海怡金鉸剪 剪足11年

「湊客」心得 有求必應

雖然小店主打單剪服務，但只要客人要求，娟姐都「盡做」，「你想染、想電髮我都可以幫你做」。娟姐說話中氣十足，性格爽直。訪問當天有街坊大叔要求修剪鬍子，娟姐一口答應，細心處理。原來這客人是第二次幫襯，娟姐說他首次光顧時已要求剪髮又剪鬚，「結帳時付了100元，其實他剪髮只需55元，我好奇為何給這麼多？他讚我服務態度一流」。她分享「湊客」心得說：「客人就是這樣儲回來，如果那次你不肯剪鬚，只剪髮，人家下次未必再找你。我開舖做生意就是講錢，有收入即是成功，無收入什麼都不是。」

娟姐小店九成客人都是區內街坊。家住鴨脷洲的熟客雷女士，以往特意跨區到尖沙嘴的大型髮廊剪髮，自數年前認識了娟姐便捧場至今。「她會尊重你意見，你說怎剪就怎剪。大髮廊許多時貨不對辦，不聽我要求，又貴又要等。」「娟姐理髮」與「群髮廊」的客路不同，鴨脷洲區客人的消費力相對較高，亦較有要求。而同區的競爭亦頗多，娟姐的舖位附近已有3間髮廊，有較大型、服務多元的，亦有同是標榜單剪的理髮店。娟姐的小店一對一服務客人，有較多私人空間，沒有大型髮廊的複雜與緊張感，氣氛相對輕鬆，適合追求簡單、細心服務的客人。

細心剪得好 銀髮粉絲大讚

娟姐補充，目前的舖位於今年初才開張，舊舖位於同一商場的另一端，面積比現在的百餘呎細一半，11年前開業，收費是單剪38元，長者30元。娟姐憶述開店之初，「我跟自己說，每天有10個客就足夠，總好過打工」。娟姐年輕時，亦是在內地髮廊打工學剪髮。她2000年來港在酒樓當女工，每天收入才200多元。眼見區內長者眾多，便萌生開店做生意的念頭，希望銀髮族亦能享有低廉的剪髮服務。鄧婆婆是娟姐忠心粉絲，由娟姐開業一直捧場至今。鄧婆婆講究儀容，出門前必打扮一番，畫眼線、塗紅唇，新潮型格的銀短髮由娟姐一手包辦，「我有要求的，娟姐剪髮細心，剪完朋友都讚好看」。

價錢以外，服務彈性、人情味是小店獨有優勢，不要小看十元八塊的威力，街坊亦足以撐起社區經濟。