新iPhone變三眼仔 強化攝影 拍片任你zoom

比併一：硬件

升級靚芒 提高光暗細緻度

要分析新舊兩代機，首先當然由規格入手，雖然坊間不少網友都話今次新iPhone主要是加多個鏡頭及換了中央處理器，但實情並不止如此。因為今次廠方亦使用了全新的Super Retina XDR OLED，這個屬於全新客製化屏幕，除了最大亮度由上一代的625流明提升至1200流明（HDR），而對比度亦由1,000,000:1提升至2,000,000:1。這兩個數值的提升，一般使用上未必會發現分別，但當用家在看HDR影片時，新機無論是光位及暗位的細緻度，都會比之前一代優勝。

加入新晶片 AirDrop更快更準

另外，其實廠方亦特別為新機加入新晶片UI，這粒晶片最大作用是具有指向性，並會用於AirDrop功能上。例如當環境中有大量人啟用AirDrop，舊機用家便要等待所有AirDrop裝置搜尋完成後，才能找到發送者，但新機用家只要將新機對準同樣內置這顆新晶片的裝置，便可先找出最近用家的資料，在使用上的確更加方便。

比較二：鏡頭

13mm超廣角 新增夜攝功能煞食

今次11 Pro及11 Pro Max的其中一個焦點，便是主相機由雙鏡頭變作3鏡頭，相比上一代的XS及XS Max，主要是多出了一個13mm焦距的超廣角鏡頭。如果單看硬件規格，似乎並沒有太大分別，但實測將11 Pro Max與XS Max的相片進行對比，便會發現其實背後的改進，並不只是加入多一個鏡頭般簡單。

比較三：拍片

邊拍片邊變焦 前置大玩慢鏡自拍

加入3組主相機，優點並不只限於影相，其中拍片方面主相機亦會加入變焦功能，用家終於可以在iPhone上一試邊拍片邊變焦的感覺。而除了拍片光學變焦功能，實際試用下，其防震效果亦有所改善，就算是手持下以主相機邊行邊拍，畫面的搖晃程度亦不太明顯。此外，新機亦新增了前相機120fps慢鏡自拍功能，可以拍出更多不同效果的自拍。

比較四：效能

跑分成績、電量大提升

iPhone差不多每一代的新機都會使用全新的處理器，而今次的iPhone 11系列全部都使用最新的A13 Bionic處理器，由安兔兔評測App來為3部新機評分，再對比XS或XS Max，新舊機的評分都有很大的差距，但價錢最低的iPhone 11評分亦很高，可見3部新機無論在CPU及GPU上都有相當明顯的提升。而除了處理數據及影像速度夠快，更重要是比前作慳電，因此無論是使用11 Pro或是11 Pro Max，都會較XS或XS Max多約4至5小時的使用時間。

●總結

攝影打機用家 換機諗得過

究竟作為XS或XS Pro的用家，是否應該升級新機？如果單看規格及功能，其實有很多升級的理由，但始終錢是其中一個重要因素。坊間XS及XS Max的回收價（以截稿時計算）來看，與新機11 Pro及11 Pro Max的差價在$3000至$4000之間，差額都算多，的確對不少人來說是一個頗為大的心理障礙。但對於一班愛用手機拍攝，又熱愛打機的用家來說，相信這個差價仍會令你感到物有所值。

iPhone 11定位如XR

自iPhone 11發布之後，不少網絡商都開始將XS或XS Pro減價發售，以CSL為例XS及XS Max的上台金額都比淨機價平約$1000，撇除預繳回贈金額，入手64GB的XS Max（機價$5050）甚至比全新iPhone 11（$5999）更便宜，對於用家來說，應該買新機還是舊機好？

首先用家必須要知，iPhone 11的定位與XR接近，因此屏幕質素上iPhone 11比XS及XS Max都會較為遜色。至於鏡頭方面，雖然新舊機同樣是雙鏡頭設計，但新機只有廣角（26mm）及超度角（13mm），相比XS及XS Max的廣角（26mm）及長焦距（52mm），拍攝靈活性上亦會較低。

雖然上述因素看似選舊機好過新機，但由於新機的效能及電量都相比上一代有很大的改進，而影相及拍片的功能亦與11 Pro接近，在各方面的因素影響，新機比舊機仍有較高的吸引力。最值得留意的是下年將會進入5G年，上台合約期隨時要2年以上，到時就算想換機，但卻被網絡商合約限制，考慮因素反而變多，所以還是「有新買新」似乎更為划算。

文：吳一鳴

編輯：王翠麗

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