主任……這就是很典型的Sharon式魄力。2014年在金鐘佔領區認識這名中國人權的執行主任,5年來她自己及她帶領的非政府組織對香港的關心從沒減退;9月初曾跟他們通過電話,Sharon對運動的形勢極着緊,滔滔不絕談各種策略判斷,不少都在聽證會上闡述過了,本周再通話,她還是非常肉緊,說許多觀點尚未有機會跟香港人分享。

善用關鍵時刻now or never

獻身人權倡議工作的Sharon想當然認為,跟極權的對抗必然是長時間的,「Now or never?我完全認同的,但這裏也有多重的策略(要思考)……你們要記得較長遠的圖像,但也要善用歷史性的策略時刻,而當下香港就是這樣的時刻……我們要作改變這回事,不是now or never,但善用關鍵時刻是now or never,而我相信其他這樣的策略性時刻還是會出現的,我們不能覺得現在的就是唯一」。Sharon說她在聽證會上也強調,大尺度而言這定是全球的、現代的人權鬥爭,只有70年歷史,從1949年走到現在,人類還是在跟法西斯主義搏鬥,「當我舉納粹作例,是因為當時的法西斯主義就是認為只有一部分人有資格存活、只有一部分人有人類尊嚴……其中的教訓是,任何像希特勒的法西斯政權結合了那樣的意識形態、領袖和國族觀……就會是對人類、我們所有人的尊嚴的威脅」。Sharon直指將意識形態、個人思想和國族觀念混合,正是習近平在做的事,也因此近年在西藏和新疆出現各種壓迫,「在聽證會上我未說的是,像1989年六四前已發生過對西藏的軍事鎮壓,但世界沒有做什麼回應,所以及後(中國)就覺得可以用『核選項』,即軍事鎮壓,就豪賭一下,結果貿易和外資等都回來了……」。在她而言,有關香港前途的鬥爭,是要掣肘那樣的政權,根本而言就是守護人類尊嚴的鬥爭,而不僅關於一個地方和那個地方具體的訴求,她認為理應用這樣的框架(frame)去理解香港在發生的事。

因為香港的事,就是全球的事,針對「示威者是暴力的」這國際媒體關注、同時也是中共常用應對各地抗爭的論述,Sharon認為重要的是必須區分示威者要付的刑責和警察應受的制約,而後者,是理應被全球標準監管的。「這場運動處理聯合國和國際法的部分應升級」,她反覆指出,許多港人未必知道,香港政府上一次交報告予聯合國人權事務委員會檢討人權狀况已是2013年,但其時「警察是否使用合適武力」的問題已被提出,「香港人應用這國際平台去說,2013年之後香港政府並無檢討這問題……並要求人權事務委員會去叫特首做她不願意做的事……在下一次檢討香港人權狀况時,要求政府檢視警察所用的暴力是否有遵從要求……我和中國人權認為香港人應用不同方法直接向該委員會提交資料」。

講正面故事 人們才會幫你

Sharon對這類國際層面的倡議策略特別熟悉,但她給自己站在聽證會上的角色,主要不是對美國國會說話、着他們通過法案;她想要做的,是對香港人說話,提醒香港人要認識中國一整套實踐操控的「生態系統」,那是較長遠而言抗爭要面對的。「中國有國際、本地和網絡空間的策略,在這之上還有一重論述的策略,它會有策略地改變抗爭運動的語言和改變其故事,這就是故事重要的原因,我們要講述我們的故事,一場運動必定要講述自身的故事,不能被當權者挪動、被騎劫、被操縱、被扭曲——不然我們就會輸,因為我方的故事會被殺掉」。她指出香港人要講述關於希望的故事、正面的故事,關於大家在築起一條路,不止關於爭取訴求和真普選。「如果那只是受害者的故事,無人會參與進來,你們不會有國際社群的支持,我一直抗拒受害者式的故事,那只會令人同情你,他們不會為你做什麼、不會幫助你。人們幫助你,往往因為他們認為你代表希望,我參與人權工作四分之一世紀學到的主要教訓是,他們想聽到『是有希望的』,所以我們要特別關注我們所有的語言」。

守護法治獨立 保存國際法律平台

因此,她認為香港人走了在對的路上,用啟發人心、幽默和美妙的策略去抗拒「中國夢」的論述,說明「中國夢是個噩夢」,而人們不應活在噩夢中,當中國大灑數以10億元投資在網絡上作宣傳,香港人不用多少金錢就建立起相反的論述,這種鮮明連貫的論述去回應中國,正是西方各國和民主政府無法做到的,他們並無統一連貫的對華政策,也害怕站出來對抗中國。對Sharon來說,香港人要建立長遠的策略,繼續講述這樣的故事,「但那不會是無代價的……所以香港人一定要保存國際平台,若香港的司法在不久的將來不再那麼獨立,就更需要求助於國際的法律平台……我們要確保香港的法治和法庭的獨立性被守護,但同時也要更機靈地保存國際的法律平台」。她在聽證會上發言時也曾強調,各國有道義盡力減低香港人在這場抗爭中要付出的沉重代價,如今亦多番延伸說明,香港人也應善用國際平台,她看到的,正是當下開展的,不僅是香港人的一場硬仗,更是香港人在街頭奮力邀請世界去共同書寫「希望的故事」,是難得的歷史時刻。

文//黃宇軒

編輯//蔡曉彤

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao