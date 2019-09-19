Showcase：Jonathan Anderson塑造 新一代文藝時尚先鋒

Loewe的男裝過往都以宣傳照為發布媒介，今年初，創意總監Jonathan Anderson終於選擇在巴黎聯合國教科文組織總部，舉辦首場Loewe男裝時裝展，發布2019秋冬系列。

德國藝術家帆布雕塑成靈感

根據這名創意總監過往的軌迹，他在展場內放置的一事一物，總跟系列有關，他不是無的放矢的人。的確，德國藝術家Franz Erhard Walther那明亮鮮黃色的帆布雕塑（圖E），既是騷台背景，也是這季男裝的主要靈感來源。

這個名為Gelbe Modellierung（1985）的作品，是將被分割的碎布拼接到衣櫃內壁上，衣櫃內懸掛兩件外套及兩條長褲，其設計靈感源自於藝術家的視覺藝術實踐，旨在鼓勵觀眾與衣櫃內的物品互動。

穗飾剪羊毛營造錯視效果

究竟Jonathan Anderson透過這樣的裝置，是想要表達什麼概念？作為一個規模不算小的男裝系列，他是希望藉着它對混合抽象概念作探索，思考服裝的實用性及隱含意義。通過對製作工藝和規模的重新考量，品牌以意想不到的方式將傳統與休閒碰撞融合，呈現出不盡相同的男性魅力。以剪羊毛和駝羊絨製成的外套，提升日常生活格調。穗飾剪羊毛和鱷魚皮壓紋營造錯視效果，粉色皮革絎縫工藝及以流蘇羊絨圍巾為靈感的外套，無疑為整個系列點睛。寬鬆的運動衫和簡約超長襯衫，襯以小牛皮高筒連靴褲。長針織衫猶如蒐集寶物般掛滿鵝卵石形的彩色珠寶飾物，隨手繪製的手稿印花，還有破碎分解狀的開胸外套，則隱喻未完成狀態及生產過程，呼應藝術家Franz Erhard Walther的剝落藝術形式。全新的雙排扣不對稱領西裝下露出的超長襯衫手袖，給人無限的遐想空間。

在女裝世界裏賣得滿堂紅的經典Puzzle手袋，在男裝上採用了拋光皮革，以及講究工藝的手工編織（圖F）。同時，專為男士設計的大號Gate手袋也首次亮相，正式引入男裝世界中（圖G）。在男女著裝界線日見模糊的今天，大家會挑選懂得他們的品牌埋單，像Jonathan Anderson主理下的Loewe男女裝。只因擁有這種心思細密的設計師，在今天的時裝界已是買少見少。

文：張言志

協力：Vivian Lau

模特兒：Lubomir M. （Sun Esee）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯/梁小玲

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查詢：Loewe 2385 5355