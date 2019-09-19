Go Green：抗命的倫理

《明報》2013年5月13日：「香港正面對一個『政改懸崖』- 假如這次有關2017年特首選舉方法改革失敗，香港會跌進一個高速下沉的漩渦。和平佔中便是要警告各黨各派必須放下歧見，為這城尋求出路」。

「現在由我們三子發起『和平佔中』，比起由年輕人帶領，究竟何者更能避免暴力衝突？因此，有人說我們『持刀逼婚』是完全不理解愛與和平的真諦。我們手執的是一支短棒，不是武器，更不是刀。我們所做的，就像古代村落的夜巡者，竭力敲鑼打鼓，警告村民不要沉睡。因為，災難正在發生當中。」

6年過去，將夜巡打更的書生扔進監獄，然後呢？將香港變成Police State——警察都市，即政府透過警隊濫用公權力。濫捕濫打市民、尤其係穿黑色T恤的年輕人。為什麼開了N次記者招待會澄清831太子站內沒有死人都無人信？市民睇住警察揮棍打頭並使勁壓着被捕人士後頸的直播片段，見證警察使出攞命招數然後封鎖地鐵站不讓救護人員進入，現在出來鄭重聲明沒有搞出人命？真係搵鬼信你咩！

「真正的和諧要讓公義彰顯」

《明報》2014年9月23日，教授講述馬丁路德金在美國對抗種族歧視時發起抵制巴士運動的事蹟：「由於此舉觸犯當地法律，又令到巴士公司經濟損失甚至影響司機生計，因此馬丁路德金被指為損害經濟、破壞法治與社會和諧。他回應說：『這裏從來沒有真正的和諧。有的只是以強權維繫的表面秩序。真正的和諧不但是沒有矛盾衝突，而是要讓公義彰顯。』」

反送中運動開展以來，有市民提出以沽港元買美金並將之匯到離岸戶口的方法對政府施壓和抗議，我也以實際行動支持。不料竟然惹來一位朋友批評我此舉「暴力」，因為會損害經濟、令樓市下跌和失業率上升云云。除了為這位朋友嚴重高估我財力和影響力失笑之外，我都想以上述馬丁路德金之言回贈給這位朋友，再送多一句，他慨嘆：「最大的悲劇不是壞人的殘暴，而是好人的沉默。」

我的5年明報專欄生涯，到此為止。感謝各位讀者一直以來願意抽空閱讀拙作，今後若想就環保事宜繼續交流意見，歡迎致函「撲水」facebook專頁信箱。

（gogreenhongkong.wordpress.com）

文：彭凱恩