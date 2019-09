人之將死,其言也善,我未死,我的親子專欄依然個個禮拜二會在明報《HappyPaMa教得樂》登載。不過死到臨頭的時候,回望一生回首前塵,究竟最後悔的會是什麼?外國有位安寧護士Bronnie Ware,職責是照顧末期病人,死對她來說是司空見慣的事。因為工作的關係,她有機會和自知時日無多的病人傾談,初時只在自己的Blog分享,結果結集成書,題目是The Top Five Regrets of The Dying。末期病人抱憾終生的遺憾,會不會是你和我,死到臨頭的時候才悔不當初的遺憾?

1. 「我希望自己有勇氣做自己、為自己而活,而不是過別人期望我過的生活。」

她寫道,在失去健康之前,大多數人並不知道健康給人自由。諷刺的是,我們為了追求財富,捨棄健康,結果財富未必得到,即使得到,亦沒有辦法買得回健康。職場也好人生也好,別人簷下過,也可以不低頭。打工仔為兩餐,都是身不由己的時候居多。愈想愈傷心,小時候為了不負父母對自己的期望,長大後讀什麼做什麼,除了依然不能辜負父母對自己的期望,還要背負社會上的種種責任和期望。一輩子都是為了別人的期望而活,就是沒有為自己活過。人生苦短,要敢作敢為風風火火活一次痛快!

2. 「我希望自己沒有那麼努力工作。」

工作只是人生的一部分,但結果影響了人生的大部分。工作不如意,全家人的生活都不如意。為了工作,犧牲了家庭犧牲了快樂犧牲了幸福,值得嗎?為了掙更多的錢,犧牲和家人和父母和孩子相處的美好時光,用有價換無價,價值何在?

3. 「我希望我有勇氣表達自己的情緒。」

因為世俗枷鎖,因為怕別人的眼光,因為怕被拒絕,因為怕被指摘,怕被批評,所以連做真正的自己,表達自己的勇氣都沒有。忍無可忍重新再忍,不是修養,是鵪鶉!為什麼要委屈和自己不喜歡的人在一起?為什麼明知被搵笨還要笑笑口若無其事扮大方?勇敢說不,說愛就愛說走就走,勉強無幸福!

再忙也要找朋友

4. 「我希望我有和朋友保持聯絡。」

幾忙,都要食飯嘅,所以幾忙,都有時間見朋友。人生不如意事十常八九,有什麼好得過有幾個知心好友肆無忌憚盡數心中情?友情,絕對經得起歲月,只是經不起冷淡。為什麼要選擇孤獨終老咁孤獨?

5. 「希望我當初能讓自己更加快樂。」

如果活得不快樂,活着比死更難受。快樂無價,無處不在,只要心開就開心,快樂自然來!品味生活,細味人生,甜酸苦辣,悠然自得。自己的快樂自己說了算,放下煩惱,自然快樂。

是非成敗轉頭空。青山依舊在,幾度夕陽紅。後會有期!

Profile

張慧敏(辣媽)

文:張慧敏

■(10月4日開始,隔周五刊登的職場版專欄將改為何靜瑩「鋒芒乍露」)