快剪理髮店 $25解決煩惱絲

街市人龍店 8年不加價

單剪，即是只剪髮，不洗不吹，迎合講求實際、速度的客人。群髮廊，可能是全港最平、人流最高的髮廊。當日本連鎖快剪店也不敵通脹，定價由60元上調至70元，群髮廊於旺角鬧市開業8年，25元單剪價卻長年不變，染、電、焗髮、甚至脫面毛等服務都一應俱全。

訪問群髮廊當天為平日正午，客人絡繹不絕。記者目測點算，5個髮型師1小時不停手為逾20個客人密密剪，平均15分鐘完成一個髮型。「一日至少有300個客，若不然怎維本？」老闆李先生說。記者屈指一算，髮廊一天營業12小時，日做300客即每小時平均要接待25個客人；而以每月開業30天計，月入即逾20萬之多，背後的街坊力量，果然不容小覷。

髮廊位於俗稱「旺角大街市」的街舖，離旺角港鐵站約10分鐘路程。大街市因貨品齊全豐富，價格低廉，吸引大量區內外市民來購物，人流因此長年暢旺。當中，不少區外長者特意到大街市掃平貨之餘，也順道到群髮廊剪個靚髮；另外，也有不少專程來幫襯的熟客，呂女士便是其一。

密密剪不停手 日剪300頭

家住土瓜灣區的呂女士，已捧場6年，中英語夾雜大讚髮廊，「價錢平，夠trendy、convenient（時尚和方便）」。她以長者兩元車費優惠跨區來剪髮，連來回交通開支仍遠比土瓜灣髮廊的單剪價便宜。訪問當天，她中午到達髮廊，計劃剪髮後到附近酒樓與朋友歎茶，時間充裕則順道逛逛街市，掃平貨才打道回府，就像銀髮版的港女周末。

李先生稱，髮廊主要做「婆仔生意」，即以老婆婆、師奶客人為主，當中有長者客人更遠道由上水、天水圍跨區而來。髮廊逾五成客源為區外捧場客，另一半客源主要為區內師奶。不少太太們接孩子放學後，會到街市買菜預備晚餐，途中順道剪髮、脫面毛。髮廊亦成為孩子等候媽媽的「公共客廳」，甚至有兩母子齊齊剪髮。髮型師剪髮完畢便會大嚷價錢，由鎮守櫃台的李先生記帳和收費。

一半跨區客 天水圍都捧場

為何店名是群髮廊？原來一切跟真正的「揸弗人」、李先生的妻子兼髮型師群姐有關。群姐17歲已在內地髮型屋學師和打工，廿多歲來港定居，在大角嘴的髮廊工作，當時已有自立門戶的盤算。8年前她看中大角嘴區內人流暢旺，認為髮廊只要收費低廉，便不愁客源。群髮廊開業時，區內同行的單剪定價大都是25元，因此他們也跟此價格營運，一直到今天也沒加價。李先生認為，區內有不少低收入家庭，而九成客人都是熟客，他們一家四口亦是區內街坊，收支平衡已心足，「這裏應該是全港最便宜的了」。在旁的群姐補充，「雖然只收25元，但不會將貨就價，這裏每個師傅都好有心機。我的心態是，待客用心，用心才能剪出好髮型」。

剪髮師傅以婦女為主，為方便員工照顧家庭，群姐都容許她們彈性上班。廿多歲，店內唯一男師傅阿貫，兩年前辭掉較新式、更多年輕同事的髮廊工作，選擇加入群髮廊，令人好奇背後緣由。阿貫解釋，主流髮廊大都要求髮型師達到指定業績，變相身兼推銷員，往往需向客人推銷本不需要的服務，壓力亦較大。而群髮廊不設這類制度，髮型師可專心剪髮，「輕鬆好多，不用跑數」。

文：歐慧兒

編輯：蔡曉彤

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