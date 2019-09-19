JW Diary：台灣的育樂生活

在台灣學習茶道、咖啡和紅酒非常普遍，不像在香港般無從入手。在台灣每個社區也有一所社區大學，自1998年開始成立，由政府撥款支持，作為對成年人的持續教育，強調生活應用。課程由茶道、咖啡、烹飪、書法、繪畫、樂器、舞蹈、網球、瑜伽以至歐美日語、法律常識、投資理財、中藥保健等也有，涵括人文、自然及社會科學、生活美學、才藝和運動類，琳琅滿目。每科均統一學習時數和學費（同上），可是造福公民。

這樣的社區大學一直以來便很受不同年齡和教育程度的台灣人歡迎，尤其是中年和老年人。我上的茶道班十居其九是退休人士，正享受樂活。我當初選社區大學，純粹是一直愛喝茶，想試學茶道。若在國立臺灣大學進修推廣學院研習這個，是最專業和正規的，由台大農藝系教授授課，以培育專業鑑定人才為目標。但一想到自己也不肯定是否能堅持興趣和學習，更遑論日後是否以此作為人生下半場的事業目標，那麼我還是先從學費低廉和CP值高的社大開始吧！

台灣成年人持續教育 各適其適

對於成年人持續教育，台灣在這方面一向做得很出色。除了社大和各大學的進修推廣學院外，由官方博物館、藝廊以至民營機構亦經常舉辦衆多不同定位、形式、目標和受衆的講座課程，由藝術、育樂生活到財經商管基礎知識，像親子攀樹課程、古代東方香氛與下午茶分享講座、藝術授權經營課、會計師教你設計初創公司股權規劃等，各適其適。

相反香港太功利主義，不管正規大學還是持續進修學院，科目也以職業謀生和提升技能為導向。一句話：最緊要讀完後搵到錢！若是民營課程講座更常以投資發達為主題。所以，我在台灣比較忙，忙於自我充實知識。

（2013至2019年於明報刊登的JW Diary，亦借這一期向各讀者道別。）

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文：Janice Wong