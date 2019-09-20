搭車心理學 小巴嗌有落觸發腦交戰

平常的生活片段，如乘搭公共交通工具，也會發現很多有趣心理現象，趕搭港鐵時衝門失敗、誤會肥胖女士是孕婦而讓座。當這些尷尬情况被人看見，你會有何反應？

許多香港人每天都要搭公共交通工具上班上學，小巴、巴士、港鐵……但你知不知道，從上車揀選座位開始，已經被一些心理因素影響。例如乘港鐵時，很多人選門邊近玻璃一端的座位；乘小巴則會選單邊位或鄰座沒人的座位。香港教育大學心理學系助理教授李敏維解釋：「在公共交通工具上遇到的都是陌生人，我們對陌生人不了解，人與人之間潛意識保持一定距離。」但這個距離是多少？每個地區的人想法不同。

與陌生人保持距離 香港排第9

波蘭的弗羅茨瓦夫大學（University of Wroclaw）做過一個關於「陌生人安全距離」的調查，向8943名來自42個不同國家或地區人士查詢，他們願與陌生人保持的最近距離是多少。受訪的香港人認為與陌生人需要相隔116厘米，排第9位。第1位的是羅馬尼亞人，認為與陌生人的安全距離要有139厘米，排末席的是阿根廷人，只需76.5厘米。

香港地小人多，我們珍惜個人擁有的空間，如果車上仍有很多座位，但有乘客偏偏要坐你隔籬，你會感到奇怪、起戒心，甚至因個人空間被侵佔而不快。

除了選座位，以下搭車情境亦無意中展示你的性格特點或一些心理狀况。

1. 不敢叫「有落」 或社交焦慮？

有些人覺得，被陌生人聽到自己高呼「有落」而很尷尬，尤其是坐在最後排，叫得大聲怕走音，細聲又怕司機聽不到，種種原因令他們害怕叫落車。李敏維解釋：「中國人性格較內斂，很多人不喜歡突出自己，若然在行車途中叫有落，便會成為焦點，所以不敢說有落。新式小巴在座位旁設置『落車鐘』，可避免這種尷尬情况。」

若因為怕尷尬和出醜而不敢叫有落，甚至因而怕搭小巴，情况持續逾6個月，小心是患上社交焦慮症。香港心理學會註冊臨牀心理學家鮑偉豪表示：「患者在人多的地方，會擔心別人注視他的一舉一動，對他評頭品足。簡單一句『有落』，足以讓焦慮指數上升，擔心說得大聲，別人覺得沒禮貌，細聲又可能被人覺得怕事、說錯落車地點被司機罵等等，不斷想像各種有機會出現的尷尬情况。」

如何克服？鮑偉豪建議寫下擔憂的事情，以實驗證明它會否發生。「嘗試叫有落之後，如果發現擔心的事情根本沒有發生，司機不會罵你，乘客也沒有注視你，能有效減低焦慮。即使發生了不快事，想想有否其他可能？避免鑽牛角尖。」

他續稱，如果快將下車時心情緊張，可做「478」深呼吸練習，用腹式呼吸，鼻子吸氣4秒，閉氣7秒，嘴巴呼氣8秒，緩和緊張情緒，接近目的地時，做好心理準備叫有落。

2. 衝門失敗 扮無事離開避目光

試想像，「咇咇咇咇」港鐵車門即將關上，趕時間的你直奔門前但慢了一步，車門「嘭」一聲關上，被月台和車廂的乘客目擊一切，你會有何反應？很多人遇上此情况，多不會在原地逗留，會裝作若無其事的走開。

李敏維解釋：「許多人在意別人的目光，衝門失敗後希望盡快離開現場，避免尷尬。有些人可能會拿出手機看，藉此逃避別人的目光，亦可分散注意力。」

3. 「睇樣」揀鄰座 找同類增安全感

登上交通工具時，人們通常選擇坐在「看來順眼」的人旁邊。李敏維解釋，因為人在陌生環境中，自我防禦意識會變強，這個時候，樣子親切、衣著整齊、長得好看的人就容易被人接受。

很多人沒為意，原來我們也會選擇坐在跟自己外表、年紀相若的人身旁。李解釋：「我們觀察陌生人的外表、衣著，大概也能估計到對方的社會經濟地位、性格、性取向等，選擇坐在跟自己相似的人身旁，感覺上對他有一定了解，安全感較高。」

4. 3類人頂椅背 包容不投訴

被後座乘客頂椅背令人心情煩躁，打算回頭投訴之時，後座乘客是哪一類型的人，很影響你當下的反應，是彪形大漢、斯文學生、小朋友還是老人家？1秒內使你態度轉變。

決定會否做一件事情之前，我們會衡量當中的成本與利益，如果後方是惡形惡相的彪形大漢，跟他起衝突的代價大，很多人可能選擇包容；假如後方是沒威脅的小朋友或老人家呢？我們很有可能也選擇包容。

李敏維解釋：「愛護小孩，尊重老人是我們從小被灌輸的觀念，如果責怪他們，會擔心被人批評，『為何小朋友都唔可以忍下、老人家都責怪……』，所以最後也可能選擇包容。假如有其他空位，調位是最低成本的做法。」

5. 不敢讓座 中國人心態作祟？

有沒有試過，很想讓座給附近的老人，卻開不了口？讓座是美德，為什麼很多人沒有讓座的勇氣？李敏維解釋：「中國人常見的心態，是希望融入環境之中，讓座時需要開口叫老人來坐，便是改變了當下的環境狀態，所以也需要鼓起勇氣。」

「此外，怕被人拒絕或誤會別人的需要，也是不敢讓座的原因。比方說，對方只是體型略胖，但被你誤會是孕婦，令雙方尷尬。到底應否讓座，心裏存在很多疑問，導致不敢貿然讓座。」

6. 批鬥關愛座 「歸因法」先入為主

關愛座或優先座原意是推廣關愛文化，讓乘客主動讓座予有需要的人士，但現在如非長者、孕婦或行動不便人士坐，會遭人非議。

李敏維表示，「人們解釋和推論一件事情發生的原因，心理學上稱為歸因（Attribution）。行為發生的原因主要有兩大方向：內在 vs. 外在歸因、穩定 vs. 不穩定歸因。內在歸因與個人有關，例如當事人的性格、態度等內在因素，而外在歸因是個人以外的其他原因。至於穩定與不穩定，前者例如是能力，後者是心情、運氣等不穩定原因」。

人往往傾向以「穩定內在歸因」來解釋他人的行為，「譬如當健全的年輕人坐在關愛座時，人們通常認為他年輕力壯（內在、穩定）沒資格坐，當他坐在關愛座時，容易覺得他品性不好（內在、穩定），卻沒有想過他也許是生病或疲累（內在、不穩定）或當下沒有其他有需要的人（外在），才坐在關愛座上」。這些「穩定內在歸因」容易讓人們產生一些負面評價，由於我們怕被批評、公審，所以即使身邊沒有讓座的對象，很多人也寧願站着而不坐關愛座。

■今期專家

◆李敏維博士（香港教育大學心理學系助理教授）

◆鮑偉豪博士（香港心理學會註冊臨牀心理學家）

文：李佩雯

編輯：林曉慧

電郵：feature@mingpao.com